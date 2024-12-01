法國狀元進駐猶待養成 鷹王楊恩新賽季帶隊考驗嚴峻

在1980年代以後，近40年來老鷹僅有兩個賽季打進東區決賽，一次是2014-15賽季，當時直落四敗給了詹姆斯（LeBron James）率領的騎士，第二次就是2020-21賽季由當時僅是三年級的楊恩（Trae Young）帶隊打入東冠，最後4比2不敵最後奪冠的公鹿，但是從此之後的兩個賽季球隊都止步於一輪，上個賽季甚至連季後賽都沒能打進，也讓球隊決定要進行陣容的重整。

上一個賽季，只要楊恩與墨瑞（Dejounte Murray）同時在場上，每100次球權對手就能比老鷹多得6.1分，是整個球隊任意雙人組合中最差的，從進階數據來看墨瑞來到老鷹後三個賽季的防守都持續下滑，但是要把問題都推給他好像也不太對，畢竟楊恩本來就是比較糟糕的防守者，只是兩個人搭配在一起問題變得更大而已。

只不過面對這樣的情形，老鷹迫切的需要對後場雙人組進行調整，交易無疑是最快的解決方式，只是拆誰的問題而已，最終老鷹選擇在這個夏天將墨瑞送到鵜鵠，換來南斯（Larry Nance Jr.）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）、利道爾（E.J. Liddell）以及兩枚首輪籤，等於球隊高層選擇了相信楊恩過去讓他們看到的可能性，並接受其相對更糟糕的防守能力。

當然，在這筆交易中，老鷹並沒有取得任何可以匹配墨瑞的單一球星，等於球隊選擇將更多的球權釋出給去年打出全能身手的強森（Jalen Johnson）還有今年的選秀狀元里薩赫（Zaccharie Risacher），這兩位球員是否能夠進步扛起球隊的得分重擔，將會很大程度決定老鷹的未來前景。

今年選秀狀元里薩赫。 法新社

老鷹今年夏天在自由市場非常安靜，球隊陣容最大的改變就只有狀元郎里薩赫以及透過墨瑞交易收到的球員，但由於墨瑞這包的回報還算不錯，從整體球員配置來說，或許會比原本的陣容更完整一些。

首先，強森在新賽季將會站穩先發位置，但是去年他與卡佩拉（Clint Capela）的搭配非常不理想，這個賽季要讓哪一位中鋒來跟強森搭配會是老鷹需要思考的問題；另一名前鋒位置勢必會直接推上狀元郎里薩赫，將承擔起重要的外圍得分與防守責任，至於楊恩以外的另一名先發後衛，則是由防守能力優異的丹尼爾斯來掩護防守端的缺漏；當然，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）的火力與彈性運用也是一大活棋。

對老鷹來說，他們的防守問題遠比進攻端還更為明顯，特別是去年墨瑞與楊恩合作的時候進攻效率還不錯，但是防守就比較辛苦，加上主戰中鋒卡佩拉的防守也呈現直線下滑，考慮到卡佩拉過去幾年的傷病史，或許老鷹會需要開始尋找他們未來的禁區解答；更年輕的歐康古（Onyeka Okongwu）將是一個答案，但是如果老鷹想打的更快，讓南斯頂上中鋒位置打小陣容也是一個可行的方式。

丹尼爾斯的防守能力受肯定。 法新社

老鷹目前團隊薪資結構算是健康，除了卡佩拉以外核心的合約至少都還有一年以上，球隊如果想要在季中嘗試交易主力，合約即將到期的卡佩拉和南斯會是很好的籌碼，只不過楊恩是否還是老鷹真心期盼的未來，恐怕這一季是對他最重要的考驗。

考量到馬刺擁有老鷹在2025和2027年的首輪無保護選秀權，還有2026年的無保護交換權，這讓老鷹可能擺爛重練成了不切實際的假設；老鷹仍會冀望在楊恩的帶領下，搭配年輕球員的成長，盡可能衝擊東區季後賽。

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