快訊

00919配發0.72元！PTT盛讚「它」的功勞：最強高股息

2025生肖財利運勢(上) ／牛逢低布局、兔要守成、他上半年旺下半年要謹慎

英特爾基辛格慘遭逼宮 內部爆料董事會讓他二選一：退休或被開除

聽新聞
0:00 / 0:00

小鮑爾瘋狂爆發 黃蜂若不振作恐得被迫交易

聯合新聞網／ 陳光立
鮑爾三兄弟中的老么小鮑爾本季大爆發，多達12場比賽刷破30分，各項數據指標均於聯盟名列前茅，甚至進入MVP的討論群裡。 美聯社
鮑爾三兄弟中的老么小鮑爾本季大爆發，多達12場比賽刷破30分，各項數據指標均於聯盟名列前茅，甚至進入MVP的討論群裡。 美聯社

2024-25年小鮑爾（LaMelo Ball）迎來職業生涯最出色的球季，也成為聯盟統計數據領先的球員之一。最近幾場比賽表現，堪稱如電玩遊戲一般不真實，近四場得分平均超過32分，這讓我想到他的大嘴老爸老鮑爾（LaVar Ball）昔日極度吹捧三個兒子多神，目前看來所言非假，至少老么打得真像全能球員能裡能外。

這段時間，小鮑爾打破自己之前生涯最高分38分，一次拿44分和單場獨拿50分。小鮑爾這樣的演出引起NBA媒體高度關注，NBA.com官網已將他列入年度最有價值球員排行榜前十大。這是他第一次進入排行榜，以個人數據觀之當之無愧，23歲打出超級巨星的才華，是聯盟對他的尊重。值得一提的是，在刷破許多紀錄之際，顯示這才剛開始，隨著賽事進入中段，小鮑爾能進入什麼境界沒人知道。

因小腿肌肉拉傷，小鮑爾得休戰約兩周時間。一般相信，這不影響他本季暴衝的能量，其多項統計數據都處於前段班。首先，他目前以559分排第三位，居於亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）之後。平均31.1分僅次於字母哥居得分榜第二位。此外，小鮑爾還是第四節得分王，末節總得分和平均得分均領先全聯盟。

要不是黃蜂隊本季命運多舛、遭遇如此多的傷病，小鮑爾可能在MVP榜單能衝得更高。目前，黃蜂的戰績是6勝14負排東區第12位，這並不是小鮑爾的錯，而是因為黃蜂隊陣容殘缺，幾位主力傷病頻傳導致。綜觀榜單，小鮑爾是榜單唯一球隊戰績不繼的球員，這令人印象深刻，因為最有價值的這個獎項，通常頒給冠軍爭奪球隊的一員。但也因為他太搶眼，無法不被納入MVP討論。

小鮑爾的表現已接近頂尖後衛的水準，無奈黃蜂陣容實在是太薄弱了，讓小鮑爾在競爭MVP上吃了大虧。 影片來源：黃蜂YouTube官方頻道

若有心讓黃蜂隊真的誕生史上第一位MVP，或者是得分王之類的頭銜，主力陣容康復歸隊很重要，隨著眾人回歸球場，將有機會增加勝場數，那小鮑爾很有可能在榜單逐步上升。無論如何，開季至今才打了20場比賽，小鮑爾的表現已經可給滿分，平均31.1分、5.4個籃板、6.9次助攻，以及1.1次的抄捷，每場可投進4.7個三分球。如黃蜂能利用他的爆發而打出新氣象，由小鮑爾領銜的黃蜂隊不容小覷。

今年開季起，小鮑爾每場比賽出手為24.9次，等於是整隊的主要得分來源。平均上場時間超過34分鐘，投籃命中率43%，三分命中率35.6%，罰球命中率84.8%。強勢內容讓前NBA球員「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）也比讚！ 他說小鮑爾本季比密爾瓦基公鹿隊的里拉德（Damian Lillard） 更強。YouTube頻道的籃球節目《Run it Back》中，卡森斯認為 Melo （小鮑爾的綽號）是NBA前五名的控衛。

卡森斯解釋：「他（小鮑爾）目前優於里拉德 。就這一刻而言，我認為小鮑爾強多了！總體來說，我相信里拉德還是很出色，但當下小鮑爾的排名應該在前面。」本季，里拉德數據其實不算差，平均每場拿26分、7.7次助攻、4.5個籃板、0.9次抄截和0.2次封阻，投籃命中率44.1%，三分命中率為35.8%，罰球命中率為92.0%，但因小鮑爾進步幅度明顯，已經12場得分破30分，包括一場50分，以致於里拉德似乎被比下去。

由於表現滾燙，最近名嘴開始將小鮑爾（LaMelo Ball）與芝加哥公牛的傳奇喬丹（Michael Jordan）相提並論，乍聽離譜但亞瑞納斯（Gilbert Arenas）極力捍衛觀點，他說：「我知道你們會說，這是大膽的比較。但是，喬丹之所以狂得分是因為他不傳球。」

