騎士歷史性開季戰績 來自一場兩人的午餐約會

米契爾（Donovan Mitchell）絕對算不上好相處的人，看他當年和戈貝爾（Rudy Gobert）鬧得那麼僵，後來雙雙離開猶他，還有上季和總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）的公開不合，搞到球團只好把老比換掉。新任教頭亞特金森（Kenny Atkinson）當然知道他一定要先搞定米契爾，他的位置才有可能長長久久。於是他上任後沒多久，就約了米一哥在洛杉磯近郊的四季飯店內共進午餐。

亞特金森和米契爾之前幾乎沒有交集，只有在2017年選秀會前，米契爾去籃網隊練過球，當時亞特金森還是籃網的總教練，但就只有這樣了。有些教練在跟這種大咖球員碰面時，會帶台筆電或平板，用影片來講述他的戰術想法，但亞特金森沒有，他不先講自己要怎麼做，而是問米契爾覺得球隊要怎樣才能更上一層樓。在一個月前，騎士在季後賽第二輪遭到賽爾提克4比1淘汰出局，雖然米契爾因小腿傷勢缺席最後兩戰，但明顯地騎士隊整體戰力就是不如綠衫軍。亞特金森想知道米契爾的想法。

這場午餐會談很快就變成一次非正式的戰術會議。亞特金森說：「我先問他，我們來討論一下球隊陣容吧，你跟我講一下你對每個人的評價。結果我好像在跟教練開會一樣，很神奇，他的知識超廣，他把所有人的優缺點都分析一遍，這讓我眼界大開。接下來我們開始講戰術，講我們未來要怎麼做。他的籃球IQ真的破表，我們一拍即合，在戰術上我們馬上達成共識。」

亞特金森(右)是這個開季才執掌騎士兵符，開季前他先宴請陣中主力控衛米契爾(左)，結果兩人相談甚歡，一口氣制訂了球隊本季的主軸與方向。 美聯社

米契爾也同意兩人立即建立起了默契：「我本來只是來吃飯聊聊的，沒想到馬上就講起戰術，而且我還很開心。我們把這人擺在這邊，然後那人擺在那邊，我們可以如何如何，我們把所有戰術都跑過一遍。」

上一季對騎士隊來說是艱難的，從米契爾的打打停停，到三年級生莫布里（Evan Mobley）的衰退，後場二把手葛蘭德（Darius Garland）的求去，以及中鋒艾倫（Jarrett Allen）超乎預期的傷勢，都是原因，但最主要的還是米契爾公開質疑比克斯塔夫的執教，造成球隊內部分裂，35勝16敗的開始，卻用13勝18敗結束例行賽。

這賽季亞特金森讓主力球員大都減少上場時間，改用十人輪值，結果反而打出全聯盟最高的得分和進攻效率（從開季都高居第一，這禮拜才被尼克隊超車），防守效率也在聯盟排前十，是淨效率唯三破10的隊伍（另兩隊是雷霆和賽爾提克）。米契爾的上場時間是生涯最少的31.7分，比前兩年少了四分鐘，亞特金森刻意如此，好保留他能健康打進季後賽。儘管上場時間減少，蜘蛛人的績效依舊是明星等級，仍能24.3分/4.9籃板/4.1助攻，如果算每36分鐘的平均，他的得分和籃板還超過上季。

亞特金森與騎士球員溝通良好，每位球員也都有明確的定位，球隊頻頻打出高效率的比賽。 影片來源：騎士 YouTube 官方頻道

葛蘭德也從上季的33.4分鐘降到30.0分鐘，但得分和助攻都比上季還高，今年三分球命中率.450更是生涯最高。唯一例外的是莫布里，他的上場時間增加了0.7分鐘，得分、出手數和使用率都創新高，因為亞特金森和米契爾都認為，應該要讓這位才華洋溢的23歲的七呎長人參與更多進攻，這對球隊和莫布里都是好事。

在和亞特金森的午餐之前，米契爾對自己在騎士隊的前途是有疑問的，按照他原本的合約，下一季他就可以執行選擇權走人。騎士隊賦予亞特金森的第一個任務，就是要讓米契爾認同他的領導，願意繼續當後LBJ時代的一哥。在那頓四季飯店的午餐後，不到一個月，米契爾就跟騎士隊續約三年，一億五千萬。當你搞定老大時，剩下的球員自然就乖乖歸位，七月底莫布里也跟騎士續約五年，兩億2400萬，艾倫也在八月續約三年，九千萬。原本吵著要離隊的葛蘭德也欣然留下，再也不鬧了。

米契爾與騎士簽下合約，隊友也紛紛跟進，打起球來更有底氣，再次碰到強敵塞爾蒂克就沒在怕了！ 影片來源：騎士 YouTube 官方頻道

雖然意外輸給老鷹兩場，但19勝3敗的騎士隊仍舊是聯盟戰績最好的球隊，這讓米契爾自己都嚇到，「我有信心這會發生，但就在今年？我不能說我有預料到。這才讓人興奮，因為這就是我所期待的球隊，一切都在眼前發生。」

在那場午餐會面的兩人，一人掌舵，一人指揮，但亞特金森說最後的功勞還是來自米契爾：「他對全隊的能力暸若指掌，他讓我能夠看到方向，順利找到全面的藍圖。」沒有那次的午餐，就沒有今年的騎士隊。