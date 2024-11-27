12強賽／台灣驚喜奪冠 也向世界證明中華職棒夠強

幸福來得太突然，應該是很多台灣的棒球迷這兩週的心聲。

誰能想得到，這支主要由國內的職棒球員組成、從成軍以來就被一路看衰的國家隊，能在這兩週的世界棒球12強賽事創造奇蹟，在預賽階段接連打敗韓國、多明尼加、澳洲、古巴，進入複賽後又擊敗美國，以比較得失分優勢晉級冠軍戰，最後在滿場日本球迷的東京巨蛋，以4：0完封日本，中止日本隊在國際賽的27連勝，拿下台灣第一座「三大賽」（世界棒球經典賽、世界棒球12強、奧運棒球）的冠軍。這個劇本，拍電影都覺得太鬼扯，竟然真的發生了！

時間回到今年十月初，中華隊的12強28人名單出爐。旅外徵召不順利、先發投手深度不足、角落內野缺乏替補的問題，立刻成為網路上球迷討論的話題。再加上中華職棒的幾位重砲手如陳子豪、曾頌恩並未列入第一波的正選名單（曾頌恩於十月底才因幾位球員傷退，補進最後的名單），許多人相當不看好這次的國家隊，對於總教練曾豪駒和教練團的選人考量，也多所批評。在預賽六取二、同組對手包括日本、多明尼加、韓國、古巴、澳洲的高難度賽制下，大部分的球迷（包括我本人）都對於台灣晉級四強複賽的希望，抱持非常悲觀的態度，只希望在台北大巨蛋舉行的預賽賽事，跟來訪的強敵打幾場有來有往、精彩度足夠的比賽，大概就可以跟買票進場的球迷有所交代了。

在12強賽預賽開打之前，許多球迷都認為中華隊能打贏澳洲和多明尼加就很不錯了，誰知道竟然是連南韓和古巴都打敗了！ 聯合報系資料照片

從預賽突圍晉級四強、複賽拿到前二晉級冠軍戰、最後贏得冠軍，每一次都不被看好，但每一次都是好的結果。棒球比賽很看運氣，這次我們的賽程安排相對有利，運氣確實也很不錯（或許要感謝那顆每一面都是六的骰子），但沒有把自己準備好，運氣來了也是沒有用。中華隊這次的進攻和防守，以及教練團的調度，可以看得出來，準備非常充分，能贏下這麼多場硬仗，完全不是運氣。

古有大將軍狄青出兵前灑下兩面都是正面的銅錢，今有中華隊拋出全都是6的骰子，以古方今雖巧妙各有不同，結果卻都是大獲全勝。 聯合報系資料照片

台灣這次總共打了九場比賽，總戰績六勝三敗，團隊進攻三圍0.265/0.345/0.422，團隊進攻指數（OPS）高達0.767，總共敲出10轟，15位野手中有9位打出全壘打，長打威脅不再集中在一、兩位中心打者，這是過去的國際賽事從來沒有過的進攻火力，「全壘打戰術」奏效是多場比賽的致勝關鍵。在今年中職球季打出20轟以上的吉力吉撈．鞏冠（23轟）和林安可（20轟），在12強賽事開轟不讓人意外，但在中職全壘打數量不算多的陳晨威（10轟）、林立（5轟）、潘傑楷（5轟）、陳傑憲（2轟）、江坤宇（2轟）、戴培峰（1轟）竟然也都能把球送出大牆，確實讓人非常驚豔。尤其是賽會最有價值球員、台灣隊長陳傑憲，九場比賽就打出整個2024中職球季的全壘打數量，打擊率高達0.625、進攻指數1.617，完全是打瘋了。難怪親臨台北和東京採訪的美國大聯盟官方記者Jon Morosi，會大讚他已經可以直接挑戰美國大聯盟。

至於賽前普遍被認為是一大弱點的投手群，更是投出遠超乎預期的成績。團隊防禦率2.51、每局被上壘率0.95、總共79局的投球，只被打出55支安打、被打擊率低於兩成，每一項數據都是王牌投手才投得出來的成績。但中華隊靠著黃子鵬、江國豪、郭俊麟、陳柏清這些中職平均水準左右的先發投手，搭配旅外的林昱珉和由張奕、莊昕諺、陳冠宇、林凱威、吳俊偉作為核心的牛棚，成為複賽四強中失分最少、最堅強的投手陣容，說是這次12強賽事的最大驚喜，一點不為過。投、打兩端都有這麼高水準的表現，台灣這次真的是有備而來，贏得冠軍完全不僥倖。

