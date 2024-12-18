12強賽／大聯盟舞台近在咫尺 林昱珉金牌榮耀再添信心

【撰文・陳品宇】

目前效力亞利桑那響尾蛇的林昱珉扛起本屆世界棒球12強王牌重任，對日、韓先發皆繳出精采好投，是中華隊登上世界頂點的大功臣。林昱珉球風激情，場上霸氣十足，緊張一詞在他身上似乎找不到蹤跡，舉手投足間展露王牌鋒芒。

2024年對林昱珉而言是個「起起伏伏」，卻充滿收穫的賽季，林昱珉2021年起旅美後攀升進度飛快，不到三個賽季便已經來到小聯盟3A，為目前台灣層級最高的旅外選手。林昱珉在響尾蛇農場左投中排名高居首位，本季首度獲邀參與大聯盟春訓，顯見球隊高重視度，季中卻不幸因界外強襲球受傷，但也因此次意外，讓他季後獲得球團放行，以補局數為由參加世界棒球12強賽事，擔綱中華隊首戰與最終戰的先發，伴隨中華隊走完奪冠驚奇之旅，收下個人成棒層級首枚金牌，林昱珉不只個人表現搶眼，充滿個性的球風更令他在台灣知名度瞬間飆升。

為中華隊征戰義不容辭 扛國家王牌有信心

林昱珉年紀雖輕，但已有大將之風。聯合報系資料照

本屆中華隊徵招選手不順，不少旅美投手及本土強投陸續辭退，3A層級的林昱珉自然被媒體、教練團視作王牌，提及主帥曾豪駒年中赴美邀請加入中華隊的情景，林昱珉道：「知道自己在大名單時就很有意願要打，我們其實沒有談太多，（曾總）最後問我：『你想要為台灣效力嗎？』我馬上回答當然可以，假如身體狀況、球團都允許，當然會很樂意參加。」

從小到大國手經驗無數，被寄予重任早已稀鬆平常，但入選一級國際賽還是第一次，在本屆中華隊中甚至是年紀最小，外表雖然稚嫩，不過林昱珉言談中難掩無與倫比的自信，顯見非凡成熟度，「雖然我只有21歲，但我覺得在比賽上或是心態上，我不會輸給那些大前輩，這次把自己心態調整得很好，教練也把重要的比賽交給我，很開心教練團和領隊他們能這麼相信我，有好好把握機會，沒讓人失望。」

林昱珉指出，和去年賽季尾端加入亞運國家隊相比，此次12強賽事舉辦在賽季結束後約兩個月，加上賽期更長，整個賽季體感上像是被拉長，明顯疲勞一些。此外，亞運並不是面對全職業隊，加上主辦國也非台灣，關注度、張力都沒有這次來得高，但集訓期間並沒有那麼大的壓力，單純為能在台灣出賽感到高興，「但自從贏了第一場後，突然發覺球隊打線跟凝聚力都很好，慢慢覺得有機會晉級複賽。」進入複賽算是達成球隊大目標，可以沒有壓力放開來打，結果一路上越打越好，將冠軍帶回台灣，只能說是「不可思議」。

「打冠軍是湊巧嗎？我覺得不是，因為我們每一場都有證明自己。」中華隊火力佳在預料之中，投手群也做到分工合作，林昱珉雖然會緊張，但更多是迫不急待上場的興奮感，很享受滿場巨蛋球迷應援，「很振奮，我想要跟隊友一起贏球。」尤其是開幕戰對韓國，畢竟外界都很關注兩國的勝負關係，大家都不想輸韓國，來到冠軍戰是以挑戰者的姿態，反而就沒首戰緊張，畢竟壓力在日本身上。

林昱珉是本屆中華隊唯一旅外投手。聯合報系資料照

中華隊在複賽峰迴路轉，原先超級循環賽第三戰推出林昱珉先發抗日，但在美國「助攻」挺進冠軍賽後，中華隊臨時申請換投，將林昱珉保留到隔天奪牌戰，對此林昱珉表示，其實這對調整沒有太大影響，最早設定若複賽首戰對委內瑞拉贏球，就會對美國先發，晉級後教練有告知「會想辦法把你換掉」，自己就是每天都戰戰兢兢調整到隨時能上場的備戰狀態，調度隨戰況做調整是短期賽的必要之惡，雖然難以避免疲憊來襲，幸好結果是好的。

曾在2019年U18世界盃棒球賽摘金，相隔短短五年又拿下一枚金牌，跟U18相比，這屆12強賽前不看好的聲量居多，深知中華隊已經許久沒在一級賽事奪冠，可以體會到這件球衣的份量，「說實在休息的時候還是很激動、很緊張，那種緊張感和在場上不同，尤其最後一局還有人上壘，拿冠軍時是真的很開心，兩周努力沒有白費，成功打臉那些起初不看好的人。」林昱珉感性表示，這座冠軍意義和價值難以用言語形容，像是小蝦米成功扳倒大鯨魚，很高興能親身參與到歷史。

團隊氣氛超融洽 林家正蹲捕安定感滿滿

冠軍戰投手林昱珉(左)、捕手林家正(右)互動。聯合報系資料照

本屆中華隊凝聚力有目共睹，無論是征戰沙場十餘年的老將，或是像林昱珉這樣大型國際賽初試啼聲的年輕選手，都能夠相處無礙，整個休息室團結氣氛呈現正向循環，場內外互相支持，推動彼此激發潛能。林昱珉提到，剛報到第一天其實有點害羞，但學長們都很熱情地打招呼，能迅速地打成一片，談到最有「反差感」的學長，林昱珉笑著說，非郭俊麟莫屬，「他（郭俊麟）比我想像中話還多，本來有刻板印象，認為旅日選手較注重學長學弟制，但有一天聽到莊昕諺跟他講垃圾話，俊麟學長也說沒關係，覺得跟想像中不一樣，學長們也說不要因為年齡而害怕提問。」

中華隊陣中，最親密的是同在響尾蛇小聯盟體系打拚的林家正，俗話說，投捕搭檔猶如夫妻關係，林昱珉對本壘板後的「太太」句句不提信任，卻句句不離信任，「他很注重賽前工作、抓住每個打者弱點，最大特色就是Framing很棒，能把壞球接成好球，加上他很會在對的時間喊暫停，安撫投手情緒。」

林昱珉補充道：「他很不一樣的點是蹲捕時能馬上切換心態，畢竟捕手會有打不好的時候，有些捕手上場接球還在想上個打席，就沒辦法專注於幫助投手，我覺得他是比較成熟、聰明的類型。」原本賽前被外界預估為林昱珉「御用捕手」的林家正，比賽開打後擄獲投手群芳心，領導功力獲外界一致讚賞。

12強中華隊返台，中華隊林家正(右一)、林昱珉（右二）接受國人熱情迎接。聯合報系資料照

金牌戰上，林家正率先敲出突破僵局的陽春砲，但他在7局打擊時不得已因觸身球提前退場，一向被林家正安撫的林昱珉，也被鏡頭捕捉到反過來安慰林家正，「他哭著跟我說：『我又受傷了。』就替他感到很不公平吧，一個那麼好的人每次都遇到這種事，我告訴他這無法控制，雖然很難過，還是只能先專注在場上替隊友加油。」不捨之情溢於言表。

全文未完，更多內容「上場打球形同打仗 激情球風是勝負慾的展現」、「讓世界看見台灣 讓台灣看見林昱珉」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第513期)