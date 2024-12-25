12強賽／冠軍賽壓制日本 張奕「想證明我可以」

【撰文・鍾亞芳】

連續兩屆12強賽都投出亮眼表現，在國際一級賽事累積5勝佳績，然而張奕兩屆參賽心境卻大不相同，2019年挾帶投手三大獎得主氣勢拓展旅日道路，如今抱持濃烈想證明自己的渴望，向曾放棄自己的球界展現亮眼實力。

青澀年紀卦東瀛逐夢，2016年日職育成選手選秀會，張奕獲歐力士第一指名，進入職棒後體會到最日式高強度訓練，之後歐力士監督中嶋聡以日式訓練為基礎，添加美式棒球訓練元素，帶給張奕不一樣訓練思維。

練等、打怪、拿裝備 訓練模式添趣味

張奕對代表中華隊出賽義不容辭。聯合報系資料照

美式訓練模式需選手檢視自身狀況，找到較缺乏之處加強、補足，「教練當然也會給你訓練課表，教練給你的只是建議，看你要不要嘗試，但不嘗試的話，也不會知道這些東西對你有沒有幫助。」張奕了解，進入職業要清楚知道自己的目標，不能光靠教練，教練給的是團隊大方向，若想更出類拔萃就必須運用空閑時間自我精進。

張奕提到，以往春訓很多球隊都是從早練到晚，「好像練很多就很厲害，但漸漸看了更多、學了更多後，才知道並不是這樣，要有目的性及計畫性去執行，結束後回想今天哪些部分做得好、哪些部分還需要調整，這樣的一天才是有所收穫，不是說練一練，也不知道自己那天收穫了什麼，這樣就很浪費時間，了解今天做了什麼，才會知道明天應該如何做規劃，這樣日積月累才會比較充實。知道自己少了什麼、怎麼補強，可以看到成長也會比較開心。」

張奕閒暇時偶爾玩玩遊戲，有次從達比修有訪談中，無意間知道這位日本強投有跟自己相同嗜好，達比修有將遊戲中打怪、練等觀念套用在練習中，「覺得這個想法滿有趣的，用第三人角度看自己，看自己缺乏什麼、要修正什麼、心態該如何調整才會更好一點，把自己當成練等、打怪、拿裝備的感覺。每天都好奇自己要練什麼、我今天要打什麼，這樣才會增強自己，今天一定要比昨天更好。」

日職期間除了在場上拚搏佳績，張奕在場下不斷尋找不同方式調整心境，累積在高強度賽場競爭本錢， 2019年升格成為支配下選手，棒球路上付出難以量化努力，及異鄉獨自煎熬辛酸終於獲得回報，並在年底12強賽投出令人驚艷佳績，該屆賽會勝投王、勝率王及明星隊最佳投手，迎接光芒萬丈時刻。

育成選手不容易 張奕化身暖男學長

張奕成為12強賽勝投王。聯合報系資料照 =

走過生涯巔峰，2022年底轉戰西武獅，原預料有更多出賽機會，身體卻在此時出狀況，2023年沒有太多表現，年底遭戰力外後隨隊台鋼雄鷹參與冬盟，期間與台鋼年輕選手多有交流，學弟若有問題，他也不吝解答，因為過去日職期間嘗過育成選手追求正式球員資格艱難，因此特別關注自培選手，「正式球員跟3位數（自培選手背號）球員心情比較不一樣，因為知道3位數轉正式球員過程有多困難，看到他們就會想到以前的自己，想一想，我也很佩服那時的自己，可以一直忍耐，看到他們這麼拚、每天練這麼辛苦，結果比賽卻打不出來，真的會很心酸。」

張奕說道，3位數選手薪水比正式球員低，不但要做更多事，比賽機會卻比較少，要把握機會有好表現真的很難，所以會對他們說些鼓勵的話，「技術層面可能幫不上什麼，但我能把過來人的經驗與他們分享，對他們心理層面應該會有幫助。他們可能有時會心急，提醒他們不要急、慢慢來就好，急了會造成反效果，就像走樓梯一樣，不可能一下就跳到5樓或10樓，一定是一步一步累積，知道自己的目標是什麼、要如何達成目標？比賽就好好享受、好好表現。」直到現在張奕仍會關心台鋼自培選手比賽狀況，特別提到今年二軍表現亮眼的內野手顏郁軒及湯家豪，「這是一條很辛苦的路，他們可以一直堅持不放棄真的很勇敢，所以會想為他們加油，希望他們可以等到轉正式那一天。」

中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，張奕(左二)返台時與隊友接受國人歡呼。聯合報系資料照

不吝嗇回答年輕選手提問，親切溫暖性格成為中華隊「台鋼代表」陳柏清心靈導師，國際賽「新鮮人」初次登板就要面對實力堅強美國隊，兩人是休息室鄰居，出賽前一天，張奕特別拍拍他的背鼓勵道，「沒事，你不要設定要丟幾局，就一個、一個丟，一局、一局丟，不要緊張、享受當下，緊張是難免的，只要想著後面有很強牛棚在，你就放心丟。」往上攀登頂峰的路程總是特別辛苦，以前曾獨自歷經黑暗困境，現在張奕選擇成為學弟的溫暖燈塔，指引年輕選手往更好、更強路上邁進。

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