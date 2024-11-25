日職／12年前陳傑憲落榜的選秀會 回頭看真是高手如雲

中華隊在世界12強預賽拿下4勝1敗佳績，以B組第2名之姿晉級複賽，並且在超級循環賽中勝出，進入到最後的冠軍賽後勇奪冠軍！

身為隊長的陳傑憲，預賽5戰合計14個打數擊出8支安打，包含首戰對上南韓的2分全壘打，貢獻3分打點，打擊率高達0.571。複賽首戰，中華隊以0：2不敵委內瑞拉，不過擔任第3棒的陳傑憲手感依舊火燙，單場4度上壘，對美國又是2打數1安打，冠軍戰5打數3安打，包含一支3分砲，本屆12強賽他的打擊率高達0.636，精彩的表現加上出色的外型讓他成為這次12強爆紅的台灣隊長。

隨著人氣飆升，陳傑憲過去曾參加過日本職棒選秀但落選的經歷也開始受到日本媒體關注。事實上，陳傑憲曾經於2012年岡山共生高校畢業後參加過日本職棒選秀，但未獲任何球團指名，而於隔年返回台灣加入業餘的台灣電力隊。

陳傑憲未能在2012日職選秀中獲得機會，返台後就在台電打球。 聯合報系資料照片

究竟2012年這一年的日職選秀有哪些高手呢？

除了轉戰MLB之後，締造史無前例地「50轟、50盜」壯舉，剛以全票獲選年度MVP，生涯三度獲得全票MVP肯定的大谷翔平，已經站上世界超級巨星地位，無疑是2012年選秀的最佳成就獎。

大谷翔平已成為世界最強職棒球員，證明火腿在2012年時眼光獨到。 美聯社資料照片

除了世界的大谷之外，菅野智之也是當屆成就數一數二的選手。菅野智之12年NPB生涯累積136勝74敗、防禦率2.43的成績，拿下中央聯盟勝投王、防禦率王各4次，今年大復活幫助巨人隊重返央聯王座，有意在明年挑戰美國職棒大聯盟。比較特別的是，菅野智之也曾參加前一年2011年的選秀會，被日本火腿隊抽籤抽中，但他因為一心只想在巨人隊打球，因而選擇一年的浪人生活，2012年再度投入選秀之後才進入情投意合的讀賣巨人軍。

當年選秀會獲得最多球團重複指名的是藤浪晉太郎，總計有阪神、歐力士、養樂多、羅德等4隊在第一輪指名他，掀起一股「藤浪旋風」。藤浪晉太郎進入職棒之後也的確展現強投風采，第一年就拿下10勝，前3年累積35勝，成為阪神新生代的一號強投。可惜2016年之後藤浪就陷入控球麻煩，始終找不到準星，失去了主力先發地位，2023年起轉戰美國職棒仍是浮浮沉沉，後來與大谷翔平的際遇發展差距也愈來愈懸殊。

藤浪晉太郎在2012年選秀獲得最多球團青睞，但他的職棒生涯卻是只有前幾年風光，後來在日職和美職都非常艱辛。 美聯社資料照片

2012年選秀會上同時也有3支球團第一指名的亞細亞大學強投東浜巨，在軟銀、西武、橫濱DeNA夾擊之下由軟銀抽中，12年生涯累積72勝，最高峰是在2017年投出16勝獲得洋聯勝投王。也有2支球團指名的是森雄大（東福岡高校）、松永昂大（大阪瓦斯），也是受到矚目的投手。松永昂大主要是擔任中繼，累積135次中繼成功。樂天左投森雄大進入職棒之後的發展就遠不如預期，4年一軍生涯甚至只有3勝6敗、4.58的成績，歷經Tommy John手術以及育成選手，於2022年引退。另外剛於本季引退的西武守護神增田達至，生涯拿下194次救援成功、106次中繼成功，也是當年選秀大豐收的投手。

2012年選秀會除了大谷翔平之外成就最高的打者則屬廣島隊第二指名入團外野手鈴木誠也。他在2016年一炮而紅打出29支全壘打，成為後來廣島拿下三連霸的當家主砲，2019年、2021年兩度拿下打擊王之後，於2022年與芝加哥小熊隊簽下5年總額8,500萬美金的合約，轉戰大聯盟，最近兩個球季都打出單季20轟，是日本打者轉戰大聯盟成功的例子之一。

鈴木誠也在廣島鯉魚和芝加哥小熊的表現都十分出色。 美聯社資料照片

另外就是橫濱DeNA的三壘手宮崎敏郎，他的打擊成就也相當顯赫。宮崎敏郎雖然只是第六指名，初入職棒並不起眼，但憑藉著打擊功力，於2017年、2023年兩度拿下央聯打擊王，生涯平均打擊率達到0.302，3次最佳九人、2次金手套獎，攻守俱佳，是幫助橫濱DeNA奪下相隔26年日本一總冠軍的功臣。

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