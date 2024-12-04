日職／戰勝武士隊不是終點 新世代好手闖東瀛續寫新章

12強賽中華隊總算擊敗日本職業明星隊，締造歷史新猷，帶給國人莫大的感動。台灣棒球師承自日本，綜觀整個台灣棒球歷史，一直有著想要追趕日本的情緒在。過去從未贏過日本職業代表隊的宿願，不只現今總算了結，未來還能期待眾多在日職打拼的旅日好手，能繳出什麼精彩的表現。

回到2024年初，已和日職球隊簽約能出賽的台灣球員，僅僅只有宋家豪、王彥程和孫易磊而已，且除了宋家豪以外，其餘兩位都是不能上一軍出賽的「育成選手」。不過2024年內，簽約的台灣旅日選手一口氣增加8位，總人數增至11位，成為近代旅日的高峰。

這些旅日選手中，包括徐翔聖（2023年養樂多育成選秀一指）、陽柏翔（2024年樂天選秀六指）、林冠臣（2024西武獅選秀四指）三人是在日留學，並透過選秀加盟日職。另外黃錦豪（巨人）、陳睦衡（歐力士）、蕭齊（樂天）、張峻瑋（軟銀）四人則是出身自台灣青棒球隊，畢業後赴日挑戰。而剛拿下中職MVP的古林睿煬，則是透過入札制度加盟日本火腿。

其中，古林睿煬大概會是最有機會能在日職一軍亮相的即戰力。過去中職曾有王柏融入札加盟日本火腿隊，但最後表現並不是太理想的例子。不過日本火腿球團認為，王柏融或陽岱鋼等台灣球員，確實曾經帶來一定的觀光效益，因此也一直熱衷於追逐台灣選手。特別是現在包含球場的「F Village」園區，本來就是打造成沒有比賽，也能吸引遊客觀光的點，因此特別積極拉攏古林睿煬，搶下這位在中職證明自己的宰制力，也曾在去年亞冠賽壓制日本隊的好手。

除了職棒以外，這幾年臺灣青棒也都展現出優異戰力，近三屆U18世界杯或亞青賽，代表隊不是冠軍也有個亞軍，讓人看到台灣高中生的強大實力。特別是許多青棒投手展現出相當好的球速條件，成為美、日搶人的對象。這歸功於基層棒球越來越重視運科等現代觀念，且比起過去，現在有更多年輕球員有自己的想法，懂得自我鑽研各項新技術，成長速度又更驚人。很多被簽走的臺灣青棒好手，如果放在日職選秀會，絕對都是前幾輪甚至首輪等級的球員，而不用透過選秀就能得手，自然引起日職各隊相當大的興趣。

台灣高中生屢屢在國際賽繳出優異表現，吸引日職搶人。圖為加盟歐力士的陳睦衡。 聯合報系資料照片

對台灣而言，棒球從日本傳入，因此對日本棒球確實有著一種特殊情感。這就像是日本棒球來自美國，日本球界也如同正力松太郎立下的巨人隊訓一樣，希望日本棒球能夠「追上美國、超越美國」，因此不只經典賽要打贏大聯盟明星隊，選手們當然也會以最高殿堂為目標。

事實上無論是2006、2009年，還是2023年的經典賽冠軍，兩段時期都有一波日職選手赴美潮。不只是眾所熟知的頂尖王牌，就連可能像是現在的上澤直之、小笠原慎之介，或過去的福盛和男、高橋尚成這些相對「實力不錯，但不到頂級」的選手赴美，都多少有受惠於日本棒球整體評價的提升。同樣的，在歷史上有深厚淵源，現實發展天花板更高的日本職棒，本來就是許多台灣選手們憧憬的目標。而台灣棒球的成長，也果然被日本棒球圈注意到了，一拍即合造就新世代赴日潮。

綜觀過去日本職棒，其實很多時期都有台灣打拼的身影，包括現役的宋家豪，過去的陽岱鋼、陳偉殷、許銘傑，乃至於更早期二郭一莊，甚至是戰前戰後的吳昌征、吳新亨、岡村俊昭等人。日本棒球一直是台灣努力的目標，但也一直有許多台灣好手，證明自己能在日本闖出一片天。期盼現在新世代的年輕球員，也能夠持續這項「優良傳統」，甚至青出於藍，在東瀛闖出更勝眾前輩的成就。

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