中職本土先發投手已經很久沒有獲得高評價了，黃子鵬這次幫中職爭了很大的面子！ 聯合報系資料照片

特別要提的是，在棒次安排、投手調度、和臨場戰術的部份，這次的國家隊和以往的思維也相當不一樣。在戰術上，過去國際賽常用的犧牲觸擊戰術，這次相當少出現，紀錄上只有潘傑楷的一次（預賽對澳洲，那一球造成傳球失誤，潘傑楷也安全上壘），而其他打者雖然有少數的觸擊嘗試，但其目的大多是在擾亂對手的防守，並非執意要以出局換取壘上跑者的推進，這是非常讓人耳目一新的作戰模式。

以對日本的冠軍戰為例，過往對上這樣一支實力在我們之上的強隊，保守的犧牲觸擊往往在比賽前段就出現，想說得一分是一分，再靠著投手守成。但這次的作戰思維就不同了。第五局林家正先打出全壘打取得一分領先，一出局後陳晨威安打上一壘，這時二棒的林立沒有擺出短棒、選擇強攻，最後選到保送，後面陳傑憲的全壘打才有三分的進帳。

第七局握有四分領先，首位打者陳晨威無人出局安打上壘，下一棒的林立還是沒有觸擊推進，強攻的結果也是打出了安打。在一出局後，陳晨威、林立發動雙盜壘，沒有防備的日本隊投捕，連傳球阻殺的機會都沒有，讓兩位跑者都站上得點圈。而在第八局、無人出局二壘有人的狀況，輪到後段棒次的岳東華，這是一個過去的中華隊會百分之百使用觸擊推進的情境，但這回還是讓岳東華自由進攻，結果是打出了右半邊的強勁滾地球，差一點形成安打不說，即使出局，同樣達到了推進跑者的效果。

雖然這兩局的攻勢最後沒有得到分數，但在戰術的使用上，用更為積極的搶壘和自由揮擊，取代奉送對方出局數的犧牲助攻，持續給防守方更大的壓力，可以說是這一次賽會進攻面的主調。整個賽會下來，總計團隊盜壘嘗試10次、成功8次，尤其排在傳統上是助攻角色第二棒的林立，賽會打擊率0.313，四次盜壘成功、零失敗，完美示範了速度快的進攻型第二棒，可以帶給對方的防守多大的壓力。

而在投手調度上，明快、毫不猶豫的換投模式，從預賽第一場對韓國就非常明顯。旅外的林昱珉是我們唯一的王牌，而且他的實力跟其他投手有一段落差，照過去的調度模式，林昱珉能投越長越好，所屬球團給的球數限制一定用好用滿，才會換上牛棚接手。但林昱珉兩場出賽，預賽對韓國投了4.2局、74球，冠軍戰對日本投4局、69球，距離球團給的85球限制都還有一些距離，見好就收，十足相信接任的投手可以守住戰局，結果也都是好的。

不只是這兩場比賽，其他先發投手的單場用球數都控制在70球以下（如預賽對多明尼加的黃子鵬，66球完成六局投球，沒有被打出任何安打，教練團還是果斷換投），球賽後半段的換投時機也都是主動出牌，不等危機出現之後才換人，而且每一位後援投手都有上場、都有他的功用，沒有過去選進名單卻不敢用的情況。投手的局數重質不重量，在對方的打者摸透球路之前就換人，這是非常先進、有效率的投手調度模式。教練團在進攻和防守兩端的策略，都跳脫過去國際賽常用的模式和思考，這是此次賽事另外一個亮點，也是我們能夠在組隊不順、陣容星度不高的情況下，還能拿下冠軍的另一個重要原因。

除了不一樣的中華隊，相信球迷也看到了完全不一樣的中華隊教練團，就像吃義大利麵就應該拌42號混泥土，他們臨場反應更快，調度也更有智慧。 聯合報系資料照片

儘管名列美國大聯盟球隊40人名單的球員無法參加這項賽事，讓12強的競爭強度並非世界最頂級，但來自日職、韓職、中職、墨西哥職棒聯盟、澳洲職棒、美國的獨立聯盟等世界各大主要職棒聯賽的主力球員齊聚，我們或可以將這次賽事視為美職體系以外，世界各國職棒競爭強度的大對決。以中職球員為主體的台灣贏得冠軍，另外如威能帝、裴瑞茲、羅戈、富藍戈、勝騎士等中職現役洋將，也在這次賽事有吃重的角色。

當然，這並不代表中職的水準就已經超越韓職、日職，但我們已經可以很驕傲的說，中華職棒的球員不會輸給別人，中職的競爭水準可能比我們想像中的還要高。四年前，美國的棒球新秀評估權威媒體《Baseball America》曾將亞洲幾個職棒聯盟跟大聯盟的農場比較，當時中華職棒被排在「低階1A以上、高階1A以下」，遠低於韓職和日職，這個評估現在看來，顯然太低估台灣職棒的實力。

台灣棒球的第一個三大賽冠軍，很意外、很珍貴、很感人，但絕對不是運氣好而已。謝謝參與其中、為達成這個目標努力的每一個人，讓無數棒球迷知道「世界冠軍」是什麼滋味。

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