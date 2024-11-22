隊史最貴中鋒歸隊助陣 亞歷山大的MVP之路喜獲後援

上季例行賽西區第一的奧克拉荷馬雷霆在今年球季同樣是備受看好的球隊之一，但是隨著陣中傷兵潮陸續湧現，本該是今年補強有感的內線輪值卻在連霍姆葛倫(Chet Holmgren)都倒下至少得缺席八周後，球隊嚴重缺人到教練團竟派出以控球亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)為全隊最高的極致死亡五小陣容應戰。

在這種球隊陣容不齊全的艱困挑戰中，正是考驗亞歷山大的帶隊能力與挑戰MVP之路的最佳試金石。這兩三年亞歷山大頻頻在MVP競爭中榜上有名，但最終總是鎩羽而歸，即便上季率領雷霆奪得例行賽西區第一，但碰到四年拿三座MVP的大三元神獸約柯奇（Nikola Jokic），你也只能摸摸鼻子佩服。然而今年丹佛金塊的狀況比較起伏不定，雖然約柯奇的影響力依舊猛到無法用言語形容，但是本季在前頭競爭MVP的幾個熱門人選可望要出現新選擇了。

亞歷山大(左)上季的MVP之路，只剩下約柯奇(中)擋在他面前，本季很有機會更上層樓，但是跟斑馬齊名的隊友葛姆霍倫(右)卻在日前受傷，需要休息好一段時間，對亞歷山大來說是非常不利。 美聯社

泰托姆(Jayson Tatum)、戴維斯(Anthony Davis)、亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)、都是在各自球隊充滿第一影響力的絕對核心，上上季MVP票選第五，去年提升到第二名的亞歷山大能否在今年更加進化，成為聯盟繼2018的哈登(James Harden)睽違六年後一舉摘下例行賽MVP的後衛，到年底的這段期間格外重要。

經過開季兩個月的磨合，差不多會是各隊檢視陣容配置、戰術體系成效的第一個檢查哨區間，伴隨而來的當然也還有傷病況狀的產生來考驗球隊深度與人員調度。雷霆目前12勝4敗暫居西區第二，團隊場均失分聯盟第二少，即使球隊缺乏第一、第二高度，但堅強的輪轉防守與確實補位是他們能夠彌補身材劣勢的最大主因。

亞歷山大不僅在攻擊端有著強大的終結能力，一直以來他在抄截方面的判斷也相當精準，特別當雷霆擺上五小陣容時，還可以看見他奮力從協防禁區，飛身封阻的畫面，近五場繳出1.2封阻2抄截的數據，雖然身材稱不上壯碩，但是對抗與協調性十分出色。此外，雷霆能夠這麼有韌性的原因還有球員們個個都不怕碰撞，身體對抗性強，例如多特(Luguentz Dort)、威廉斯(Jalen Williams)都是，並透過他們速度、技術來彌補身材上的不足。

亞歷山大領軍的雷霆5小陣容速度奇快又不怕碰撞，常常讓對手陷入慌亂。 影片來源： NBA YouTube官方頻道

然而，面對到運動能力同樣出色，身材再大一號的對手，可能會讓雷霆比應付純內線更麻煩。上一戰面對沒有唐西奇（Luka Doncic）的獨行俠，被6尺7吋的華盛頓（P.J. Washington）拿下27分17籃板，中鋒葛佛（Daniel Gafford）也有11分12籃板，全場團隊籃板數53比29，雷霆可以說是完全喪失制空權與製造拿手反快攻的機會。

所幸在面對拓荒者一戰，雷霆終於迎來他們本季最期待的內線補強，隊史最昂貴的自由球員簽約，7尺中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）的初登板。哈爾特斯坦雖是替補上陣，但是可以看出雷霆在有高大正規內線坐鎮的情形下，擋拆戰術的執行更有利亞歷山大的發動，且球隊在罰球圈附近的策應與傳球也變得相對容易。

哈爾特斯坦歸隊，雷霆可以執行更多的擋拆戰術，讓亞歷山大有更好的發揮空間。 影片來源： Ripple [US] YouTube頻道

哈爾特斯坦的高度、機動性替球隊帶來最後一道屏障，能釋放亞歷山大、多特等人專注在他們更擅長的外圍壓迫與防守反擊。對拓荒者第四節的一個攻守回合更看出機動性長人在這支年輕隊伍的重要性，哈爾特斯坦先是在防守端高工作業封蓋掉拓荒者的第一時間空中接力，接著不到七秒時間，哈爾特斯坦又在全場推進中來到籃下接應爆扣，這是雷霆喜歡的節奏與球賽。哈爾特斯坦首秀13分14籃板表現不錯，相信在他的歸隊後，雷霆可以回歸較正常的攻守體系配置，讓球隊戰績有望在接下來獲得提升，幫助亞歷山大更有本錢挑戰MVP。

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