中職／二度被放在60人名單外 林益全將迎來生涯最後一季

各隊60人名單在11月底公布，有不少令人意外的名字出現，如台鋼的賴鴻誠、樂天的陳鴻文、味全的陳品捷、廖任磊及統一的林益全等，其中賴鴻誠、陳鴻文及林益全更是第2次且被不同球隊放在60人名單之外。

賴鴻誠在23年球季出賽39場，拿到18次中繼成功，防禦率1.78，WHIP只有1.02，投球內容穩定，季後卻被放在60人名單外，之後轉投台鋼，今年出賽40場，仍有13次中繼成功，但5次救援失敗是生涯單季最差，防禦率4.84及1.61的WHIP都不理想，季後二度被放在60人名單外；陳鴻文22年在富邦出賽21場，3勝6敗2次中繼成功的成績不算突出，3.86的防禦率及1.32的WHIP卻還不錯，且先發後援兩相宜，有點像近期的江國豪，原本富邦有意簽回，樂天早一步出手，轉投樂天這2年雖都是勝少敗多，單季出賽場次仍可來到30場、50局左右，以後援為主，也偶爾兼任先發，綜合賴鴻誠及陳鴻文2人今年的表現來看，仍屬堪用的投手，有機會再在本土牛棚戰力較弱的球隊打拼。

與林益全同年被富邦放在60人名單外的陳鴻文，轉戰樂天表現不差，但今年也二度被放在保護名單外。 聯合報系資料照片

林益全則是與陳鴻文同樣在22年季後被富邦放在60人名單外，當年他出賽74場，與2成59的打擊率及各項打擊數據都是生涯14個球季以來的新低，也中斷連13季百安的紀錄，季後與富邦球團進行多次協商，最終決定轉投統一；23年在統一演出大復活，出賽89場，打出87支安打及全隊次高的54分打點，打擊率也重回3成以上，成功東山再起；不過今年受到打擊狀況不佳及守備位置重疊的困境，接近下半季才有在一軍出賽的機會，整季僅出賽45場，打出34支安打及14分打點，各項數據再創新低。

林益全在2022年季後首次被富邦放在60人名單外。 聯合報系資料照片

22年季後統一與林益全簽下月薪25萬的一年合約，而他前一年的月薪是70萬元，因此少了45萬，在23年的好表現後，加薪10.5萬元，也就是約42%的調薪幅度，今年的月薪來到35.5萬元，但如上所述，出賽場次不多且成績不理想。

根據「中華職業棒球選手契約書」第22條（契約之更新）所註明，「下一年度之報酬如未經選手同意，不得少於上一年度之報酬之70%。」 也就是不得減薪超過30%，然而若是球員在契約保留名單外，就沒有限制，名單公佈後統一領隊蘇泰安表示考慮簽回林益全，這意味有部分因素是為了薪資調整，也可能是要讓出保留名單內的空間給年輕球員。

如果是要減薪超過30%，那林益全的月薪將會比23年的25萬更低，是否能接受這樣的價碼？加上統一在一軍的一壘及DH位置有陳鏞基、潘傑楷、蘇智傑、何恆佑等人順位都在他前面，即使再回統一，出賽場次勢必比今年更少，講白一點就是絕大部分時間都會在二軍，就這樣待過一年，然後決定高掛球鞋，季末或許會有個引退儀式，這是沒有太大意外下的可預見未來。

假如林益全想要在職棒生涯末期有多些出賽機會，二度轉投他隊是另一個選擇，不過這也要有球隊對他有興趣，目前在一壘及DH位置較有戰力缺口的球隊大概就只有台鋼，即使魔鷹回鍋，這兩個位置上的先發人選仍有調整空間，而且又在南部，離林益全現居地較近，只不過林益全現在的狀況已經成為球隊選擇你，不是你挑球隊。

如果沒有其他發展機會也只能等待統一簽回，這是所有球員在職業生涯裡必須面對的事情，無論如何，明年應該就是林益全生涯的最後一年，不管在哪隊、一軍或二軍，喜歡他的球迷要趕緊把握能在球場上看到神全拼戰英姿的最後機會了。