顛覆大三分世代 火箭、魔術逆風而上

NBA大三分世代，三分球出手次數和三分命中率都是戰術核心，透過三分球拉開空間，從擋拆、傳切到形成錯位，三分球戰術設計和射手配置跟進攻戰術密不可分。開季戰績最好兩支球隊17勝3敗騎士和16勝4敗塞爾蒂克都是大三分世代完美典型。

騎士三分命中率4成02聯盟第一，每場命中15.2個三分球排第五，透過穩定三分和射手群牽制，騎士正打出隊史最好籃球和戰績。塞爾蒂克更誇張，每場出手50.7次三分球排第一(史上最多)，佔全隊出手5成6比重(史上最多)，三分命中率3成78排第五，每場命中19.2個三分球排第一(史上第一)。

騎士超高三分命中率成就騎士進攻效率，塞爾蒂克大量而且出色三分命中率，更多顛覆大三分世代的戰術打法和攻防傳統，戰術更簡化，場上空間拉更大，防守對位和錯位攻擊愈來愈多，都在影響防守布陣和戰略部署。

騎士和塞爾蒂克的三分球火力都是非常驚人，騎士團隊三分球命中率高達40.5%，平均每場投進15.2顆三分球！塞爾蒂克三分球命中率37.6%也不差，但每場投進19.1顆三分球實在是嚇人！ 美聯社

NBA大三分世代 兩支球隊逆風而行

最近13戰12勝1敗奧蘭多魔術，東區戰績第三，僅次於騎士和塞爾蒂克，這還是在場均29分第一主力前鋒班凱羅傷停缺陣情況下打出來的戰績。但魔術團隊三分命中率只有3成19，聯盟排第29(倒數第二)，這麼爛的三分球效率和三分命中率是如何支撐魔術戰力和戰績？大家都很困惑。

魔術在主將班凱羅受傷的情況下還能打出6連勝，主要靠強硬的防守和大量球員輪替將對手逼得喘不過氣來！ 美聯社

火箭更詭異，15勝6敗西區戰績第二，最近12戰10勝2敗，但火箭團隊三分命中率只有3成29排第26(倒數第五)，每場只能投進11.8個三分球排倒數第七。火箭今年球季有七人得分達到兩位數，進攻點非常平均，陣容深度驚人，對手很難有針對性防守，但火箭前七名得分手沒有一人三分命中率達3成8。

這麼糟的三分球效率很難拉開空間，創造更多一對一單打，但火箭還是能不斷贏球，擊敗雷霆、灰狼、快艇等聯盟一線球隊。沒有犀利三分射手和大量三分球出手支撐，火箭和魔術贏球戰略、套路都一樣，他們靠「防守」贏球，憑著強硬防守和陣容深度，打造鐵血防守軍團，完全顛覆大三分世代戰術主軸和三分球大趨勢』

火箭本季選擇了一條難走的防守路，但他們球員相當投入，不再像一盤散沙，終於打出成效。 影片來源：火箭 YouTube官方頻道

火箭防守效盟第二，進攻效率排第18，火箭拚防守解決所有問題，狂暴肢體對抗，更多禁區突破，火箭連續兩季都在打鐵血防守籃球，創造另類球風。魔術防守效率第三，進攻效率第22，即使少了第一得分主力場均29分班凱羅，但魔術防守無所不在，靠防守控制比賽節奏，魔術正在展現各種驚奇。

我不確定魔術和火箭這種重回90年代防守籃球和肢體對抗傳統的球隊能不能在季後賽走得更遠，打出更有季後賽籃球風格比賽。依照目前大三分世代重攻輕守的風格，火箭和魔術都有機會成為季後賽球隊，扮演季後賽黑馬。

沒有犀利三分雨，魔術在萬般艱難中還是拿下湖人，即使三分不靈光，但火箭本季兩戰難纏快艇都贏。火箭和魔術在NBA大三分世代逆風而上，今年NBA更精采有戲，季後賽肯定會變化更多難以預期。

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