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12強賽／從一路被唱衰到奪冠 中職年輕小將令人刮目相看

聯合新聞網／ Ramos
這次以中華職棒年輕球員為主體的中華隊在12強賽開打前普遍被看衰，結果這支「不是最強中華隊」的中華隊卻打出中華隊國際大賽最佳成績，這無異是給中華職棒打了一支超級強心針，今年已經有很好的比賽內容與票房，明年鐵定會更好！ 聯合報系資料照片
這次以中華職棒年輕球員為主體的中華隊在12強賽開打前普遍被看衰，結果這支「不是最強中華隊」的中華隊卻打出中華隊國際大賽最佳成績，這無異是給中華職棒打了一支超級強心針，今年已經有很好的比賽內容與票房，明年鐵定會更好！ 聯合報系資料照片

世界12強棒球賽中華隊一路過關斬將，最終打進冠軍戰，贏得日本後奪冠！不過中華隊從一開始不被外界看好，到打出一場場振奮人心的精采好球，證明台灣棒球水準確實一直在提升。

這次中華隊在12強賽大放異彩，我覺得最重要的意義是中職向大家證明：「其實我們沒有那麼差。」還記得一開始28人名單出爐，外界罵聲一片，加上古林睿煬、徐若熙、張育成等好手辭退，多數人都不看好中華隊能闖進4強，甚至有人認為中華隊預賽可能5戰全敗，頂多1勝4敗，結果讓眾人跌破眼鏡。

少了大牌球星壓陣無妨，缺乏大賽經驗也沒關係，莊昕諺、王志煊江國豪張政禹潘傑楷曾頌恩初生之犢不畏虎，他們很爭氣，屢屢建功為中華隊拿下勝利，讓不看好他們的球迷擦亮眼睛，這也為未來國際賽國家隊多了更多可用之兵，選材思維應該也會不同。

江國豪能對日本兩場比賽中繼5.1無失分，讓球迷感到不可思議，相信也會讓中職一些年輕投手更有信心。 聯合報系資料照片
江國豪能對日本兩場比賽中繼5.1無失分，讓球迷感到不可思議，相信也會讓中職一些年輕投手更有信心。 聯合報系資料照片

在28人名單公布記者會，中華隊總教練曾豪駒就明確表示，選材首重球員本身參賽意願，其次是健康，第3才是成績，不迷信大牌，把機會讓給健康且願意拚的球員，如果按照過去國際賽組成「最強國家隊」的思維，這屆12強賽很多國手應該都沒辦法入選。

中華隊28名國手當中，只有左投林昱珉和捕手林家正是旅外球員，其他26人全部來自中職6隊，幾乎是「全中職軍團」，他們表現出乎預期的好，特別是牛棚和打擊更是令人驚艷，大賽抗壓性十足，這或許是12強賽開打前各方都不看好，所以壓力不在他們身上，更可以放開來打有關係。

中華隊這次除了先發投林昱珉(圖)和捕手林家正是小聯盟球員外，其他都是選自中華職棒各隊的年輕好手。 聯合報系資料照片
中華隊這次除了先發投林昱珉(圖)和捕手林家正是小聯盟球員外，其他都是選自中華職棒各隊的年輕好手。 聯合報系資料照片

當然，有人會說，大聯盟原本就沒有開放30隊的40人名單參賽，等於1200名頂尖球員無法參賽，這屆12強賽並非奧運資格賽，各國都不是派最好的陣容應戰，就連亞洲三雄台、日、韓都是以年輕選手為主，放眼2026年經典賽和2028年洛杉磯奧運的目標明確，12強參賽選手平均年齡是25.8歲，比上屆平均年齡的31.2歲還要年輕不少。

但不要忘了，12強賽畢竟是一級國際賽事，獎金和積分還是很重要，各國即使面臨徵召不順的難題，還是盡可能組成相隊較強的陣容參賽，預賽和中華隊同組的古巴和澳洲，陣中都有不少球員是去年經典賽班底，多明尼加也有多名中職洋將領銜的各國職業聯盟好手組成，他們絕非軟柿子。

回過頭看，第一戰中華隊打敗南韓至關重要，這次南韓跟中華隊一樣，許多好手和明星球員都沒打，甚至5大先發投手都湊不齊，勉強拿出郭彬、高永表、任燦圭這3張牌，首戰中華隊就靠陳晨威滿貫砲和陳傑憲兩分砲重創南韓，拿下漂亮的一勝，這一勝非常重要，如果中華隊落敗，應該就沒辦法打進東京巨蛋。

陳晨威對韓國之戰的滿貫砲為中華隊打出氣勢，讓中華隊有一個極好的開局，也贏得這場關鍵的比賽。 聯合報系資料照片
陳晨威對韓國之戰的滿貫砲為中華隊打出氣勢，讓中華隊有一個極好的開局，也贏得這場關鍵的比賽。 聯合報系資料照片

頭過身就過，第一戰贏球，接下來中華隊一路高奏凱歌，我覺得關鍵人物絕對是主戰捕手林家正。球迷應該不難發現，林家正主蹲的配球策略都是以變化球為主，而且很敢配內角球，與中職捕手配大量直球和外角球的思維迥然不同，而且林家正透過肢體語言和交談，給投手群很大的安定感，也間接反映在投球成績上，林家正絕對是中華隊能拿下好成績的MVP，當然，投手教練林岳平和王建民整合、調度功不可沒，場上投手表現也很爭氣。

事實上，去年經典賽中華隊已經打出競爭力，只是預賽5隊都是2勝2敗，最後比較對戰優質率才淪落墊底要打明年資格賽，運氣確實差一點，但可以明顯發現，幾年前中職和棒協整合成功，彼此願意放下身段合作，以中職主導的後勤、情蒐團隊運作愈來愈成熟，投入的資源非常可觀，從上一屆12強賽拿到第5名，到去年經典賽差一點打到8強複賽，再到這屆12強賽一舉奪冠，當初眾人的努力，近年逐漸收割。

不用多說，國際賽打出好成績，受益最多絕對是中職，2013年經典賽就是最佳例證，今年中職增至6隊規模，競爭力提升，又有大巨蛋加持，締造職棒35年以來最盛大的榮景，如今又受惠12強賽創下佳績，明年中職可望再攀新高峰。

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