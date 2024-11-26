巫師重建之路漫漫 還要爛多久仍然是個謎

NBA今年最爛球隊幾乎可以確定，不是3敗13敗的76人，76人戰力和戰績儘管慘不忍睹，但76人還有超級三星中鋒安比德、前鋒喬治、後衛馬克西撐著，只要安比德、喬治健康歸隊，76人接下來還是很有競爭力。NBA今年最爛球隊是巫師，巫師103：115不敵溜馬，開季2勝13敗，最近11連敗輸到暈頭轉向。

巫師除了戰績最爛 還有幾個關鍵數據表現都是恐怖噩夢

巫師主力得分球員是之前從勇士換來的波爾，成長有限，現在不得不讓人佩服勇士的遠見。 影片來源：巫師 YouTube官方頻道

進攻不行防守最爛，球星統治力不夠，團隊三分更差，投籃不好經驗更嫩，所有重建球隊、年輕球隊、擺爛球隊、菜鳥教練「病兆」，巫師每一項都中獎。

巫師教練基夫第一年擔任NBA總教練，儘管基夫做了17年NBA助理教練，資歷顯赫經驗老到，歷任尼克、湖人、雷霆、籃網、巫師助教，今年夏天從巫師助教升任總教練，但豐富助理教練經驗並沒能幫助他馬上進入狀況，把巫師帶上正軌。

巫師客場對溜馬一戰，巫師擺出來的先發是19歲菜鳥前鋒薩爾、20歲菜鳥前鋒喬治、20歲NBA二年級前鋒庫里巴利，搭配老將後衛波格登和前鋒庫茲瑪。三名主要替補中還有一個19歲菜鳥後衛卡林頓。

薩爾是今年選秀榜眼，但看起來是還不太適應NBA，表現輸給不少後面順位的新人。 影片來源：巫師 YouTube頻道

這套主戰陣容不難看出巫師主要「以戰練兵」，「八人輪換」中有四個大學生年紀菜鳥，攻防技術和經驗都不成熟，談什麼贏球和團隊。基夫也配合球團高層未來戰略，擺爛練兵磨新人，更重要目標是往樂透狀元籤前進，希望明年可以抽中狀元，2025年夏天選進救世主杜克大學206公分前鋒佛拉格（Cooper Flagg）。佛拉格被視為2025 NBA新人選秀會超級大物，是10-20年才出一個的超級怪物。

巫師重建策略仿傚雷霆累積大量首輪籤模式，過去三年連續出清球星級核心衛斯特布魯克、波爾辛吉斯、比爾，放棄大合約、換取年輕潛力球員，更重要的是蒐集首輪籤和大量選秀權。

用球星換更多未來首輪籤和潛力新人，犧牲現在累積未來重建戰力，雷霆目前看來非常成功，但還沒奪冠，塞爾蒂克過去八年也循這個累積大量選秀權和潛力新人套路完成重建，2024年幸運奪冠。

巫師還在等待未來的救世主，杜克大學的佛拉格應該是他們明年選秀的首要目標。 影片來源：ACC Digital Network 官方頻道

雷霆模式和塞爾蒂克成功之路都證實有效，但至少需要5-6年時間，更重要的是運氣。雷霆2019年夏天前先從快艇換來後衛亞歷山大，並在過去三年選秀會連續幸運選中小前鋒威廉斯、中鋒霍姆葛倫核心骨幹，搭配自由市場操作，六年內累積建立上季這套西區戰績第一年輕陣容。

塞爾蒂克花的時間更長，2016選中後衛布朗，2017年選中前鋒泰托姆，過去四年在自由市場引進後衛懷特、長人波爾辛吉斯、後衛哈勒戴，同時更換總教練和總管，才在2024年完成攻頂摘下總冠軍。重建這條路需要的不只是大量首輪籤，更需要自由市場多次操作和修正，以及確定合適的總教練，再加上一些好運。

巫師現在陣容中並沒有亞歷山大、泰托姆、布朗這種等級未來球星，4個擺進主要輪換菜鳥距離養大、成熟、成為台柱骨幹球員仍充滿未知數。

NBA這年頭靠累積大量首輪籤重建模式還能成功？巫師現在看起來非常危險。

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