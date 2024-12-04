砸重金簽史奈爾組四王牌 道奇拚衛冕也得「骰到六」

趕在索托（Juan Soto）下家出爐之前，2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）率先斬獲大約，而簽下他的正是世界大賽衛冕軍道奇，本季藍血軍團的投手陣容可說是傷兵滿營，如此都能稱霸聯盟，難以想像隔年以大谷翔平為首，史奈爾、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、山本由伸等4人的「四王牌」輪值上限有多高，只是，這樣的陣容仍有其隱憂。

山本由伸(左)今年為道奇投出7勝2敗、防禦率3.00的成績，在適應之後，他明年應該能投得更好。大谷翔平(右)在天使的幾季早已證明他是頂級強投，但他在道奇打擊表現實在太好，相信教練團心中是希望他專心當打者就好。 2024 Topps Now球員卡

作為2018、2023年的塞揚獎得主，史奈爾的實力無庸置疑，儘管去年由於缺席春訓，導致開季的幾場先發表現荒腔走板；但到了6月，投球手感迅速回溫，最後三個月的ERA分別是0.75、1.64、1.00，整季下來的累積成績：20場先發、104.0局送出145次三振、44次保送、ERA 3.12，又回到我們所認識的那位「Snellzilla」。

至於投球內容，近兩年的史奈爾沒有太大的改變，以四縫線速球作為主要武器（46%），輔以曲球（26%）、變速球（18%）以及滑球（10%），當中滑球主要用來對付左打者；除了有著一手平均將近96英里/ 小時的火球，史奈爾的變化球武器庫才是他能宰制對手的關鍵，三種變化球路的揮空率（Whiff%）都超過40%（分別為49.8%、47.6%、44.6%），當中又以曲球帶來的價值最高，平均81.1英里/ 小時的球速與直球造成相當大的速差，尤其是12.2英寸的橫向位移，相較聯盟平均多了5.3英寸，是他在取得兩好球後的絕佳武器，他可以在輕鬆寫意地投在相反打者的外角製造揮空，去年145次三振中，就有多達70次三振是由這顆曲球拿下。

史奈爾的曲球非常噁心，再加上他的哲學是寧可保送也不讓對手有太甜的球可以打，這讓他的對手吃足苦頭。 影片來源：美國職棒YouTube官方頻道

上個賽季最讓道奇球團捉襟見肘的，就是無法保持健康的先發投手輪值，季後賽缺席的包括克蕭（Clayton Kershaw）、梅伊（Dustin May）、米勒（Bobby Miller）、葛拉斯諾以及岡索林（Tony Gonsolin），而來年回歸投手丘的大谷翔平，投球局數勢必受到限制；二年級生的山本由伸能吃下多少局也是未知數，休賽季補進史奈爾的決定似乎相當合理；只是，史奈爾同樣有續航力不足的問題，過去四年，他只有一季的投球局數超過150局；不幸中的大幸是，過去的傷病史大多與手臂無關，且從未開過Tommy John手術，降低了他在未來成為「院長」的可能性。

此外，史奈爾是飛球率高達四成的飛球型投手，這對內野守備欠佳的道奇陣容有所幫助，即便他控球經常失準保送跑者上壘，他也能靠自己的三振能力安全下莊（2023賽季，殘壘率LOB% 86.7%）。

大谷翔平在新球季也可能上場投球，讓道奇先發投手可用之兵多到爆。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

綜觀道奇隊明年的先發輪值，撇除尚未簽約的克蕭，已經多達7人，當中又有4位球員具備王牌等級的實力，陣容深度可見一斑，史奈爾的加盟等於買了一層強力保險，只是他續航力的不足與控球的穩定性可能將成為隱憂，即便擁有全聯盟最頂級的陣容，在棒球這個什麼都有可能發生的運動，道奇要拚衛冕也得「骰到六」。

商品推薦