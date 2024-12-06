基本防守千瘡百孔 湖人已是病入膏肓

湖人客場被熱火134：93狠狠打趴，輸41分，上一場對灰狼只得80分，輸29分，湖人兩戰一共輸70分，最近八戰2勝6敗，西區排名從第三掉到第九。輸到比脫褲子還難看，湖人教練瑞迪克語重心長又無奈：「我們的基本攻防執行都出現問題，如果我們連最基本防守都做不好，那根本就無法做出任何調整。」

攻下29分、8助攻的湖人前鋒詹姆斯認為：「球隊所有一切都出現問題，缺少競爭、沒有溝通，如果你不想投入最大競爭力和拚勁，那麼任何戰術部署都不能解決場上問題。」

熱火這場比賽贏得輕鬆寫意，三分球47投24中，三分命中率5成1，投籃命中率5成78，單場命中24記三分球，熱火追平隊史單場命中最多三分球紀錄。熱火隨隊記者賽後在社群媒體發了極為諷刺訊息：「熱火贏下湖人這場比賽，熱火進攻效率從聯盟排名第20瞬間進步到第12。」

熱火對湖人之戰如入無人之地，團隊三分球命中率高達51.1%，相反的湖人只有22.7%。 影片來源：熱火 YouTube 官方頻道

從瑞迪克和詹姆斯賽後訪談可以看見，湖人防守千瘡百孔，整支球隊已病入膏肓。就像瑞迪克說的，湖人連最基本防守和溝通都做不到，根本談不上調整也無從調整，這很可能是湖人最近六個賽季以來最糟狀況和比賽。

許多批判瑞迪克聲音，認為他推卸責任、甩鍋。許多「詹黑」批評詹姆斯只忙著刷數據，幾乎不防守。這些聲音都太過情緒，事實並非這樣。湖人陷入最近八戰2勝6敗，防守千瘡百孔，瑞迪克和詹姆斯確實要承擔最大責任，一個是教練一個是核心領袖，但兩人也不約而同點出球隊眼前面臨問題和挑戰，兩人觀點和解讀比賽困境都很一致，湖人還有救。

被問到近來的幾場慘敗，湖人總教練瑞迪克一度講不出話來，但還是承認防守上大有問題。 影片來源：House of Highlights YouTube頻道

防守治百病，這才是湖人必須要面對的挑戰和解決球隊問題唯一方法。連續輸給灰狼和熱火，湖人進攻不行三分奇爛，更糟的是防守形同虛設，灰狼用4成3三分命中率投進15個三分球和5成投籃命中率就輕鬆殺死湖人。熱火更狠，5成1三分命中率命中24個三分球，直接打爆湖人。

詹姆斯和戴維斯兩張王牌還會同時熄火，湖人板凳能提供的火力和防守、籃板都是聯盟最後，瑞迪克手裡幾乎沒有牌可以打得出去。

湖人會陷入困境 主要關鍵有三

第一是傷兵：湖人兩名主力鋒線范德比爾特和伍德本季都在傷停，還沒上場，先發後衛里夫斯也連續傷停兩場，替補長人連續缺陣五場，湖人用人輪換原本就很吃緊，情勢加困難。

湖人近來多位球員輪流受傷，對球隊戰力已造成很大的影響，等到里夫斯也加入傷兵之後，湖人更是出現全面性崩盤。 美聯社

第二是板凳天賦不足：湖人板凳得分和火力今年球季一直排名聯盟最後，瑞迪克已經盡可能從現有陣容中挖掘最大戰力和天賦，湖人管理階層必須正視這個問題，不能再沒有作為。

第三是詹姆斯和戴維斯的領導能力展現不足：湖人最近防守低迷，場上毫無溝通，賽前賽中賽後都看不出凝聚力和想要拚命決心，防守尤其鬆懈，湖人兩大領袖詹姆斯、戴維斯當然要負更多責任。

做為球隊領袖和老大，除了要帶頭投入防守，展現過人贏球信念和決心，用實際行動帶動隊友，更重要是隨時激勵隊友，而不只是賽後自我檢討，這樣子毫無積極作為和影響力。

湖人需要球員內部會議，面對防守問題和球隊困境，把大家凝聚在一起，花更多時間、更多溝通、更多相處培養團隊意識展現贏球拚勁，詹姆斯和戴維斯兩大核心領袖嚴重失責。

詹姆斯(左)已接近屆退之時，看著兒子也進入湖人就已經滿足，戴維斯(右)則是還不敢上位，兩人都沒有展現領袖該有的領導能力，湖人現在讓人有些群龍無首的感覺。 美聯社

瑞迪克看見湖人問題，詹姆斯知道湖人困境，接下來就看湖人如何精神武裝打出最好防守。不過湖人確實需要儘快進行交易或補強，湖人手裡的牌太少，能打的牌更少，這樣很難解決眼前危機。