自古新人王投手命運多舛 史肯斯有待海盜細心呵護

能真正扛起「王牌」名號的超強先發投手是所有大聯盟球隊總管永不停止追求的聖杯。君不見去年山本由伸一確定入札，幾乎所有球隊都動了起來。最近一傳出佐佐木朗希也準備跟上，馬上就讓索托（Juan Soto）以外的其他自由球員瞬間黯然失色。尚未踏上過大聯盟投手丘的日籍投手尚且如此，如果球隊自家成功培養出一位王牌投手，自然鐵定視之為掌上明珠百般呵護。

今年兩聯盟新人王剛好都是先發投手，這樣的情形在過去其實並不多見。扣除以二刀流身份獲獎的大谷翔平，上一位贏得新人王的先發投手已須回溯到八年前的富爾默（Michael Fulmer），至於兩聯盟都由先發投手掄元更遠在1981年。巧的是，當年的美聯新人王先發投手瑞蓋提（Dave Righetti）跟今年的希爾（Luis Gil）同是最後打進世界大賽的洋基成員。至於同一年國聯新人王瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）所掀起的Fernandomania旋風，不僅不亞於今年的史肯斯（Paul Skenes）甚且猶有過之。

獲得美聯新人王的則是洋基投手希爾，今年球季戰績為15勝17敗、防禦率3.50、有171次三振。他獲得15張第一名選票，險勝獲得13張第一名選票的金鶯外野手考瑟。 美聯社資料照片

巧上加巧的是，由瓦倫祖拉領軍的道奇一路殺進世界大賽跟今年一樣與洋基狹路相逢，最終讓當年的洋基多贏了一場才拿下冠軍。43年後道奇再次奪冠，遺憾的是總冠軍賽開打前三天因病離世的瓦倫祖拉卻已無緣得見，為此道奇的球衣還特別縫上了瓦倫祖拉背號的貼布。而巧到不能再巧的是——道奇辦奪冠凱旋遊行的日子竟又剛好跟瓦倫祖拉生日同一天，也算是這位傳奇投手遲來的最佳生日禮物。

回過頭來說新人王先發投手。像瓦倫祖拉這樣「出道即巔峰」，包辦新人王與塞揚獎的投手整個大聯盟史上也就僅此一位。但在欠缺保護投手意識、大多數教練秉持「好用就盡量用，耐操就往死裡操」用兵哲學的上世紀80年代，這意味著像他這樣的投手在接下來的年頭就只有被狂操的份。事實上瓦倫祖拉新人年的投球局數就已是全國聯最高，不過拜球員罷工之賜，他最終「只」投了192.1局外加11場完投及8場完封。但從隔年開始，連續六季瓦倫祖拉年年都投到250局以上，每年投球局數都進國聯前五名。如此狂操之下最後果然「求仁得仁」，此前連續255場先發無中斷的瓦倫祖拉終於因肩膀嚴重受傷停賽大半季，而且傷後復出投球威力不再，球員生涯後半成了七年轉戰五隊、一度回到祖國墨西哥聯盟打球的半截英雄。

瓦倫祖拉是1981年國聯新人王+塞揚獎，很可惜道奇把他操過頭了，讓他職業生涯後期表現大不如前。 影片來源：道奇 YouTbue官方頻道

上世紀80年代宛如流星般隕落的新人王先發投手還不只瓦倫祖拉一個，僅隔三年就有另一股更強大的後浪——「K博士」古登（Dwight Gooden）席捲大聯盟。在1984年拿下新人王的古登雖沒能跟瓦倫祖拉一樣包辦塞揚獎，但隔年方滿20的他馬上就以24勝4敗、防禦率1.53外加268 K的投手三冠王成績彌補這項缺憾，還因此成為史上最年輕的塞揚獎得主。然而古登往後的向下沉淪卻比瓦倫祖拉更甚。除了同樣因為被過度使用而嚴重受傷外，古登還染上了毒癮。儘管之後加入洋基後重新振作並且投出無安打比賽的故事確實振奮人心，但球迷在古登身上再也看不到他當年初出茅廬的叱吒風雲，取而代之的卻是他不斷因吸食毒品上的社會新聞。

古登是1984年新人王得主，他也是被球隊操壞，更糟的是他竟然還開始吸毒，讓曾經的超級強投逐漸淪為平凡。 影片來源：大都會 YouTube官方頻道

時過境遷，如今大聯盟球隊已不可能再像當年那樣狂操濫用年輕的王牌投手，反而是百般呵護猶恐不及，甚至已經到了有些過度保護的地步。就以今年的史肯斯為例，他在今年七月中才不過生涯第11場先發，就已投出前七局無安打的壯舉。換做是當年的瓦倫祖拉或古登，他們的教練百分之百會讓他們完投，最低限度也會讓他們投到被擊出安打為止。但即便史肯斯前七局的用球數只有99球，八局上海盜教練薛爾頓（Derek Shelton）仍決定走馬換將——只因為他個人感覺史肯斯「已經累了」。其實真正的原因大家心知肚明，換做任何一隊的總管或教練，都不願意看到像史肯斯這種千金難求的超級王牌投手追隨「前賢」瓦倫祖拉、古登的腳步。以至於今年史肯斯先發23場，用球數最多的一場也不過107球。總局數（133局）甚至比他大學最後一年的122.2局多不了多少。

有了數不清的前車之鑑，海盜對史肯斯是非常保護，連挑戰無安打紀錄都先放棄。 影片來源：海盜 YouTube官方頻道

除了在場上「寵」史肯斯，就連場下海盜對這位千金之子也已溺愛到幾乎無所不用其極。在球員卡公司推出限量全球僅此一張的史肯斯新人簽名卡後，為了換來這張天價神卡，海盜不惜祭出「30年份的兩張本壘後方座位季票、參加海盜主場軟式棒球賽外加退役球員現身指導、春訓場地私人導覽、與海盜球員一同進行打擊練習及熱身」外加史肯斯親身「召見」並「恩賜」兩件簽名球衣的超豪華待遇。而海盜球團之所以願意花這麼大力氣，除了公關目的之外，顯然不是想將這張卡據為己有——說穿了還是為了取悅史肯斯這位天之驕子。

隨著觀念的進步，當年「有的菜鳥投手一出生就在羅馬，自然就要被當做『牛馬』」的景象已不復見。取而代之的是各隊都對有著大好前途的年輕投手呵護之唯恐不及。儘管如此，由於比賽本身強度越來越高，即便球隊用盡辦法做各種保護措施，發生在投手身上的嚴重運動傷害仍層出不窮，甚至有越演越烈的趨勢。身為大聯盟最新出爐也是最「寶貝」的新人王，史肯斯未來若能無傷無痛地發揮他的最大潛力，不僅是海盜之福，也是所有棒球迷的眼福。

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