亞瑞納斯進一步解說：「拉梅洛（小鮑爾）現在做的，就是當年籃球賽的風格。當你所屬的隊伍很爛時，明星球員只好自己上，不再傳球給糟糕的隊友了... 這就是為什麼，喬丹不把球傳給那該死的阿姆斯壯（BJ Armstrong）... MJ一場平均拿37分，為什麼？因為其他人都不重要。」小鮑爾本季平均砍31.1分，亞瑞納斯認為他高得分的表現，就跟喬丹當年的情況類似，自己上而非讓隊友融入進攻。

黃蜂有信心能讓目前的年輕球員們團結一心，逐漸發揮最大潛力。不過小鮑爾可不想一直等下去。影片來源：黃蜂YouTube官方頻道

這種說法在我看來，不太像是褒揚小鮑爾，更像是諷刺黃蜂隊的疲軟與沉淪。黃蜂本季至今的戰績6勝14負，顯然地小鮑爾的得分能力並未帶來獲勝，儘管他本季得分達到生涯新高，仍有平均6.9次的助攻，這並非在自幹，但是整個團隊都無法整合，就算有這麼一位超強得分手也枉然。小鮑爾還有很長的路要走，無論在比賽的哪個方面，都無法與喬丹相提並論，而亞瑞納斯的比較也並不完全成立。的確，喬丹在陣容最弱情況下平均拿37分，但他也靠一己之力摘下六屆年度總冠軍。

假設小鮑爾季末繳出輝煌的成績單，但黃蜂隊依舊是那個黃蜂，無法扭轉剔除於季後賽的窘勢，有可能將是雙方分道揚鑣之際。沒有明星會對效力爛隊不沮喪，像他這樣的天才，勢必希望抓住自己強勢的高潮加盟常勝軍。有更好的機會，難保小鮑爾不提出「崔密」(trade me)的請求。

小鮑爾目前因小腿傷勢暫時停賽，估計近日就可重新歸隊，假設黃蜂仍無法圍繞他打出一番新氣象，最快季中就得醞釀一波交易，讓小鮑爾投效能打進季後賽的球隊。 美聯社
小鮑爾目前因小腿傷勢暫時停賽，估計近日就可重新歸隊，假設黃蜂仍無法圍繞他打出一番新氣象，最快季中就得醞釀一波交易，讓小鮑爾投效能打進季後賽的球隊。 美聯社

黃蜂隊是近年來NBA表現最差的球隊之一，拉長到整個聯盟史看，也是最弱的球隊之一。這支球隊幾乎從未培養出幾個全明星，最後一位培養出的沃克（Kemba Walker），於2019年加盟了波士頓塞爾提克隊。選來小鮑爾以來，黃蜂隊還未打過季後賽。很大一部分原因，也與小鮑爾傷病有關，但也顯示出高層沒有打造出高水平陣容。如果，本季再次無緣季後賽的話，可以想像羽翼豐滿的小鮑爾會離開球隊。

NBA NBA專欄 亞歷山大 安戴托昆波 小鮑爾 黃蜂

陳光立

追蹤

相關新聞

小鮑爾瘋狂爆發 黃蜂若不振作恐得被迫交易

2024-25年小鮑爾（LaMelo Ball）迎來職業生涯最出色的球季，也成為聯盟統計數據領先的球員之一。最近幾場比賽表現，堪稱如電玩遊戲一般不真實，近四場得分平均超過32分，這讓我想到他的大嘴老爸

顛覆大三分世代 火箭、魔術逆風而上

NBA大三分世代，三分球出手次數和三分命中率都是戰術核心，透過三分球拉開空間，從擋拆、傳切到形成錯位，三分球戰術設計和射手配置跟進攻戰術密不可分。開季戰績最好兩支球隊17勝3敗騎士和16勝4敗塞爾蒂克

東蛋MVP戶鄉遭擊沉 中華隊2轟打亂日本經典賽佈局

巨人隊王牌投手，同時也是這次日本武士隊在世界12強與中華隊爭冠的先發投手戶鄉翔征，11月30日獲頒為「2024年東京巨蛋MVP」。這個獎項每年固定會頒給例行賽在東京巨蛋表現最優異的讀賣巨人隊選手，獎金

12強奪冠效應太驚人 中華隊更有底氣迎戰世界列強

世界12強賽中華隊奪冠，全台瘋棒球，最直接受惠的當然是明年中職票房，場均破8000人應該不是太大問題，能否挑戰9000人大關值得期待，奪冠的良好效應顯而易見，最重要的事是，穿上國家隊球衣打國際賽終於不

狄葛隆領21億只投9場 燙手地瓜成遊騎兵最大難題

7000萬美金(約合21億台幣)可以買到什麼？對有錢人來說「這點錢」說多不多，只夠他們在美國超高級住宅區比佛力山莊全款買下一棟豪宅或一架超豪華的私人客機或遊艇。但說少也算不少，假使大發善心，足以買下讓

小鮑爾米勒合體天賦上限高 黃蜂仍要解決諸多攻守問題

進入21世紀之後如果要比慘，黃蜂大概有資格競爭一下這個頭銜，上一次闖過首輪已經是上一個世代、隊史雖然有承接但我不確定能不能算同一支球隊的馬許本（Jamal Mashburn）與戴維斯（Baron Da

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。