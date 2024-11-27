12強賽／從蚌邪回歸棒協 找回台灣棒球生命力

2024年11月24日是台灣棒球史上最值得紀念的一天，在東京巨蛋進行的第三屆世界12強棒球賽冠軍賽，中華隊以4比0完封強敵日本隊，拿下三大一級國際賽事的首座冠軍盃。而吞下首敗的日本隊，終止了他們主要大賽的27連勝，而且這場比賽是他們2003年全職業球員組軍後，首度不敵中華隊。

本次賽前有國外媒體針對參賽的隊伍進行戰力評比，評分項目包含經驗、打擊、機動性、防守、先發與後援等6項目。評比前三名分別為日本47分、美國44分及古巴43分。中華隊雖然在經驗上獲得7分，比日本、韓國都高，但投打的各項數據幾乎都偏低，總得分僅有35分，只優於澳洲，名列12隊的倒數第二。不被看好的主要原因在於沒有如以往有多位旅外球員助拳，而是由中職球員扛下重任，其中還有許多意料外的黑馬入選。

本屆12強賽只是旅外球員較少，中職部分球員因傷缺陣，就已被視為組訓不順。可能令許多球迷難以想像昔日的中華隊，常常是從知道要比賽就不曾順過，以往賽事還曾發生中職聯盟退出相關支援，並有球團拒絕所屬球員參賽。其中主要原因在於中華民國棒球協會與中華職棒聯盟多年不合，內鬥的結果導致一直無法組成最亮眼的國家隊。

2018年中信兄弟實質老闆辜仲諒當選棒協理事長，他上任的時候就表示很希望台灣能打第一名，這無疑也是球迷們期盼的目標。隔年棒協與中職放下鬥爭，簽屬合作協議書，確認一級國際賽事的規劃、主辦及組訓等都交由中職主辦，並留下「不是讓步，是國家會進步」的名言。棒協雖然讓出國際賽事的統籌分配，但卻更努力在做後勤的支援。

辜仲諒在經營金融本業時或有一些爭議之處，但他對台灣棒球的付出是全國球迷有目共睹。在他擔任棒協理事長之後，從基層到職棒都是出錢又出力，更是讓國球實力大幅躍進。 聯合報系資料照片

本次12強賽事除了場上運籌帷幄的教練團，以及將士用命的球員外，中華隊最大隱形功臣就是幕後龐大的後勤人員。其中包含有陳瑞昌、吳昇峰、周正雄、謝承勳等組成的24人情蒐團隊，相較以往的小組大概只有3~5人，這次簡直是前所未見的龐大陣容，他們提供完整的數據分析報告。教練團不再只是觀賽及筆記，而是拿手資料討論，提早做出最適當的調度，更讓球員提前熟悉對手，不再每次都瞎子摸象，收到不錯的效果。

另外辜仲諒不是只掛名的理事長，他對於棒球愛之深責之切，常常勉勵教練及球員。更重要的是他出錢出力，不僅是在大賽時給予獎金，其他賽事需要設施及資源，他都盡力爭取及提供，目的是希望看到台灣棒球不斷進步。這次賽事則是除了獎金的贊助外，更與中職合作，安排各種功能型專責人員，包含統籌、器材、旅行等，另外除了醫師外，還配有心理師及營養師，從生理、心理到伙食都照顧球員，不會像以往有中華隊連早餐都沒得吃。另外還有防護員及訓練員各6人，都是以往不曾見到的資源，讓大家可以安心在場上拚戰。

這次12強賽一舉拿下冠軍，實際上中華隊經由這幾年的改變，不斷累積能量的成果。從昔日即使徵召大聯盟球星助陣才能一搏，到逐漸有機會的雖敗猶榮，才有今日的金牌。雖說強度不如經典賽，但仍屬一級賽事，各國只是派出相對年輕、但依舊堅強的陣容，中華隊的進步與改變有目共睹，讓日、韓都發出要更精進的聲音。

「Taiwan NO.1」不再只是口號，台灣在世界排第一的也不是只有台積電了。經過不斷的改造，不斷的進步，台灣棒球總算能在國際賽舞台從配角躍升主角。 聯合報系資料照片

從確定總教練開始，到第一場賽事迎戰韓國，再到東京巨蛋面對美國，最後挑戰大魔王日本，每個環節都充滿許多不順及隱憂。然而關關難過關關過，可以看出來中華隊這次做足功課，與以往大不相同，因此突破最終難關，讓超級強隊日本全員一臉難以置信地離開球場。對於中華隊大躍進的成績，不僅僅該給教練團及球員掌聲，從以往就多受到責罵的棒協，這幾年的改變及付出，也該獲得大力讚賞。

商品推薦