76人戰情告急要靠菜鳥撐場 竟讓麥肯成年度新人王大黑馬

儘管缺少兩位明星主力，3勝13敗的費城76人隊正靠菜鳥控衛麥肯（Jared McCain），逐漸的擺脫深淵，這也是2024年選秀會的驚喜之一。顯然地，76人隊此番挖到了寶。

NBA球季開打至今已一個月，各隊陣型開始穩固，而初出茅廬的新人亦陸續冒出頭，其中包括來自加州的麥肯、杜克大學首輪16號新秀，正以一場又一場驚人表現搶走鎂光燈焦點。至今，他已連續七場得分破20分，包括生涯前五場的比賽，相當地不簡單。

與布魯克林籃網隊之戰，這位生猛菜鳥一口氣拿下30分、命中率55％，外加5個籃板和3次助攻。比賽進行到末段投進三分球後，轉播鏡頭捕捉到他大喊著：「我是年度最佳新秀！」賽後，麥肯羞澀地承認並解釋：「我確實說了那句話，我說了！這很明顯。」他解釋這是新人球季的目標之一，並強調會尊重這聯盟中的每一位同梯，但麥肯更相信自己可以辦到，所以亢奮的將此話自然脫口而出。

麥肯在高中時期就是一位網紅，不過他是靠跳舞在TikTok走紅，沒想到他一進NBA就撿到潑天的大好表現機會，而他也確實把握住了！ 影片來源：76人 YouTube官方頻道

老實說，開季第一個月76人隊因陣中的全明星球員因傷缺席，顯得相當掙扎。也因為如此，迫使總教練諾斯（Nick Nurse）不得不多次從替補席抓人，進而開箱了麥肯這得分利器的本領。自從給予更多上場時間以來，這位新秀在場上非常搶眼，從替補一路晉升至先發，穩定地拿下單場平均20幾分的表現，至今最引人注目莫過於對陣克里夫蘭騎士隊，一口氣狂砍34分並貢獻10次助攻。諾斯評論這位子弟兵：「我們的主力都不在場，起碼有80分（安比德加上喬治）坐在替補席觀賽。有人必須挺身而出，麥肯抓住機會，他能突破、投籃也有多種得分手段，最重要有非常大的自信。

諾斯相信，適應職業身份是心態的問題，他解釋：「我認為麥肯總是展現出極大自信，面對場上變化毫不怯場，不管球隊處於領先或落後階段，一直專注地打球，整場比賽都很賣力。沒有一個攻防回合看到他在放鬆或放空，不斷地在追球、防守補位，維持狀態很長時間。媒體提及，76人隊是如何雕琢初入行的菜鳥，可在開季後成為頂尖，諾斯提到：「當我們剛拿到他（麥肯）時，先安排去打夏季聯賽和自主訓練。那段日子，球團看到他非常強的工作倫理，我會說非常地強！當下立刻知道就是他了！總是提早進球館努力揮汗、做重量訓練，然後回來接受指導，並且再一次回去訓練、一遍又一遍地做。」諾斯覺得麥肯持之以恒，每天行程都不斷地重複，態度也始終一致毫不鬆懈。

面對全聯盟戰績最佳的騎士時，麥肯打出進NBA後的代表作，這是他持續苦練的成果。 影片來源：76人 YouTube官方頻道

諾斯還肯定菜鳥新人的防守：「他很積極防守，也很想要去守對方，這一點他非常努力。坦承說目前還處於新秀的啟蒙階段，NBA的無球防守、戰術與大學不同，短時間內得面對大量挑戰，球員需要重複練習才能理解所有東西。我會說麥肯會做到、學得很快，曲線在迅速上升中，但關鍵是他想打防守。」

滾燙演出在社群媒體引起迴響，雅虎運動（Yahoo Sports）的球評歐康納（Kevin O'Connor）頓時成為粉絲，在個人的X平台上傳麥肯多段短片，甚至把這年輕人與金州勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）比較。無論如何，短短的三周時間，麥肯證明他完全適應NBA強度，且能在諾斯的體系中打出身手、成為奪勝的一部分。憑藉高效的投籃和攻防兩端的積極性，他成為隊中的佼佼者，平均每場拿16.6分、2.8次助攻和2.2個籃板。

在隊友觀察，麥肯對如何打比賽有清晰的理解，且在這隊伍裡適應得相當好。他能帶球突破，也能找空位把握機會投進關鍵球，在場上移動自如，跑出對手的漏洞投籃，以20歲的菜鳥來說有極高的籃球智商。 76人隊陣中的法籍球員亞布塞萊（Guerschon Yabusele）說：「他太不可思議了！他的能量以及所做的一切，促使我們每個人更努力，進入關鍵時刻麥肯能為所欲為，表現真的太神奇了！現在帶我們繼續前進。」可確定的是，在安比德（Joel Embiid）和喬治（Paul George）回歸前，麥肯有大把的時間持球，但即使全員到齊之際，各界也相信他能找到自己的方式繼續對比賽產生影響。

別管喬治油箱裏還有多少油，76人的未來是屬於馬克西(左)和麥肯(右)的，兩人很有機會打造出讓球迷喜愛的 m&m 超強後衛連線。 美聯社

馬克西（Tyrese Maxey）談到這位新隊友的語氣興奮：「他（麥肯）很棒！在場上無所畏懼。當球員像他有那樣的自信時，將是一種很好的感覺，我們需要這樣的麥肯，需要他在整季都擔任這角色。不同時期有不同的角色，不管是安比德還是喬治在場，還是我也在場，麥肯必須保持無畏的心態，投進關鍵的球，在防守端盡其所能。」前16場比賽，麥肯給所有人留下深刻印象，不僅是球迷、媒體或隊友，甚至連最難打動的總教練也是。

商品推薦