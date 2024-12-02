狄葛隆領21億只投9場 燙手地瓜成遊騎兵最大難題

7000萬美金(約合21億台幣)可以買到什麼？對有錢人來說「這點錢」說多不多，只夠他們在美國超高級住宅區比佛力山莊全款買下一棟豪宅或一架超豪華的私人客機或遊艇。但說少也算不少，假使大發善心，足以買下讓落後國家數十萬人吃飽一整年的食物。如果回到棒球上，這筆錢用來支付最近剛跟天使簽約的菊池雄星合約（3年6300萬美元，下同）都還有剩。

然而對遊騎兵來說，7000萬卻只夠讓他們買到塞揚名投狄葛隆（Jacob deGrom）九場先發出賽。自兩年前狄葛隆與遊騎兵簽下總價高達1.85億的5年合約後，兩年來笑納7000萬薪水的狄葛隆卻只為遊騎兵披掛上陣了先發9場投了41局。這兩年裡有587位大聯盟投手幹的活（投球局數）比他多，薪水勝過狄葛隆的卻一隻手數得出來，堪稱最爽的「薪資階級」或者——最大的薪水小偷。

或許有人會說，從事後看來遊騎兵並不虧，畢竟他們去年也拿到隊史第一座總冠軍。但別忘了，沾光領到一枚冠軍戒的狄葛隆去年只有在開季投了一個月（6場先發），他最後一次先發因手肘發炎提前下場時，遊騎兵是分區第一。在他確定要去開韌帶重建手術整季報銷的六月，他們還是第一——因為遊騎兵去年一整年戰績都是分區第一。儘管最後關頭因為被太空人追平變成外卡（因對戰成績落下風），到頭來在美聯冠軍賽笑到最後並奪冠的仍然是遊騎兵。

而這一切，身為兩屆塞揚獎得主、原被遊騎兵視為王牌投手的狄葛隆不與焉，他完全只有坐壁上觀的份。

遊騎兵贏得2023年世界大賽冠軍，狄葛隆的貢獻是非常有限。 影片來源： 美國職棒 YouTube官方頻道

狀況跟狄葛隆相似的還有兩大準名人堂投手——都年過四十仍有超高薪合約在手，因緣際會最後都來到德州球隊的韋蘭德（Justin Verlander）與薛則（Max Scherzer）。去年韋蘭德正巧是與狄葛隆的前東家大都會簽約，季中才透過交易鳳還巢回到太空人。再續前緣的韋蘭德雖未能幫助老東家再次奪冠，但在他們逆勢拿下分區冠軍打進季後賽的過程中，韋蘭德可是有過實實在在的貢獻。至於季初原本跟韋蘭德是隊友，結果被大都會交易到遊騎兵成了對頭的薛則也是遊騎兵奪冠之路最後衝刺的重要成員。雖說這兩老的整體貢獻與天價薪水不見得匹配，但比起狄葛隆還是要好得多。

更重要的是，韋蘭德與薛則的高薪合約都已隨著今年球季而結束。不論他們的母隊付出多少代價，都已成過往的沉沒成本。然而狄葛隆與遊騎兵進行不到一半的合約卻還有三年要走。雖說狄葛隆今年季末傷癒復出的三場先發表現足以令人重新燃起希望，但這位經歷數次大傷、最近四季從未投滿100局又已年屆36的「老投手」未來三年能投出多好的表現，任誰也沒有太大把握。最重要的是，對不僅衛冕失敗而且本季戰績只有78勝84敗、明年看來也無太大長進甚至正打算削減薪資的遊騎兵來說，全隊薪資最高的狄葛隆即便不是總管裁員的最大絆腳石，至少也算尾大不掉的包袱。

於是乎，網上傳出不少「交易狄葛隆才是為了遊騎兵好」的呼聲。首先雖說狄葛隆的薪水還真不是普通的高，但在看到生涯只有兩季投滿180局（雖然這兩季都拿到塞揚獎）的史奈爾（Blake Snell）都能拿到5年1.6億新約後，交易來狄葛隆所要付出的代價似乎也就不那麼昂貴，更何況如果遊騎兵打的是用他換來一些潛力新秀的算盤，他們肯定還會貼補一筆相對不低的金額作為交換條件。

狄葛隆身手看起來還在，但兩個球季只投了41局，這實在是太過誇張。 影片來源： 美國職棒 YouTube 官方頻道

其次今年自由球員市場上等級比史奈爾更高、同樣有塞揚獎背書的投手也就只有柏恩斯（Corbin Burnes）一個。如果年紀比柏恩斯大快兩歲且健康程度遠遠不及的史奈爾都能弄到五年長約，沒有道理認為最近三年年年都能健康出賽的柏恩斯會屈就五年甚至六年的合約，而且他的平均薪資也勢必要價更高。但一來不是所有球隊都開得起這般高價，二來開得起的球隊也不見得都願意把六年以上的「隊運」全賭在柏恩斯這個籃子裡。回過頭來看，單價雖高卻可以「短租」的狄葛隆可能反而是更好的選擇。

在遊騎兵的這兩年，狄葛隆似乎成了一個蒼白而模糊的存在。沒有他遊騎兵照樣贏了一座夢寐以求的冠軍，但要他們承認這是一筆失敗的投資，卻又令人吞不下。總歸一句，不論遊騎兵總管這個冬天有何打算，狄葛隆都將是他必須面對的一大難題。

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