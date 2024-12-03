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魔術確立三大年輕核心 欠缺外線火力成新賽季隱憂

聯合新聞網／ Marion
班凱羅(左)與華格納成為魔術年輕核心。 美聯社
班凱羅(左)與華格納成為魔術年輕核心。 美聯社

自從2010-11賽季至今，14個賽季裡面魔術僅有5次打進季後賽，而這段期間魔術的核心球員也一直更換，從2010年代初期的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），到2017的主力已經換成葛登（Aaron Gordon）與佛西維奇（Nikola Vucevic），但是都沒有能帶隊贏得系列賽過，而這次則是由還在領新人約的班凱羅（Paolo Banchero）與F.華格納（Franz Wagner）兩名年輕主將帶隊。

魔術隊史一共有4次狀元選秀，分別是1992年狀元歐尼爾（Shaquille O'Neal），1993年連續兩年抽到狀元之後選擇用韋伯（Chris Webber）去交易第三順位的哈德威（Penny Hardaway），2004年狀元霍華德，以及2022年狀元班凱羅，可以說是籤運相當不錯、受到幸運之神眷顧的球隊。

而魔術在前3次的狀元選秀也都沒有讓球隊失望，選進的球員都帶領魔術打出過一段輝煌的成績，尤其是歐尼爾與哈德威的組合剛合體便打出驚人氣勢，第二年就直闖總冠軍賽，可惜敗給當時由歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）率領的火箭，更是數次挑戰過當時的傳奇球星喬丹（Michael Jordan），是魔術迷最喜歡的傳奇經典組合。

霍華德也曾經帶領魔術在2008-09賽季挑戰過總冠軍，可惜敗給了布萊恩（Kobe Bryant）與加索（Pau Gasol）的湖人，可是在當年魔獸領軍下，球隊一度連續6季打進季後賽，一度也是東區強權，可惜隨著打法的演進，與霍華德受傷衰退的影響下，球隊後續的戰力大打折扣。開始了長年不進季後賽，尋找新核心的重建之路。

沒想到在2022年，魔術又一次好運抽到狀元，這一次他們選擇了班凱羅，這看來又是一個非常成功的狀元選秀。短短兩年時間，搭配前一年2021年樂透區選入的明星側翼華格納與優質後場薩格斯（Jalen Suggs），就帶領魔術重新回到季後賽戰場。

與1993年相似的是，這一批球員都很年輕有潛力，剛入聯盟就能夠打出成績，不僅帶給球隊可觀的薪資紅利，同時能夠長期合作拼戰，只要球員不受大傷，魔術有機會在未來成為東區新興強權，甚至幾年後挑戰總冠軍。

魔術在自由市場補進了冠軍功臣凱威爾波普。 路透社
魔術在自由市場補進了冠軍功臣凱威爾波普。 路透社

由於兩個主力核心都還在領新人約，魔術今年也有著巨大的薪資空間，而魔術最欠缺的就是外線火力，所以自由市場開市前，幾乎都把魔術與湯普森（Klay Thompson）和喬治（Paul George）兩名外線射手相連結，認為魔術很有可能是這兩人的下家。

雖然湯普森的數據逐年下降，但去年場均仍有17.9分，三分球場均出手9次，命中率38.7%的成績，而喬治的數據更優異，場均21.9分，三分球出手7.9次，命中率41.3％。確實是魔術需要的外圍射手，但是自由市場剛開市，魔術立刻與凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）簽下3年6600萬的新合約，等於宣告魔術沒有足夠的空間再去競爭這兩位自由球員。

雖然凱威爾波普去年也有40.6%的三分命中率，但是以場上影響力來說，也很難跟湯普森或喬治相提並論，這樣的操作只能解讀為魔術對薩格斯、安東尼（Cole Anthony）、布萊克（Anthony Black）後場三小將的成長投下信任票，認為他們有機會在休賽季繼續成長，成為可靠的外圍射手，彌補目前外圍火力不足的問題，所以不需要湯普森與喬治兩個球星來稀釋球權，至於這個選擇是否是正確的，相信新賽季就可看出端倪。

魔術去年例行賽的三分球命中率35.2%排在聯盟後段班，季後賽更進一步下探到30.9%，而開季至今，魔術三分球命中率又低至31.8%，在全聯盟敬陪末座；每場命中12.0顆三分球，排在倒數第7，外線問題顯然沒有明顯改善。

考慮到近3年奪下總冠軍的球隊，季後賽的三分命中率基本都在36.0%以上，如果魔術想要在季後賽走的更遠，就必須盡快在外圍投射上下苦功，這也是魔術能否更上層樓最關鍵的指標。

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