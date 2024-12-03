小鮑爾瘋狂爆發 黃蜂若不振作恐得被迫交易

2024-25年小鮑爾（LaMelo Ball）迎來職業生涯最出色的球季，也成為聯盟統計數據領先的球員之一。最近幾場比賽表現，堪稱如電玩遊戲一般不真實，近四場得分平均超過32分，這讓我想到他的大嘴老爸老鮑爾（LaVar Ball）昔日極度吹捧三個兒子多神，目前看來所言非假，至少老么打得真像全能球員能裡能外。

這段時間，小鮑爾打破自己之前生涯最高分38分，一次拿44分和單場獨拿50分。小鮑爾這樣的演出引起NBA媒體高度關注，NBA.com官網已將他列入年度最有價值球員排行榜前十大。這是他第一次進入排行榜，以個人數據觀之當之無愧，23歲打出超級巨星的才華，是聯盟對他的尊重。值得一提的是，在刷破許多紀錄之際，顯示這才剛開始，隨著賽事進入中段，小鮑爾能進入什麼境界沒人知道。

因小腿肌肉拉傷，小鮑爾得休戰約兩周時間。一般相信，這不影響他本季暴衝的能量，其多項統計數據都處於前段班。首先，他目前以559分排第三位，居於亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）之後。平均31.1分僅次於字母哥居得分榜第二位。此外，小鮑爾還是第四節得分王，末節總得分和平均得分均領先全聯盟。

要不是黃蜂隊本季命運多舛、遭遇如此多的傷病，小鮑爾可能在MVP榜單能衝得更高。目前，黃蜂的戰績是6勝14負排東區第12位，這並不是小鮑爾的錯，而是因為黃蜂隊陣容殘缺，幾位主力傷病頻傳導致。綜觀榜單，小鮑爾是榜單唯一球隊戰績不繼的球員，這令人印象深刻，因為最有價值的這個獎項，通常頒給冠軍爭奪球隊的一員。但也因為他太搶眼，無法不被納入MVP討論。

小鮑爾的表現已接近頂尖後衛的水準，無奈黃蜂陣容實在是太薄弱了，讓小鮑爾在競爭MVP上吃了大虧。 影片來源：黃蜂YouTube官方頻道

若有心讓黃蜂隊真的誕生史上第一位MVP，或者是得分王之類的頭銜，主力陣容康復歸隊很重要，隨著眾人回歸球場，將有機會增加勝場數，那小鮑爾很有可能在榜單逐步上升。無論如何，開季至今才打了20場比賽，小鮑爾的表現已經可給滿分，平均31.1分、5.4個籃板、6.9次助攻，以及1.1次的抄捷，每場可投進4.7個三分球。如黃蜂能利用他的爆發而打出新氣象，由小鮑爾領銜的黃蜂隊不容小覷。

今年開季起，小鮑爾每場比賽出手為24.9次，等於是整隊的主要得分來源。平均上場時間超過34分鐘，投籃命中率43%，三分命中率35.6%，罰球命中率84.8%。強勢內容讓前NBA球員「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）也比讚！ 他說小鮑爾本季比密爾瓦基公鹿隊的里拉德（Damian Lillard） 更強。YouTube頻道的籃球節目《Run it Back》中，卡森斯認為 Melo （小鮑爾的綽號）是NBA前五名的控衛。

卡森斯解釋：「他（小鮑爾）目前優於里拉德 。就這一刻而言，我認為小鮑爾強多了！總體來說，我相信里拉德還是很出色，但當下小鮑爾的排名應該在前面。」本季，里拉德數據其實不算差，平均每場拿26分、7.7次助攻、4.5個籃板、0.9次抄截和0.2次封阻，投籃命中率44.1%，三分命中率為35.8%，罰球命中率為92.0%，但因小鮑爾進步幅度明顯，已經12場得分破30分，包括一場50分，以致於里拉德似乎被比下去。

由於表現滾燙，最近名嘴開始將小鮑爾（LaMelo Ball）與芝加哥公牛的傳奇喬丹（Michael Jordan）相提並論，乍聽離譜但亞瑞納斯（Gilbert Arenas）極力捍衛觀點，他說：「我知道你們會說，這是大膽的比較。但是，喬丹之所以狂得分是因為他不傳球。」

亞瑞納斯進一步解說：「拉梅洛（小鮑爾）現在做的，就是當年籃球賽的風格。當你所屬的隊伍很爛時，明星球員只好自己上，不再傳球給糟糕的隊友了... 這就是為什麼，喬丹不把球傳給那該死的阿姆斯壯（BJ Armstrong）... MJ一場平均拿37分，為什麼？因為其他人都不重要。」小鮑爾本季平均砍31.1分，亞瑞納斯認為他高得分的表現，就跟喬丹當年的情況類似，自己上而非讓隊友融入進攻。

黃蜂有信心能讓目前的年輕球員們團結一心，逐漸發揮最大潛力。不過小鮑爾可不想一直等下去。影片來源：黃蜂YouTube官方頻道

這種說法在我看來，不太像是褒揚小鮑爾，更像是諷刺黃蜂隊的疲軟與沉淪。黃蜂本季至今的戰績6勝14負，顯然地小鮑爾的得分能力並未帶來獲勝，儘管他本季得分達到生涯新高，仍有平均6.9次的助攻，這並非在自幹，但是整個團隊都無法整合，就算有這麼一位超強得分手也枉然。小鮑爾還有很長的路要走，無論在比賽的哪個方面，都無法與喬丹相提並論，而亞瑞納斯的比較也並不完全成立。的確，喬丹在陣容最弱情況下平均拿37分，但他也靠一己之力摘下六屆年度總冠軍。

假設小鮑爾季末繳出輝煌的成績單，但黃蜂隊依舊是那個黃蜂，無法扭轉剔除於季後賽的窘勢，有可能將是雙方分道揚鑣之際。沒有明星會對效力爛隊不沮喪，像他這樣的天才，勢必希望抓住自己強勢的高潮加盟常勝軍。有更好的機會，難保小鮑爾不提出「崔密」(trade me)的請求。

小鮑爾目前因小腿傷勢暫時停賽，估計近日就可重新歸隊，假設黃蜂仍無法圍繞他打出一番新氣象，最快季中就得醞釀一波交易，讓小鮑爾投效能打進季後賽的球隊。 美聯社

黃蜂隊是近年來NBA表現最差的球隊之一，拉長到整個聯盟史看，也是最弱的球隊之一。這支球隊幾乎從未培養出幾個全明星，最後一位培養出的沃克（Kemba Walker），於2019年加盟了波士頓塞爾提克隊。選來小鮑爾以來，黃蜂隊還未打過季後賽。很大一部分原因，也與小鮑爾傷病有關，但也顯示出高層沒有打造出高水平陣容。如果，本季再次無緣季後賽的話，可以想像羽翼豐滿的小鮑爾會離開球隊。

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