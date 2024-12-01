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暴龍新核心重塑定位 擺爛拚樂透順位不失為好選擇

聯合新聞網／ Marion
巴恩斯(右)和巴瑞特本季成為暴龍的核心搭檔。 美聯社
巴恩斯(右)和巴瑞特本季成為暴龍的核心搭檔。 美聯社

自從在2019年奪冠、但雷納德（Kawai Leonard）隨即離隊之後，暴龍就嘗試著圍繞剩下的奪冠功臣羅瑞（Kyle Lowry）、席亞康（Pascal Siakam）、范弗利特（Fred VanVleet）來重新打造球隊，但是除了隔年還能闖入第二輪以外，過去5個賽季有3個賽季無緣季後賽，也讓球隊決心在上個賽季重新打造球隊陣容。

最後暴龍選擇在季中把阿努諾比（OG Anunoby）交易到尼克，換來巴瑞特（RJ Barrett）與奎克利（Immanuel Quickley），之後再把席亞康交易到溜馬，換回布朗（Bruce Brown）、諾拉（Jordan Nwora）、路易斯（Kira Lewis Jr.）和2張2024首輪籤與1張2026首輪籤。

從球員的角度來看，可以預期巴瑞特與奎克利將被暴龍視為未來核心，而布朗還可以在新賽季提供一點貢獻，之後釋出2500萬美元的薪資空間。但是經過一個球季下來，奎克利與巴瑞特並沒有帶來太好的化學反應，球隊的磨合恐怕要等新賽季才能看出來結果。

奎克利將坐穩後場指揮官寶座。 路透社
奎克利將坐穩後場指揮官寶座。 路透社

身為2019年選秀第三順位，巴瑞特前幾年打出來的成績卻是差強人意，雖然這幾年場均都在18分以上，但是低效的標籤卻一直擺脫不掉，命中率也一直偏低，去年在尼克期間甚至只有42.4%命中率，最終也讓尼克選擇放棄；但是轉到暴龍後，場均得分從18.2成長到21.8分，命中率也大幅提升到55.3%，似乎有開始朝向當初的期待發展，成為下一個明星前鋒的希望。

而奎克利這幾年也是穩步成長，從前兩年場均11.4分，去年在尼克已經進步到15分2.5助攻，但由於隊上還有明星控衛布朗森（Jalen Brunson），一直沒有更多的發揮機會，交易來到暴龍後，成績也提高到18.6分7.4助攻。

今年休賽季暴龍沒有什麼大動作的補強，反而是決定放走去年球隊核心後場崔蘭特（Gary Trent Jr.），主要就是要把更多的球權空間放出來給去年13順位的迪克（Gradey Dick）和今年19順位的華特（Ja'Kobe Walter）兩名射手，不過在放走崔蘭特之後，暴龍後場的防守就肉眼可見的更加殘破，加上巴瑞特的防守也稱不上好，比起進攻端，暴龍的防守預計會是更讓人擔心的部分。

不過比起交易後成績明顯提升的奎克利和巴瑞特，原本就在暴龍隊上的其他球員就沒有這麼順利，特別是主力巴恩斯（Scottie Barnes），交易後明顯在場上打的更吃力，甚至一度出現情緒性的表現，本身數據雖然沒有特別大的下滑，但是定位從主控變成需要做更多苦工的角色，顯然還需要一段時間的磨合。

射手迪克開季表現令人印象深刻。 路透社
射手迪克開季表現令人印象深刻。 路透社

無論如何，下賽季暴龍的重點將是整合巴瑞特、奎克利與巴恩斯三位核心球員，在上賽季的交易過後，因為奎克利與巴恩斯輪流受傷，導致磨合時間嚴重不足，這賽季需要重塑三位球員的定位，並嘗試邊磨合邊打出成績。

當然對於暴龍來說，下賽季的成績不是最重要的關鍵，能打進季後賽很好，打不進也沒關係，如果戰績不理想，也不排除暴龍提前「開坦」，畢竟2025屆的選秀強度與深度被認為都很高，其中具備高天賦與非常高戰力的哈波（Ron Harper）二兒子哈波（Dylan Harper）被認為是暴龍非常希望獲得的球員。他的哥哥小哈波（Ron Harper Jr.）就曾經在暴龍效力過，有很高的地緣關係。

暴龍過去曾經有幾個關鍵的時代，從龍王波許到（Chris Bosh）與德羅展（DeMar DeRozan）雙人組，在到范弗利特與席亞康當家，而現在球隊需要翻過新的篇章，尋找新的球隊王牌了。

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