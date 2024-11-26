12強賽／王者的僵化 呆板調度讓日本隊1敗就失金

中華隊在24日開打的世界12強棒球錦標賽決賽中打敗日本隊，奪下包括奧運、經典賽及12強這3項棒球國際一級賽事中的首座冠軍。

由於大聯盟的規定及上屆經典賽成員有多人因傷無法參賽等因素，這支中華隊在開賽前一面倒地不被看好，但首戰就以大比分擊退韓國、第二戰力克多明尼加，之後打贏澳洲、古巴挺進複賽，至此已超出了國人的期待，進複賽後雖先被委內瑞拉完封，隔天重整旗鼓，同樣以6分差打敗美國．這是繼2003年世界盃之後，相隔21年再在成棒階段打贏美國。

複賽最後一場比賽遇到日本隊，雖以3分之落敗，但比賽後半段不放棄，6分也是中華隊在前述一級賽事中對日本隊的最高得分；氣勢延續到決賽，林昱珉、張奕、陳冠宇及林凱威4投接力聯手完封日本隊，打線則靠著林家正及陳傑憲的2轟打下4分，終場贏得勝利，上一次在一級國際賽事中打敗日本隊是1992年的奧運，這一勝也中斷了日本隊在國際賽的27連勝，中華隊奪下在12強的首冠。

陳傑憲在這屆12強打出6成以上打擊率，榮獲大會MVP獎項。 聯合報系資料照片

選手在這屆賽事中的表現優異當然是奪冠主因，但這群平均年齡不到43歲的教練團，在總教練曾豪駒領軍之下，這幾場比賽中調度的果決及靈活更是關鍵，從對日本隊的決賽就看得出來。

這場比賽中華隊的先發是林昱珉，他上次先發已是13日預賽對韓國的首戰，相隔10天以上並沒有對他的狀況造成影響，主投4局只被打出1支安打，還有3次三振，不過他在3、4局呈現控球較不穩的現象，即使還具有一定的壓制力，投球數也還有空間，教練團仍果斷在5局換上張奕，張奕3局、陳冠宇、林凱威各1局，完美壓制日本隊打者。

打線上的調度更加果決明快，在複賽首戰對委內瑞拉整場未得分後，隔天對美國馬上調整先發打線，將近況不佳的朱育賢移往板凳，原本的三壘手潘傑楷改守一壘，三壘由張政禹入替，並且將打擊近況不錯的江坤宇往前調到6棒，張政禹後面幾場在攻守方面都有表現，江坤宇的棒次調動也串聯攻勢，增加得分機會，而最後一場安排前役對日本隊開轟的林安可打四棒，更是綜合戶鄉翔征對左打被打擊率較高及打者近況所做的正確判斷，林安可此役雖無安打，但打出一發介於邊線附近的界外全壘打，狀況是好的。

曾豪駒及教練團在這屆12強展現靈活明快的調度，是中華隊能奪冠的原因之一。 聯合報系資料照片

相較於中華隊教練團的臨場調度，日本隊的井端弘和監督就較為古板，或許也是因為日本隊在預賽及複賽雖曾遇到落敗的危機，如對古巴一役，但始終是創造了27連勝的紀錄，慢一拍的調度在最後一場更是落敗的原因之一。

戶鄉是巨人軍的年輕王牌，今年在主場東京巨蛋12場，拿下5勝3敗，防禦率僅有1.91，數據雖然漂亮，不過昨晚的比賽不算穩定，控球及被安打方面都不理想，在被林家正突如其來的陽春砲狙擊後，接下來又連續被陳晨威打出安打及對林立投出保送，這時教練團完全沒有任何換投手的意圖，尤其是場外已有隅田知一郎這名左投熱身完畢，由不穩的戶鄉面對本屆賽事開無雙，且為左打的陳傑憲，一棒被轟出去，勝負就此大致底定，畢竟在打線無法發揮的情形下，落後1分與落後4分的差別實在太大。

再說到決賽被壓制的日本隊打線，這屆12強幾乎每場賽事都維持相同的棒次，桑原將志的打擊手感明顯不理想，卻仍被安排在第一棒，而坂倉將吾即使場場有安打，打擊率高達4成44，有1轟及4分打點，OPS超過1.0，還是被排在第九棒，而在打者顯然無法突破對方封鎖時，整場未換過代打，任由場上低氣壓籠罩，這些入選12強的球員中，雖然有幾人先前曾參與過經典賽等，但不少年輕球員都是首度打一級國際賽事，連勝及奪冠的壓力背在身上，當然需要教練來協助脫離眼前的困境，這或許是信任野球，也過度自信能在比賽後段逆轉，不過教練團沒意識到這是場沒有明天的比賽，即使是主場巨人軍王牌，有狀況就該換，牛棚燒光也無所謂，打線也要積極換人以求突破，投打兩方應該有更靈活的調度，這點顯然中華隊的教練團遠遠勝過日本隊，也成了最終奪冠的分水嶺。

中華隊以挑戰者的身份，從不被看好到擊敗絕對王者日本隊，創造12強的歷史，賽後在日本也出現許多檢討聲浪，中華隊的這一冠可說也已撼動到整個日本球界了。

商品推薦