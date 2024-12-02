東蛋MVP戶鄉遭擊沉 中華隊2轟打亂日本經典賽佈局

巨人隊王牌投手，同時也是這次日本武士隊在世界12強與中華隊爭冠的先發投手戶鄉翔征，11月30日獲頒為「2024年東京巨蛋MVP」。這個獎項每年固定會頒給例行賽在東京巨蛋表現最優異的讀賣巨人隊選手，獎金300萬日圓。只是這個獎項不禁讓不少台日球迷回想起一週前的世界12強冠軍戰台日大戰，戶鄉翔征在巨蛋球場挨了中華隊林家正、陳傑憲兩支全壘打，成為日本隊爭冠失利的最大關鍵。

針對第5局戶鄉被林家正擊出反方向全壘打之後又呈現不穩，但仍讓他繼續投球的這項調度，日本武士隊監督井端弘和賽後扛下落敗責任，「他（戶鄉）是巨人隊的王牌，我當時期待他能夠壓制對手，讓他繼續投下去的這項判斷，屬於我的責任！」

儘管調度成為落敗主因，不過戶鄉翔征從2022年開始連續3年拿下12勝的成績，而且防禦率、WHIP也在逐年下修，今年更是投出防禦率1.95、WHIP 0.96的成績，單季156次奪三振，第二度拿下奪三振王頭銜，可說是12強日本隊最強的先發投手，也是極少數具有經典賽金牌經驗的先發投手（另一人為中日龍隊高橋宏斗）。

井端監督很早就將將冠軍賽先發重任交給戶鄉翔征絕對合理，加上戶鄉今年在自家讀賣巨人隊的主場東京巨蛋12場先發投出巨人全隊最多的5勝（3敗）、1.91防禦率，更驚人的是8月8日、8月14日接連對廣島、阪神在東京巨蛋投出完投完封勝，「東京巨蛋MVP」證明了他在東京巨蛋的絕對壓制力，「東京巨蛋的TOGO（戶鄉）」等於勝利，這個印象以及信心太過強烈，不難理解井端監督為何如此信任這名一號投手。

只是今年例行賽在東京巨蛋主投85局只被擊出6支全壘打，平均近15局才挨1轟的戶鄉竟然在同一局挨了中華隊2轟，中華隊打者的優異表現以及絕佳氣勢完全顛覆了井端監督的預期，也打亂了佈局。菅野智之明年球季赴美機會不低，如此一來戶鄉翔征將扛下更多重任，2026年經典賽也勢必會是日本武士隊重要一員。中華隊能夠擊敗他，對於未來幾年的國際賽來說具有巨大的意義。

戶鄉翔征本季戰績12勝8敗、防禦率1.95，幫助巨人隊重返中央聯盟王座，季後獲得巨人球團加薪1億2000萬，2025年球季年薪來到3億日圓大關。年僅25歲的3億日圓身價超越了松井秀喜、岡本和真兩位大前輩，成為隊史最年輕的「3億男」。同時他在第7年球季之前達到3億，在巨人隊史也是第4人，過去達成的選手包括上原浩治（2004年3億、第6年球季）、菅野智之（2018年4億5000萬、第7年球季）、高橋由伸（2004年3億、第7年球季）都是巨人隊史的超級大咖選手。

不過與這些加入職棒前就已經赫赫有名的第一指名選手不同的是，戶鄉翔征2018年選秀當時不過是一名第6指名入團、沒沒無聞的高校畢業選手。對照當年巨人第一指名的左投高橋優貴在這個季後被釋出，這一年對巨人而言真的是心情複雜的一個新人選秀會。

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