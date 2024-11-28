林昱珉是左手變速球王牌 同型天花板是漢默斯與柳賢振

本屆12強冠軍中華隊的王牌投手「玉米」林昱珉一夕成為家喻戶曉的球星，他在面對韓國與日本的比賽，總計繳出8.2局、6三振、2失分、3安打、3保送、2.08防禦率與0.69WHIP的優異表現，完美展現他過人的天賦。相信很多球迷也很好奇，大聯盟有哪些大投手和林昱珉一樣是球速並非頂快但特別擅長變速球的左投，而大家熟悉的漢默斯(Cole Hamels)、柳賢振、桑塔納(Johan Santana)和葛拉文(Tom Glavine)就是具有如此特性的巨投。

林昱珉的天賦在台灣可說相當難得一見，他在今年季初名列Baseball Prospectus百大新秀第74名，是繼胡金龍2008年分別被Baseball America與Baseball Prospectus名列百大新秀第55與32名後，相隔16年又有台灣球員被主流媒體選進百大新秀，也是繼陳金鋒、曹錦輝與胡金龍之後，第4位被選進百大新秀的台灣球員。雖然被選進百大新秀並不代表未來必定站穩大聯盟，沒進過這名單也不代表沒機會闖出名堂，但至少表示林昱珉是值得高度期待的。

林昱珉在12強賽的優異表現，應該會讓一向愛用新秀投手的響尾蛇球團感到驚喜，有機會加速他上大聯盟的時程。 影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports

林昱珉在去年亞運就已被視為中華隊的王牌，當時他兩度面對韓國，共演出11局、11三振、2失分、9安打、4保送、1.64防禦率、1.18WHIP的好投，而今年他等於複製去年的成績，成功替中華隊拿下12強冠軍。根據大聯盟官網的球探報告，林昱珉的速球約落在88到92英里，最快可達94英里，在本屆12強他的均速確實就在92英里左右，在大聯盟並不算特別快。而他評價最好的球種是變速球的60分，即優於平均；其次為曲球的55分、滑球與速球皆為平均水準的50分，卡特球則為45分。大聯盟官網認為他有機會成為響尾蛇隊的中段輪值，算是相當肯定。

近年與林昱珉一樣球速不快但特別擅長變速球的左投當中，最厲害的非前費城人隊王牌漢默斯莫屬。漢默斯生涯速球均速約92.2英里，並不算快，但其變速球在他15年的大聯盟生涯中絕對是全聯盟最好的。根據Fangraphs網站的資料，他的變速球球種價值(Pitch Type Value)92.7是生涯同期所有投手中最佳，這顆變速球使他有生涯8.5的三振率，此外他的保送率2.6也顯示他有相當出色的控球能力。漢默斯的另一個特質是穩定又耐投，生涯有11季投滿162局，另有9季拿到10勝以上，使他生涯累積了163勝。

漢默斯生涯4度入選明星賽，連9個球季投球局數超過180局，是一位能吃局數又投得穩的強投。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

韓國巨投柳賢振同樣也是變速球大師，他在大聯盟打滾了10季，在健康的情況下絕對是名大投手。他的生涯速球均速只有90.6英里，比漢默斯還要慢，但生涯變速球球種價值達40.4，在同期的左投當中僅次於漢默斯，這也是為何他能在2019年成為防禦率王並拿到塞揚獎第二高票。此外他的控球比漢默斯更精準，生涯保送率只有2.0，其中2019年更只有1.2。

柳賢振在2019球季14勝5敗、防禦率2.32的極優異成績，獲得國聯塞揚獎票選第二名。 影片來源：美國職棒 YouTube 官方頻道

年代稍微久一點的左手變速球大師是因與王建民同期而為大家熟知的桑塔納。他2007年後的速球均速為90.9英里，由於Fangraphs網站並沒有2006年之前的球速資料，因此可推斷他的生涯均速高於90.9英里，但依舊不算頂快。不過桑塔納肯定是他那年代變速球投得最出色的投手，2007到2010年間他的變速球球種價值就已是全聯盟第3的47.3，若加上沒有資料的巔峰期，肯定是同期最佳。這顆變速球讓桑塔納成為兩屆塞揚獎得主，並三度拿下防禦率王與三振王。他的控球也相當不錯，生涯保送率2.5。

這幾名左手變速球王牌當中，成就最高的當屬生涯305勝的名人堂巨投葛拉文。他不但球速不快，三振能力也不突出，但靠著變速球與速球所產生的速差迷惑打者，且經常將變速球投在好球帶邊角讓打者打不好。葛拉文的體型是這四位當中最接近林昱珉的，為183公分、79公斤，而林昱珉為180公分、72公斤。漢默斯與柳賢振都比較高大，分別有193與190公分，桑塔納雖為183公分但有95公斤，顯然較為壯碩。

這幾位大投手除了都擅長變速球外，共通點是控球都不差，這也是林昱珉目前可以精進的，他在小聯盟生涯的保送率為3.4，顯然有進步的空間。此外這些巨投除了變速球外，其他武器也很厲害，像漢默斯和桑塔納的四縫線速球都相當難打，而漢默斯生涯後期還練就了卡特球。柳賢振也有卡特球與曲球完美搭配，而葛拉文的曲球也很出色。目前看起來林昱珉的曲球就是他僅次於變速球的武器，若能更加精進肯定能夠有所成長。

舉這四位大投手的例子並非表示林昱珉未來必定成為王牌，而是讓球迷知道像他這類型的投手天花板會是什麼樣的人物。林昱珉的大聯盟之路僅差一步之遙，接下來就讓我們期待他明年會投出什麼樣的成績吧！

商品推薦