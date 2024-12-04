中職／非契約保留名單中找珍珠 老將、新秀都有好人選

中華隊在世界12強棒球賽奪冠的激情剛結束，目光逐漸要回到中職休賽季的消息，首先就是11月29日各隊提交的契約保留球員名單。這同時也宣告有68位球員未獲得球隊保留，扣除自由球員及引退的11人後，有將近一隊人數的58人將面臨生涯最難熬的時刻。

未獲得保留的球員名單中，共計34位投手、6位捕手、12位內野手及6位外野手。其中包含曾是上屆12強國手的廖乙忠、旅外歸國的宋文華及廖任磊、資深球星陳鴻文、林益全、蔣智賢、賴鴻誠及王溢正等，依舊維持這幾年名單都多的亮點程度。另外還有許多曾經備受期待的小將遭到割愛，都讓人覺得或許其中有些球員將成為砂礫中的珍珠，可以遇到伯樂重新開啟第二春。

非契約保留球員名單，()為年齡。 Tzuyi／製表

想要獲得機會，首要條件就是自身條件，年紀、薪資、能力或潛力都是可能被探討的焦點。其中有20位球員未滿25歲，有些人可能對職棒還無法適應，仍是有可開發的空間。至於老將方面，球團為了解除薪資限制，又或是保留新人優先，策略性的將一些老將移出名單，他們依舊是可用之兵。另一方面則是看球團有沒有缺，像各隊看似投手人數眾多，可用之兵卻十分有限，因此投手恐怕是最搶手的部份。

邱緯綸／左投手／20歲

年輕的球員還沒兌現天賦就遭到釋出實在可惜，若有教練能協助邱緯綸找回昔日投球機制，或許他仍是可造之材。 聯合報系資料照片

年僅20歲的邱緯綸是樂天桃猿2022年第四輪選入的球員，僅在新人低消的2.5年就遭到釋出。在選秀會前他被評論為直球和變化球具壓制性，容易製造滾地球，是牛棚好用的投手。但進到職棒後，他反而追逐打者的揮空率，滾地球卻少得可憐，這樣的轉變讓他一直無法繳出理想成績。不過他還年輕，又是各隊稀缺的左投手，只要能幫助他找回業餘時期的投球機制，應會是能撐場的牛棚人選。

林子宸／內野手／22歲

林子宸身為職棒的半成品，即使無法養成為三拍子球員，但不至於無球可打，他還年輕值得獲得再一次機會。 聯合報系資料照片

林子宸兩年來在二軍獲得109場出賽，今年甚至是陣中第二多的球員，應當是味全龍重點栽培的球員。他昔日被視為攻、守、跑都有一定水準，進入職棒後，雖不理想，但還不至於是戰力外的程度，且他成績越來越好，有機會成為具一定打擊火力的內野活棋，不該成為職棒棄將。

曾宸佐／外野手／25歲

2022年曾宸佐不但入選U23世界盃國手，還榮獲全明星隊最佳外野手，去年台鋼在二軍時，他更是少數打擊穩定且具有火力的打者。然而雄鷹元年他卻無緣一軍，更直接遭到釋出。確實他今年成績不盡理想，不過就像曾頌恩也不是馬上脫穎而出，需要經過不少一軍試煉及繳學費，才得以脫胎換骨。宸佐也還不算太老，爭取不到自由雙子星的球隊，可以考慮找他來磨練看看。

彭識穎／左投手／32歲

彭識穎雖已經32歲，但他明顯還是可用之兵，尤其不少球隊缺少左手牛，更是可以給他第二春的機會來試試看。 聯合報系資料照片

如果說左投手會較有行情，那有經驗又有實績的彭識穎更應該是搶手貨。雖然他今年上半季的表現不盡理想，但經過調整後，下半季復出就已恢復水準。以他的年紀及這幾年的狀態，是可以成為即戰力的球員，缺少牛棚左投的富邦、統一都可以考慮。

陳家駒／捕手／35歲

陳家駒或許不是頂尖的捕手，但他曾有不錯的配球表現，在捕手功力受到重視的時刻，有需要的球隊應該爭取他來協助帶領年輕投手群。 聯合報系資料照片

中信兄弟近年針對補入不少年輕捕手，因而一口氣釋出2位老將。不過從過去的福萊喜，到12強賽的林家正，突顯捕手功力的重要性。陳家駒及黃鈞聲都具豐富經驗，而陳家駒昔日的配球表現不錯，也有一定的打擊能力，或許可以獲得些目光，像是年輕的台鋼投手群需要一位更有經驗的捕手。

另外，包含劉志宏去年離開統一後，與中信簽下複數約，應該會歸隊；統一則是已經表達會續留林益全及宋文華。另外包含廖任磊、廖乙忠、賴鴻誠、陳鴻文等，如果價碼談得妥，應仍具有行情。年輕球員中陳志杰、吳秉恩，都不應該是這樣離開職棒的好手，但就看有沒有球團及教練願意嘗試修復看看。

整體而言，今年的非契約保留球員名單依舊人才濟濟，其中多位是缺少機會的好手。雖然各隊人數都不少，但可用之兵不嫌多，老將、新秀都有不錯的人選，甚至可以當成即戰力的球員，或許又將掀起另一波爭奪戰。

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