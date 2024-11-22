河村勇輝G聯盟大發神威 為亞洲球員打出希望

日本172公分後衛河村勇輝被灰熊下放到G聯盟（NBA發展聯盟）打了兩場比賽，場均11分、13助攻，投籃和三分命中率並不理想，但河村控球、組織、突破、創造空間能力揮灑自如，讓人印象深刻，在G聯盟打出一番氣象。

河村勇輝完全能適應NBA發展聯盟比賽節奏、對抗、打法，他切得進去也傳得出來，打擋拆、傳切、創造空位、找到隊友，展現速度和破壞力，這一切都在河村勇輝掌控。

河村勇輝在G聯盟頻頻展現妙傳美技，幫助隊友輕鬆得分。 影片來源：G聯盟 YouTube官方頻道

即使在NBA競爭，河村勇輝現在差的就是先天身材、經驗，累積更多比賽經驗，他的出手選擇和進攻方式都會得到改善，身材太矮肯定影響對位、防守，但隨著比賽經驗累積，透過個人球商和團隊協助呼應，河村勇輝也能更快融入NBA比賽節奏和團隊。

河村兩場G聯盟比賽展現過人球技、特質 讓世人看到他在NBA生存的可行性

一、控球：絕大多數亞裔球員和歐洲球員很難在NBA競爭，關鍵就在持球能力和控球工夫，尤其是NBA球員天賦滿滿運動能力出色，在釘人壓迫防守下，有技術的寸步難行，有投籃的很難出手，缺身材力量的很難生存，其中最大障礙就是控球和持球能力。

在NBA競爭功能性要強，另外就是持球和控球能力都要是最頂級。河村勇輝功能性和控球能力都是頂尖，加上豐富國際大賽經驗，他的身高規格和馬上就能適應NBA強度和比賽。

河村勇輝有豐富的國際大賽經驗，很能適應任何高強度的比賽。 影片來源： FIBA YouTube 官方頻道

二、速度：現代籃球需要極致速度，防守需要速度，突破需要速度，攻防轉換更需要速度為基礎。尤其是偏矮後衛，沒有速度一切都是白搭。河村勇輝能在NBA比賽突破、分球、創造空間就是靠一流控球技巧和速度，另外就是比賽經驗，兩場G聯盟比賽送出26次助攻，傳切投和擋拆分球都遊刃有餘，很難想像他只是一個23歲172公分亞洲後衛。

沒打過美國大學籃球，但擁有2023籃球世界盃、2024巴黎奧運比賽先發主控經驗，加上四年日本職籃磨練已經讓他成為一名世界級控球後衛，再給他2-3年NBA比賽對抗和經驗，河村勇輝還能打出更多令世人驚奇表現。

三、比賽解讀能力：河村除了努力、球商高，閱讀比賽能力遠遠超乎預期。高中時期河村勇輝就打得像職業球員，展現主宰比賽能力和領袖風範，跨過日本大學階段挑戰日本職籃，河村勇輝幾乎沒有適應期和尷尬，除了基本功一流，河村閱讀比賽能力和球商都是資優生，才能跨級挑戰，不需要過渡期。

河村勇輝在灰熊隊友莫蘭特就是河村鐵粉，「河村被大家忽略，他擁有一顆比他身材更加雄偉的心臟和鬥志，在NBA立足是他的目標，每個人都會喜歡看他打球，成為他的隊友。」

河村勇輝在熱身賽時的表現就讓隊友莫蘭特相當激賞，表示很想跟他一起打球。 影片來源：灰熊 YouTube官方頻道

在G聯盟傳出單場16次助攻，生涯兩場G聯盟比賽都傳出兩位數助攻，儘管三分命中率還不理想，進攻選擇和出手也略顯吃力，但這只是河村挑戰NBA的第一個月。

美國球評和專業人士普遍認為河村打NBA最大挑戰是身材劣勢和防守，在NBA身高只有172公分後衛確實很難得到教練信任。但河村不同，NBA過去25年已經出現過165公分鮑格斯和170公分韋伯這樣的迷你後衛，河村比這兩名傳奇後衛都高一些，力量和對抗性都沒有更差，但在突破傳球組織和擋拆配合表現，河材擁有比鮑格斯和韋伯更出色能力。

河村不僅為自己打開通往NBA道路，更為亞洲球員尤其是偏矮後衛打出一條生路和未來希望。誰說172公分亞洲後衛打不了NBA，河村正在證明給世人看，同時打開亞洲籃球的新視野和高度。

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