12強冠軍榮耀之後 基層棒球紮根四大問題待解決

中華隊在世界棒球12強賽勇奪冠軍，寫下難得的紀錄，在國人一窩蜂關注中華英雄之時，更重要的是基層棒球的紮根，才有機會再創榮耀。

國際賽每每牽動國人的心，中華隊的輸贏往往帶動基層棒球風氣，基層棒球穩固，才能培育出更多人才，往高端金字塔邁進，基層球隊嗷嗷待哺，這才是冠軍背後最需要重視的議題。

中華隊在世界棒球12強賽勇奪冠軍，造成國人熱潮。 中華棒協／提供

招生問題

幾乎每一支基層球隊都面臨招生問題，尤其在少子化衝擊下，打棒球的人口數變少，招生是所有教練的課題，「風氣」相當重要，成績好的球隊，往往位在打球風氣佳的縣市，中華隊帶出全民棒球熱，趁著這股熱潮，期盼能提高小朋友打球興趣，以及家長願意讓孩子打球的意願。

球場問題

有球隊沒球場，是許多教練一直很頭痛的問題，曾有資深教練教球10幾20年才等到球場蓋好，畢竟有球場訓練的球隊大多是傳統科班，不少球隊只能在學校內練球，PU跑道、籃球場、網球場、足球場、水泥地時有所聞，這還是在學校同意的情況下，更有甚者，在外找空地、河堤、公園，或是借用外面場地，一週練個幾天，遇到下雨或天候不佳，往往停擺，影響訓練效率。

沒球場可練球是許多球隊很頭痛的問題。 學生棒球聯盟資料照片

經費問題

經營一支基層球隊花費大，一年至少要100萬，從球具球衣、伙食、出外比賽、人事費用都要花錢，體育署、縣市政府補助的經費往往無法概括全部，此時就必須想方設法找資源，管道包含學校、球隊後援會、家長會、廠商、企業，或是向球員收取隊費，這些事情都落在教練、校方身上，募款壓力不小。

教練人事問題

棒球專任教練各縣市開出名額不多，教練工作不穩定，就會影響球隊運作，目前常見用代課代理老師、體育署原住民專任教練、縣府聘用教練、外聘更多資源跟經費，才能培育出更多中華英雄。

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