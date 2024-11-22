快訊

公務員之死…同事曝他留下2封信 疑家屬發聲內容曝光

21世紀生存指南？人類到底有沒有「最健康」飲食法

高雄民宅爆槍響！2男1女討債衝出程咬金 3男中彈2命危

河村勇輝G聯盟大發神威 為亞洲球員打出希望

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸

日本172公分後衛河村勇輝灰熊下放到G聯盟（NBA發展聯盟）打了兩場比賽，場均11分、13助攻，投籃和三分命中率並不理想，但河村控球、組織、突破、創造空間能力揮灑自如，讓人印象深刻，在G聯盟打出一番氣象。

河村勇輝完全能適應NBA發展聯盟比賽節奏、對抗、打法，他切得進去也傳得出來，打擋拆、傳切、創造空位、找到隊友，展現速度和破壞力，這一切都在河村勇輝掌控。

河村勇輝在G聯盟頻頻展現妙傳美技，幫助隊友輕鬆得分。 影片來源：G聯盟 YouTube官方頻道

即使在NBA競爭，河村勇輝現在差的就是先天身材、經驗，累積更多比賽經驗，他的出手選擇和進攻方式都會得到改善，身材太矮肯定影響對位、防守，但隨著比賽經驗累積，透過個人球商和團隊協助呼應，河村勇輝也能更快融入NBA比賽節奏和團隊。

河村兩場G聯盟比賽展現過人球技、特質 讓世人看到他在NBA生存的可行性

一、控球：絕大多數亞裔球員和歐洲球員很難在NBA競爭，關鍵就在持球能力和控球工夫，尤其是NBA球員天賦滿滿運動能力出色，在釘人壓迫防守下，有技術的寸步難行，有投籃的很難出手，缺身材力量的很難生存，其中最大障礙就是控球和持球能力。

在NBA競爭功能性要強，另外就是持球和控球能力都要是最頂級。河村勇輝功能性和控球能力都是頂尖，加上豐富國際大賽經驗，他的身高規格和馬上就能適應NBA強度和比賽。

河村勇輝有豐富的國際大賽經驗，很能適應任何高強度的比賽。 影片來源： FIBA YouTube 官方頻道

二、速度：現代籃球需要極致速度，防守需要速度，突破需要速度，攻防轉換更需要速度為基礎。尤其是偏矮後衛，沒有速度一切都是白搭。河村勇輝能在NBA比賽突破、分球、創造空間就是靠一流控球技巧和速度，另外就是比賽經驗，兩場G聯盟比賽送出26次助攻，傳切投和擋拆分球都遊刃有餘，很難想像他只是一個23歲172公分亞洲後衛。

沒打過美國大學籃球，但擁有2023籃球世界盃、2024巴黎奧運比賽先發主控經驗，加上四年日本職籃磨練已經讓他成為一名世界級控球後衛，再給他2-3年NBA比賽對抗和經驗，河村勇輝還能打出更多令世人驚奇表現。

三、比賽解讀能力：河村除了努力、球商高，閱讀比賽能力遠遠超乎預期。高中時期河村勇輝就打得像職業球員，展現主宰比賽能力和領袖風範，跨過日本大學階段挑戰日本職籃，河村勇輝幾乎沒有適應期和尷尬，除了基本功一流，河村閱讀比賽能力和球商都是資優生，才能跨級挑戰，不需要過渡期。

河村勇輝在灰熊隊友莫蘭特就是河村鐵粉，「河村被大家忽略，他擁有一顆比他身材更加雄偉的心臟和鬥志，在NBA立足是他的目標，每個人都會喜歡看他打球，成為他的隊友。」

河村勇輝在熱身賽時的表現就讓隊友莫蘭特相當激賞，表示很想跟他一起打球。 影片來源：灰熊 YouTube官方頻道

在G聯盟傳出單場16次助攻，生涯兩場G聯盟比賽都傳出兩位數助攻，儘管三分命中率還不理想，進攻選擇和出手也略顯吃力，但這只是河村挑戰NBA的第一個月。

美國球評和專業人士普遍認為河村打NBA最大挑戰是身材劣勢和防守，在NBA身高只有172公分後衛確實很難得到教練信任。但河村不同，NBA過去25年已經出現過165公分鮑格斯和170公分韋伯這樣的迷你後衛，河村比這兩名傳奇後衛都高一些，力量和對抗性都沒有更差，但在突破傳球組織和擋拆配合表現，河材擁有比鮑格斯和韋伯更出色能力。

河村不僅為自己打開通往NBA道路，更為亞洲球員尤其是偏矮後衛打出一條生路和未來希望。誰說172公分亞洲後衛打不了NBA，河村正在證明給世人看，同時打開亞洲籃球的新視野和高度。

NBA NBA專欄 河村勇輝 灰熊 莫蘭特

特約記者李亦伸

追蹤

相關新聞

河村勇輝G聯盟大發神威 為亞洲球員打出希望

日本172公分後衛河村勇輝被灰熊下放到G聯盟（NBA發展聯盟）打了兩場比賽，場均11分、13助攻，投籃和三分命中率並不理想，但河村控球、組織、突破、創造空間能力揮灑自如，讓人印象深刻，在G聯盟打出一番

隊史最貴中鋒歸隊助陣 亞歷山大的MVP之路喜獲後援

上季例行賽西區第一的奧克拉荷馬雷霆在今年球季同樣是備受看好的球隊之一，但是隨著陣中傷兵潮陸續湧現，本該是今年補強有感的內線輪值卻在連霍姆葛倫(Chet Holmgren)都倒下至少得缺席八周後，球隊嚴

12強賽／全壘打成中華隊贏球要素 朱育賢能否發威很關鍵

世界12強棒球錦標賽的複賽將於今日上午11點正式開打，中華隊首場比賽要對上南美洲棒球強權委內瑞拉，由於複賽是沒有休兵日的4連戰，投手調度是最大的困難點，而且在短期賽中先搶勝也相當重要，如果在前2戰都取

NBA開季五大驚奇球員 「人體吸塵器」丹尼爾斯最亮眼

本季的NBA有沒有讓你覺得很不一樣？開季成績最好的居然是騎士？勇士在放走K湯後居然打得更好？公鹿、七六人和獨行俠是在爛幾點鐘的？開季的頭一個月，我們看到NBA近年來罕見的版圖變化。我來盤點一下讓人驚豔

中職／台灣大賽林佳緯 初生之犢不畏虎

【撰文・鍾亞芳】 19歲林佳緯生涯第一個完整球季就獲得體驗台灣大賽機會，系列賽5戰皆為獅隊先發開路先鋒，23打數擊出9安打，3成91打擊率及3成91上壘率皆在陣中名列前茅，表現毫無年輕球員生澀，以1

12強賽／不再只有「敗者的美談」 台灣棒球寫下歷史時刻

曾帶領西鐵獅創下三連霸，頗受栗山英樹推崇的日職傳奇教練三原脩，有過這麼一段名言：「敗者只會留下美談，勝者才能寫下歷史。大眾雖然喜歡美談，但是真正創造歷史的是德川家。」三原用這段話，指出「勝利」這件事情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。