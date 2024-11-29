中華棒協變身後很可以 中華籃協行不行？

2024世界棒球12強世界冠軍，舉國歡騰，這是台灣棒球史最偉大的事，中華成棒和中華棒協雙雙寫下歷史。中華隊在12強擊敗美國，打敗韓職和日職，貨真價實，台灣棒球明顯進化。打線超乎預期，投手壓得住陣腳，大場面不失常，教練團戰略戰術運用得宜，中華棒協情蒐、設備投資、後勤支援到位，此外還有球員韌性、性格、團隊、政策配套等都吹上天。

台灣棒球站在世界之顛，值得棒球人珍惜，全民驕傲。中華棒協改組之後完全變身，球迷現在覺得很可以，不少人轉向中華男籃，那麼中華籃協行不行？

12強奪冠，中華隊世界排名升上世界第二，中華男籃最新世界排名83，被酸被諷也不意外。不過籃球和棒球是完全不同運動屬性，各有不同文化、生態和競爭力，這很難拿出來對比。台灣棒球歷無數次打假球，但中華職棒還是堅韌挺過35年，而且這兩年有愈來愈熱，國際實力和競爭力愈來愈強趨勢。

中華棒球在這次世界12強棒球賽並沒有徵召齊目前最強球員，多位頂尖好手並未參賽，因此在賽前並不被看好，但因為賽前準備做得好，球員、教練都有很強的信心和拚勁，中華隊最後能贏得金牌，非常難得地出現舉國歡騰的場面。 聯合報系資料照片

台灣籃球過去10年每況愈下，中華男籃世界排名一路滑落，儘管中華男籃還是亞籃前10球隊，但從亞籃第二梯隊掉到第三梯隊，即使有歸化球員助陣，但中華隊想要打進亞籃八強，難度還是很高。

台灣職籃過去五年炒得很熱，PLG職籃聯盟第四季場均觀眾人數超過5000人，史上最高，只是票房熱度跟中華男籃在國際賽表現與競爭力，很難畫上等號。TPBL職籃今年夏天整合T1職籃+PLG三支出走球隊成立的新聯盟，TPBL第一季場均觀眾人數約3000人上下。

中華男籃歸化中鋒高柏鎧(中)防守很有影響力，但進攻能力仍需要提升。 擷圖自FIBA官網

儘管籃棒文化和運動天性、生態環境都不同，但中華棒協、中華職棒倒是有許多值得中華籃協和台灣職籃學習借鏡之處。

1、中華棒球組隊也是紛紛擾擾多年，各有立場與利害關係。現在棒協和職棒都能協調出誰來負責主導選訓賽，各司其責，這樣的溝通與整合有助「合作」，不浪費棒球資源。

2、棒球有國際賽成績加持，民粹加分，政府資金資源豐沛，政策全面配合，棒球先天形勢利多。籃球少了國際賽成績和民粹加持，只剩下民族主義和對籃球熱愛做為發展基礎，國際大賽形勢利空，中華籃協必須展現整合實力，兩個職籃聯盟除了贏球奪冠、搶網路聲量，更重要的是對台灣籃球那分責任與承擔。

3、中華棒協這些年敢砸錢，霸氣十足，窮極資源和所有力量推動台灣棒球，想盡辦法提升國家隊競爭力。中華籃協今年整合、後勤支援、行政配套、徵召都是歷來最佳，已經從過去兩年紛亂走上正軌，未來也會一步步更好。國際賽成績和國家隊文化並非一蹴可幾，中華籃協秉持這次規格，相信中華男籃也會愈來愈有競爭力。

4、整合中華男籃實力，總教練執行力和教練團智囊最重要也最關鍵。中華男籃現行這套外籍教練搭一大群本土教練和訓練員，已經執行至少6年，中華隊戰力戰績沒有提升，本土教練人才也沉在水裡，幾乎看不見進化在那裡。

中華籃協有責任和眼界需要做出重大改變，不是外來和尚就會念經，過去6-7年就這樣過去，未來幾年如果不能看見更多改變與調整，台灣籃球想要提升競爭力和排名還是非常困難。

中華男籃後衛林秉聖（左）用得不好，中華隊需要更多角色球員挺身而出。 擷圖自FIBA官網

今年中華籃協在中華男籃組訓、後勤、行政、徵召工作都做到最完善，這是很好提升與模式，接下來就是溝通兩職籃與整合相關資源，設定目標與戰略，把中華男籃戰力和國際賽成績拉上來。

贏球才能治百病，政府、全民、網路聲量都吃這套，民粹也才能成為台灣籃球最主要力量。

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