赫南德茲表現好、人緣佳 但先發投手才是道奇補強首選

甫拿下世界大賽冠軍的道奇隊雖坐擁豪華陣容，休賽季仍放眼補強，加州舒適天氣、奪冠可能性、星光熠熠的打線都是搶人最大本錢，但與此同時也有待解的續約問題，「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）本季以一年短約加盟道奇打出反彈身手，重回自由球場的他鎖定複數年長約，然而考量到現實面，赫南德茲背後的隱憂可能讓他非道奇開市後第一順位。

赫南德茲2020年在藍鳥隊破繭而出，首度拿下外野手銀棒獎，過去幾年來，長打砲火與打點能力是他最大賣點，不過赫南德茲2023年被交易至水手隊後卻繳出低迷成績，攻擊指數僅0.741，標準化攻擊指數（OPS+）只有略高於聯盟平均的108，狂吞211次三振，讓他在該年冬天遲遲等不到理想長約，最後選擇以一年2300萬美元的價碼加盟道奇，打算重振身價。

事實證明赫南德茲不僅賭對了，甚至取得莫大的成功，道奇打線有三位MVP坐鎮，扛中心打線的赫南德茲站上打擊區時壘上往往會有「滷蛋」，不只投手不敢投太開，也相較容易鎖定來球，轉戰洛城首個賽季就敲出33轟、99打點，OPS+是近四年來最高的137，WAR值（勝場貢獻值）4.3刷新生涯新高，季中入選明星賽、奪得全壘打大賽冠軍；季後助隊奪冠、獲選銀棒獎，無論是對道奇，還是對赫南德茲，都是一次雙贏合作。

赫南德茲一路從例行賽猛到季後賽，打出生涯最高光的一個球季。 影片來源： MLB YouTube官方頻道

除此之外，赫南德茲季後賽屢屢上演關鍵表現，在休息室和隊友相處融洽，在在加深了洛杉磯球迷和他的情感連結，同時具備頂尖成績和場外價值，道奇和赫南德茲談續約乍看之下是理所當然的簡單選擇，不過回歸到冷冰冰的數據，赫南德茲的退化風險也令人卻步。

赫南德茲本季成績亮眼，但這並非建立在打擊型態有太大調整上，一直以來赫南德茲都是名三振多、保送少的打者，正好與現代棒球主流相反，今年赫南德茲的揮空率、三振率都是聯盟倒數前10%的等級，8.1%的保送率、壞球追打率雖高於生涯平均，但依舊不改他本壘板紀律不佳的負面標籤。

赫南德茲在打擊區的威脅基於強勁擊球所帶來的破壞力，強擊球比例、出色擊球率、擊球初速始終維持在頂尖層級，雖然常常揮空，但只要一碰到球就能帶來重傷害，然而，隨著赫南德茲即將邁入33歲，一個運動員通常將步入衰退的年紀，手眼協調必然的下滑無法保證這幾項數據能維持多久。

不僅如此，赫南德茲還是名防守平庸的外野手，守備範圍窄小的他現在還能用運動能力彌補，但未來恐怕只能轉往指定打擊，這些隱憂道奇在考量續約時不可能不考慮，特別是道奇主力打者紛紛躍過30歲大關之際，用複數年長約再綁一名產值有極高不確定性的球員，對薪資結構並不健康。

赫南德茲(右)打擊表現好，又與隊友相處非常融洽，照理說應該是非留下來不可的重要球員，但考量他年紀已是偏高，守備能力又很普通，為了道奇的衛冕大業，最好是忍痛割愛。 美聯社資料照片

道奇的打線相當豪華，農場也有新秀等待機會，排名大聯盟百大新秀第39的魯辛（Dalton Rushing）今年在3A攻擊指數破0.9；在12強複賽砲轟委內瑞拉，變相助中華隊挺進金牌戰的「台灣之友」瓦德（Ryan Ward）本季在3A狂敲26轟，就等大聯盟一通電話，因此道奇季後雖一度傳出目標放在最大魚索托（Juan Soto）上，但打者應該不會是休賽季積極補強的目標。

相較之下，先發投手的升級顯得務實許多，道奇隊本季輪值可說多災多難，季末遭逢傷兵潮讓他們季後賽僅有山本由伸、弗列爾提（Jack Flaherty）、布勒（Walker Buehler）固定先發，新賽季雖然王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）回歸、大谷翔平二刀流解禁，但傷病史滿滿的他們能否健康仍是未知數，有高機率會排出六人輪值，更何況弗列爾提、布勒、克蕭（Clayton Kershaw）都將成自由球員。

道奇名單豪華，不過本季團隊薪資「僅」排在聯盟第五，這是因為大谷翔平當初簽下10年7億歷史大合約時，每年有高達6800萬美元是延遲付款，平均實領200萬美元，經過換算在豪華稅佔比上約為4600萬美元，給了道奇不小操作空間，加上球隊承諾會替他打造具競爭力球隊，再騰出空間簽下年薪2000至3000萬美元等級的王牌先發綽綽有餘。

大谷翔平在世界大賽就有受傷，道奇明年球季對他要小心照顧，即使要重回投手丘，也不能給他太大的負荷，簽下一個身上無傷的真正王牌投手對道奇來說比較保險。 美聯社資料照片

今年市場上的三大投手金鶯王牌伯恩斯（Corbin Burnes）、勇士強投弗里德（Max Fried）、兩屆塞揚史奈爾（Blake Snell）的平均薪資都約莫落在這個區間，出手搶人機率不小，無論如何，比起例行賽成績優秀，相信道奇評估先發投手時首要考量是「季後賽」能上場，否則輪值戰力在關鍵時刻總是捉襟見肘，肯定是十月戰場的不確定因子。

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