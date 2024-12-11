12強台灣隊長沒有極限 陳傑憲扭轉逆境的世界MVP

【撰文・鄧心瑜】

「不看好嗎？我不管外界怎麼說，我相信我們團隊，請球迷相信我們，能穿上這件戰袍就是當下最好的選手，一起團結面對強敵。」在12強賽前記者會，被問及外界評價普遍對中華隊期待值低，陳傑憲不理會耳語，給出堅定而自信答案，「相信自己、相信隊友」是陳傑憲在整個賽會中不斷提起文字，也是這股信念感染了所有人，唯有勇敢作夢，才會有成真可能。

相信的力量很強大 陳傑憲上演逆轉秀

陳傑憲在冠軍賽敲出三分砲，還有多記關鍵守備，扮演中華隊最終奪冠的要角。聯合報系資料照

事實上，陳傑憲從中職例行賽尾聲就陷低潮，9月以來到台灣大賽手感低迷，一路到台捷交流賽、12強官辦熱身賽未見轉好，甚至不在官辦熱身賽先發行列，狀況令人擔憂。但教練團選擇信任他，預賽首戰對上韓國，陳傑憲扛起先發第三棒，總教練曾豪駒說，「傑憲一直以來都是中心棒次，無論經驗、擊球技巧都是中職數一數二打者，希望他發揮過往國際賽經驗來帶領球隊。」

回頭看如夢似幻12強過程，陳傑憲被問到最印象深刻畫面，想到的不是首戰對韓國兩分砲、也不是冠軍戰棒打日本3分全壘打，而是正賽前與曾豪駒一段互動，「總教練對我比『3』，我以為是想問我OK嗎，我還回了OK，結果教練是跟我說要明天打第三棒，說實話當時我也很懷疑自己，但總教練都相信我了，沒有理由不相信自己。」這個轉念讓陳傑憲開始重整思緒，將專注力放在比賽，曾豪駒的安排，也成了世界MVP故事開端。

首戰從韓國主力投手高永表手中敲出全壘打開始，陳傑憲感受到已經全心投入比賽，「熱身賽覺得怎麼這時候了還打不好，但這場感覺到我與投手對戰眼神回來了。」從這一場預賽到冠軍戰，7場比賽每場都有安打表現，合計15安、打擊率0.625，是史無前例鬼神數據，對上委內瑞拉之戰中華隊打線遭羅戈強力壓制，唯有陳傑憲猛敲3安打，讓中華隊保有隨時反攻機會，而面對日、韓必贏之戰，也能用全壘打拉開分差，一棒擊垮對手氣勢，絕對是中華隊關鍵因子。

這次陳傑憲經歷如同中華隊縮影，都是從被看低開始，用實力讓外界跌破眼鏡，一路拚出最高榮耀，總歸一句話還是「相信自己」，「國際賽張力、壓力很大，我一直告訴自己，專注百分之百去面對任何挑戰，在本壘打擊時並不覺得自己會輸，因為我的隊友很挺，我相信我可以，我也相信我的隊友。」

金牌世代傳承 證明能與世界抗衡

中華棒球隊在12強賽奪下史上首次世界第一榮耀，台灣隊長陳傑憲(前)獲頒本屆最有價值球員MVP。聯合報系資料照

台灣在WBSC認可成棒國際賽打敗日本要回溯到2014年U21世界盃，中華隊9：0完封日本奪冠，那年以王柏融為首的1993、94年出生球員被稱為「金牌世代」，在這次12強陣中除了陳傑憲還有黃子鵬、郭俊麟。與這次12強劇情雷同，陳傑憲在冠軍戰前正巧和隊友提及，「我跟隊友提到 U21那年我們也是在無關勝負的比賽中輸給日本，隔天就打敗他們拿到冠軍，沒想到這次可以重演！」

因為在U21嶄露頭角，吸引職棒球團接觸，原本只想在業餘台電成棒隊安穩打球的陳傑憲才開始有了進軍職業想法，那次國際賽改變了棒球生涯軌跡，也是台灣棒球拉近與日韓差距實力起跑點。2023經典賽是陳傑憲首次入選一級國際賽，中華隊打出激勵人心內容，球迷都還歷歷在目，「想要證明我們這個世代也是很強的。」是陳傑憲在對義大利拿到首勝後喊話，僅隔不到兩年，在國際舞台上證明並非空口說白話，選手真的在一場場對戰中逐漸變強、變得可以跟世界抗衡。

從經典賽以換血後的中華隊打出無懼高層級外隊表現，亞冠賽擔起隊長帶領23歲以下年輕選手挑戰日韓，看見新生代潛力無限，12強是陳傑憲近兩年第三個國際賽，每一次穿上代表國家球衣出征，都帶著不同收穫回來，「當時發下的豪語，我們真的做到了，我們這個世代真的很強。老實說沒有想過我們可以拿冠軍，只想著我們當初喊的口號『前進東京』已經達成了，但謝謝這個世代的中華隊，在東京每個球員、教練認真而自信的眼神，開始覺得我們可以創造不可能，謝謝所有人，我們一起一步一步走，真的走到世界的最頂點，謝謝這個世代，讓我們真的被世界看見了。」

12強中華隊帶著榮耀返台，陳傑憲受到國人熱情包圍。聯合報系資料照

2013年經典賽「差一球贏日本」，當年王建民、彭政閔、高志綱如今以教練身分指導選手，將過去面對世界強權經驗傳承下去，陳傑憲所扮演就是承先啟後角色，「謝謝教練團帶我們去闖，帶我們拿下世界冠軍！」

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