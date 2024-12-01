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小鮑爾米勒合體天賦上限高 黃蜂仍要解決諸多攻守問題

聯合新聞網／ Marion
小鮑爾(右)和米勒將是黃蜂主要雙核心。 路透社
小鮑爾(右)和米勒將是黃蜂主要雙核心。 路透社

進入21世紀之後如果要比慘，黃蜂大概有資格競爭一下這個頭銜，上一次闖過首輪已經是上一個世代、隊史雖然有承接但我不確定能不能算同一支球隊的馬許本（Jamal Mashburn）與戴維斯（Baron Davis）時期，繞了一圈再次回歸夏洛特之後近幾年更是連續8個賽季無緣季後賽，作為老闆的喬丹（Michael Jordan）也終於在上個賽季，決定把黃蜂的股權售出，終結了屬於他的黃蜂時代。

黃蜂隊戰績如此慘澹，自然幾乎年年都有高順位選秀權，但「籃球之神」的選秀功力也算是相當有名的....不怎麼樣，黃蜂的選秀成績依舊悲慘，球員不是受傷就是養成失敗，加上小市場對於自由市場上的球星吸引力有限，也讓黃蜂戰績始終翻不上去。

不過近幾年，黃蜂的選秀倒是稍微有點起色，當年12順位選的華盛頓（P.J. Washington）最終就有打出成績，直到去年被賣到小牛換取其他資產，而2020年第三順位選了被認為是目前黃蜂當家主力的小鮑爾（LaMelo Ball），第一年與第二年打出了很漂亮的數據，也順利拿下新人王，可是從第三年開始傷病就找上他，兩個賽季總共出賽58場連一半都不到，也讓黃蜂這兩年始終沒能起飛。

然後就是去年喬丹出售球隊之前的最後一選，令人欣慰的是2023榜眼米勒（Brandon Miller）新人年的成績也沒讓人失望，雖然鎂光燈完全不在他身上，但數據上也打出了未來的期待感。

布里吉斯今年夏天與黃蜂達成續約。 法新社
布里吉斯今年夏天與黃蜂達成續約。 法新社

今年黃蜂在自由球員市場沒有什麼動作，主要就是回簽布里吉斯（Miles Bridges），這個本來去年暑假就應該完成的續約動作，因為布里吉斯家暴官司的影響，到今年才完成，而黃蜂陣容也定調將由年輕的主力核心小鮑爾與米勒來主導。

今年對黃蜂最大的變動是去年從小牛交易來的格林（Josh Green）可以正常出賽，但是從華盛頓換成格林怎麼看都是降級，即使今年小鮑爾可以滿血回歸，普遍還是不看好黃蜂能夠是季後賽的挑戰者，甚至可能搶附加賽難度都有點高。

無論是進攻或防守，黃蜂在陣容上要解決的問題都很多，尤其他們去年的進攻是聯盟倒數的水平，能倚賴的主要進攻點也就小鮑爾、布里吉斯、米勒三個點比較穩定，其他球員的進攻能力相對不穩，陣容上也缺乏穩定的外線射手來幫助拉開空間，最近一兩年黃蜂做的交易，反倒更像是希望能把期待放在未來的賽季。

確實2025又是一個選秀大年，有許多高天賦的新人，但是黃蜂目前的陣容無論是未來的期待性或天賦，感覺都還是需要更多的補充，看是透過後續選秀或者自由球員市場的補強，所以黃蜂這賽季比起戰績，更重要的可能是米勒和小鮑爾的成長，但是至少比起之前的狀態，黃蜂應該是走在了一條相對正確的道路上。

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