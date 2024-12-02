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12強奪冠效應太驚人 中華隊更有底氣迎戰世界列強

聯合新聞網／ Ramos
中華隊今年贏得世界棒球12強賽冠軍，提升了台灣的世界棒球排名，對中華職棒明年的發展也成為一大利多，同時還讓中華隊在經典賽資格賽中更有贏球底氣！ 聯合報系資料照片
中華隊今年贏得世界棒球12強賽冠軍，提升了台灣的世界棒球排名，對中華職棒明年的發展也成為一大利多，同時還讓中華隊在經典賽資格賽中更有贏球底氣！ 聯合報系資料照片

世界12強賽中華隊奪冠，全台瘋棒球，最直接受惠的當然是明年中職票房，場均破8000人應該不是太大問題，能否挑戰9000人大關值得期待，奪冠的良好效應顯而易見，最重要的事是，穿上國家隊球衣打國際賽終於不是「苦差事」。

過去中職和棒協各走各的路時期，一級國際賽事保險、權利、義務劃分不清，球員打國際賽保障也不太夠，後勤支援也沒那麼好，除了2013年經典賽打進8強複賽比較好一點，整體戰績差強人意。

一直到2019年12強賽中職和棒協合作，保險、情蒐、後勤支援等資源相對充足，當時12強賽是2020年東京奧運資格賽，無論徵召球員和後勤都比過去好很多，最終拿到第5名，已經算相當不錯的成績了。

上屆12強賽是由日本贏得冠軍，中華隊只獲得第5名。 聯合報系資料照片
上屆12強賽是由日本贏得冠軍，中華隊只獲得第5名。 聯合報系資料照片

去年經典賽後勤和情蒐也很強大，雖然中華隊2勝2敗落居分組預賽墊底，不過運氣有點不好，如果首戰巴拿馬失分減少一點，或許前進東京巨蛋就是中華隊。

今年12強賽中華隊驚奇奪冠，28名國手平均每人可以得到1000萬元的各式獎金，加上許多廣告代言找上門，名利雙收，加上保險制度完善，後勤也非常強大，這會讓未來更多球員更願意穿上國家隊球衣，打國際賽終於不再是苦差事，也才會有更多教練願意接國家隊總教練的重擔。

而且，在國際賽打出佳績，政府部門會更願意投入資源，挹注資金給負責國家隊組訓賽的中職，情蒐常設化需要龐大的人力和財力，才有可能持續下去。

12強賽中華隊奪冠還有一個重大意義，那就是早期我們總是打不贏日韓，這幾年中華隊對南韓不但勝多敗少，就連過去難以扳倒的日本全職業明星隊，這次冠軍戰不但一舉攻克，並且還完封對手，日本甚至不曾上到三壘，頭過身就過，未來對南韓，我們更有底氣，對日本，我們氣勢也不會矮人一截，沒有開打前就先輸一半了。

中華隊近來打南韓是越來越得心應手，中職的水準已逐漸追上KBO。 影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports

展望明年經典賽資格賽，中華隊與尼加拉瓜、西班牙、南非同組，在大巨蛋打，過關的機會很高，如果打進會內賽，可能與日本、南韓、澳洲、捷克同分組，5取2晉級八強，前進美國邁阿密。

如果沒有意外的話，明年經典賽資格賽若過關，曾豪駒應該會繼續擔任中華隊總教練，教練團成員變動應該不會太大，可望以12強賽冠軍成員為班底，再加入張育成和其他旅外好手，戰力再升級，如果打到邁阿密，那麼，台灣棒球將再創另一波新高峰。

中華隊隊在2023世界棒球經典賽中只排名17，這次可以藉12強賽冠軍的氣勢，再多加幾位好手，一口氣過關斬將，再拿一個世界第一！ 聯合報系資料照片
中華隊隊在2023世界棒球經典賽中只排名17，這次可以藉12強賽冠軍的氣勢，再多加幾位好手，一口氣過關斬將，再拿一個世界第一！ 聯合報系資料照片

真的沒想過中華隊可以在一級國際賽事拿到冠軍，有了這座冠軍，我們的國家隊更有底氣，這幾年U18世界盃中華隊不是拿到冠軍就是亞軍，台灣青棒實力世界頂尖，中職擴增球隊也不斷在進步，實力愈來愈好，這一座12強世界冠軍的效應仍在持續發酵。

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