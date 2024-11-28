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找來菊池雄星當球隊王牌 天使的企圖心還不太夠

聯合新聞網／ 陳光立
天使砸下3年6300萬美元簽下日本投手菊池雄星，雖然頗有與道奇互別苗頭的意味，但還是給人一點「無魚，蝦也好」的感覺。 美聯社資料照片
天使砸下3年6300萬美元簽下日本投手菊池雄星，雖然頗有與道奇互別苗頭的意味，但還是給人一點「無魚，蝦也好」的感覺。 美聯社資料照片

走了大谷翔平，洛杉磯天使隊今年球季下場難堪，不但票房走低，還苦嚥63勝99敗成績，僅差一敗就單季百敗，雖說不是爐主但不遠矣，全聯盟30隊戰績倒數第四，只贏科羅拉多洛磯、邁阿密馬林魚和芝加哥白襪隊。有鑑於此，老闆莫瑞洛（Arte Moreno）掏錢補強，以3年6300萬美元簽下「大谷翔平」的學長菊池雄星以振聲威。

事實上，自休季以來天使隊動作頻頻，相較於去年無為而治，第一個月開出的支票就破億。除了這紙破紀錄的6300萬美元，還有2016年國聯防禦率王漢崔克斯（Kyle Hendriks）1年250萬美元、前全明星捕手達德諾（Travis d'Arnaud）2年1200萬美元，以及內野工具人紐曼（Kevin Newman）1年250萬美元。加上經交易獲得2019年全壘打王索勒（Jorge Soler），陣容與去年大不相同。只不過，陣容殘缺的天使隊很多漏洞要補，光靠這1億美元能買幾勝、擺脫美聯西區墊底命運很難說。

我們從數據面分析，根據大聯盟交易傳言網站《MLB Trade Rumors》公布的自由球員排名，菊池雄星位居第12名，這不算太差。預測的合約金為3年6000萬美元，天使隊給的稍微高於預期，同時也是總經理梅納西（Perry Minasian）任內簽約最高金額。不僅如此，2100萬美元平均年薪放諸隊史，也只有2021年2100萬美元的辛德賈德（Noah Syndergaard）可相提並論，顯示球團爭取菊池雄星誠意滿滿。問題是，菊池其實歷年在天使球場表現不好，生涯一共先發8場、投了37.2局，防禦率竟高達8.12，這是登板3場以上13座球場最差，所以我不太明白挑菊池到安那罕（Anaheim）基於何種理由？

MLB Network的球評雷諾茲（Harold Reynolds）說：「目前來看，菊池雄星簽來就是王牌投手。」前紐約大都會隊總經理、現任評論員的菲利普斯（Steve Phillips）在MLB Network Radio表示：「天使隊進入『現在就贏』的模式，意味著球隊正瞄準季後賽席次。」放眼幾位加入的新血，年齡均與33歲的楚奧特（Mike Trout）相仿，介於31至35歲之間，加上現有的三壘手瑞登（Anthony Rendon）34歲。只是，他過去4個球季平均只打51場，打擊率2成42、4發全壘打、OPS僅為.717，這群人要不接近就是已在生涯下坡，時間不等人。

美國權威體育網站《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal），上Podcast節目《Foul Territory》評論天使隊的補強計畫，他表示：「天使隊每一年似乎都在嘗試些新東西。許多事情，最終取決於如何用楚奧特，這支球隊無法寄望於瑞登，總得找不同的人帶來影響。」眼前觀之，手拿大約的菊池雄星就是那個人。與楚奧特同年，菊池即將進入第6個球季，上季初效力於多倫多藍鳥隊陷低潮，7月交易大限前轉至休士頓太空人隊迎來春天。在多倫多22場拿下4勝9敗、防禦率4.75，飛抵休士頓後判若兩人，10場先發繳出5勝1敗、防禦率2.70，且第一次單季突破200人次三振（206次）上演復活記。

菊池雄星今年在藍鳥期間投得很爛，但轉隊到太空人後變身王牌，表現是判若兩人。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

比較藍鳥和太空人隊時期差異，關鍵在於滑球進化。當然，菊池早在多倫多就有滑球這剋敵球種，只是去年下半季投得特別順手，前五場滑球的被打擊率低到.093，打者23次揮棒僅有4安，還有16人被三振。除了滑球變犀利，菊池雄星對右打的滑球也不同，外角和內角低滑球交錯運用，他自己提到：「我的滑球不僅一種，就像兩種不同的球路，讓打者無法抓特定一邊，他們必須猜球會往哪一邊跑。」所以菊池將直球留在加拿大，均速降低反而造成打者揮空，球速範圍從91.9到96.6英里間，菊池更能掌控好球帶。

假設天使隊慧眼識英雄，從細微變化挖掘到一位王牌投手，我認為更大理由是大谷翔平出走的不甘心。官方數據未公布，據傳大谷加盟洛杉磯道奇隊後，無論票房、周邊商品、球場廣告與廠商贊助活動不斷，保守估計道奇因這日本巨星進帳破億。日本關西大學名譽教授宮本勝浩曾發表過一套大谷經濟學，指天使隊當年光靠大谷一人帶來的收益達865億1999萬日圓、相當於5億6300餘萬美元。而且，數據隨著大谷翔平名氣高漲成倍數成長，天使的老闆丟了這麼個金雞母，再找一位日本偶像撐場也是情有可原。

走了大谷翔平後，天使隊成為全聯盟第四爛球隊，經營壓力也隨之而來，老闆莫瑞洛知道再沒有作為，天使球場的座位只會越來越空，得想辦法找明星衝票房。 美聯社資料照片
走了大谷翔平後，天使隊成為全聯盟第四爛球隊，經營壓力也隨之而來，老闆莫瑞洛知道再沒有作為，天使球場的座位只會越來越空，得想辦法找明星衝票房。 美聯社資料照片

當然，菊池名氣遠不如他的花卷東高校學弟大谷翔平，但安那罕與洛杉磯僅一個小時車程，未來幾年衝著大谷來的日本觀光客勢必絡繹不絕，規劃一趟大谷翔平、山本由伸、菊池雄星和達比修有的南加州棒球主題遊，勢必造福道奇、天使和聖地牙哥教士隊。我會說，莫瑞洛不可能沒想到，過往從幾位日本球星如松井秀喜、高橋尚成均嚐過甜頭，天使隊此時來這麼一著我毫無意外。

那麼，要我如何評價天使隊至今的補強表現呢？我會說誠意有、強度不夠，至少陣容還需一名先發投手，牛棚也有必要增強，甚至不排除找個防守穩定的二壘手或三壘手。要知道，你既然在楚奧特身上砸了7年2億4500萬美元，就沒理由不幫他找人一起衝季後賽，否則年復一年的失望表現，天使隊票房人氣也會沉淪下去。

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陳光立

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