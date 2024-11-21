NBA開季五大驚奇球員 「人體吸塵器」丹尼爾斯最亮眼

本季的NBA有沒有讓你覺得很不一樣？開季成績最好的居然是騎士？勇士在放走K湯後居然打得更好？公鹿、七六人和獨行俠是在爛幾點鐘的？開季的頭一個月，我們看到NBA近年來罕見的版圖變化。我來盤點一下讓人驚豔的五位球員，而且這些名字對於一般球迷來說，很可能連聽都沒聽過。

一、丹尼爾斯（Dyson Daniels） 老鷹隊

丹尼爾斯今年的表現比前兩季有爆發性的成長，打出非常全面的身手。 影片來源：老鷹 YouTube官方頻道

這位澳洲奧運國手現在是南半球當紅炸子雞，澳洲媒體給他取了一堆外號，像是『大堡盜』（The Great Barrier Thief）、『人體吸塵器』（Vacuum）、『偷偷人』（Man of Steals），因為他的偷球能力實在太驚人，上禮拜曾經在短短四場比賽內累積23次抄截，目前一個月內，抄截數能破23次的人除了丹尼爾斯自己外，只有十個人。光腳量身高6呎6吋的丹尼爾斯雙臂臂展長達6呎10吋半，天生就為了抄球而生，他能預判對手傳球路線，也能把運球者手中的球直接點走，對手只要把球擺在他面前多個0.1秒，丹尼爾斯就有本事把球拿走。他每場比賽的抄截數為3.4次，第二名的雷霆威廉斯（Jalen Williams）才2.0次。

除了直接抄截以外，他的長手和快腿會造成別隊傳球時的障礙，他今年的deflection平均值為7.0次，第二名是約老師，4.5次。上季NBA的干擾之王是還在公牛隊的卡盧索（Alex Caruso），也才3.7次。

丹尼爾斯剛進NBA的前兩年是在鵜鶘隊，並未受到重用，使用率都在12.5以下，持球率極低，造成他進攻端患得患失，一場比賽只要前兩三次出手不進，大概整場比賽也就不敢再投籃了。但今年交易至老鷹後，在史奈德（Quin Snyder）教練的鼓勵下，他進攻端不再患得患失。曾經從媒體圈轉戰NBA制服組的數據大師霍林傑（John Hollinger）就稱讚丹尼爾斯在上上週對尼克隊時16投僅進3球是件好事，因為這是他生涯出手最多的一場比賽（他下一場就再創新高），而且是在前15投3中的情況下，在比賽剩不到一分鐘，一分差的比賽，出手第16次。雖然不進，但這展現丹尼爾斯願意扛起球賽勝負的責任。

果然在尼克比賽後，接下來四場他以54%的命中率，平均得到21.8分，包括獨得生涯最多的28分，率領沒有楊恩（Trae Young）的老鷹隊爆冷一分擊敗衛冕軍塞爾蒂克隊。雖然丹尼爾斯超群的個人防守能力還沒感染到全隊（老鷹團隊的防守效率值在30隊中只排22名），但他幾乎已經確定會獲得最佳進步獎的提名。

二、傑洛米（Ty Jerome）騎士隊

騎士後衛傑洛米在對前東家勇士之戰展現恐怖的投籃準度，全場攻下20分。 影片來源：騎士 YouTube官方頻道

直到和綠衫軍對戰，才終止開季的十五連勝，米契爾、莫布里等先發球員串連出的進攻能力固然厲害，但勒佛特等板凳球員的進步也很關鍵，尤其是上季因傷只打兩場就報銷的傑洛米，這位白人射手的PER值和得分效率值都是這支聯盟龍頭的第一名，而且他是個中距離拋射高手，根據Basketball Reference，他的兩分球出手超過一半的比例介於3呎到16呎間，而他在這些尷尬距離內的命中率居然超過六成。加上他慎選出手時機的三分球（命中率.541），以及他高達3.6:1的助攻失誤比，讓傑洛米成為騎士第二梯隊的定海神針。還有，也不能小看他的防守工夫，他每48分鐘的抄截次數，在聯盟居然能擠身前十名，這個厲害吧。

三、希爾德（Buddy Hield）勇士隊

勇士後衛希爾德上場時間不多，但三分球命中卻是很多，成為勇士可怕的冷箭手。 影片來源：勇士 YouTube官方頻道

大家都知道勇士愛投、也很會投三分，但你知道今年勇士隊三分出手率第一名是誰嗎？居然不是柯瑞，而是剛剛加盟的希爾德。這位31歲的射手也許還沒成為K湯的接班人，但他以不到25分鐘的上場時間，能夠每場拿16.9分，全隊只輸給咖哩。而且兩分命中率超過五成四，三分命中率超過四成六，整體eFG的效率值比柯瑞還高。還有一點，他每一百次球權中，三分球命中數（7.1次）是NBA第一名，希爾德這紙四年，每年不到一千萬美金的薪水，真是物超所值。

四、伊森（Tari Eason）火箭隊

火箭替補前鋒伊森在對勇士之戰攻下27分後獲得很大的信心，接下來曾經連6場得分達到兩位數，而且維持高命中率。 影片來源：火箭 YouTube官方頻道

火箭開季打出10勝5敗的戰績，他們排名聯盟第三名的防守是最重要關鍵。伊森和二年級生湯普森（Amir Thompson）率領的第二梯隊上來後，他們年輕有勁的雙腿，往往會把對手的進攻節奏破壞殆盡。伊森今年的爆點在於頻頻攻擊籃筐，前兩年兩分球命中率不到五成的他，今年變成六成以上的高效終結者。加上他快速移動的防守步伐，在346分鐘的上場時間中，只有18次犯規，他儼然已經是火箭隊防守的精神領袖。

五、格林（AJ Green）公鹿隊

Don't sleep on AJ Green's defense. pic.twitter.com/0nNqE2UpDW — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 19, 2024

公鹿開季至今的表現是相當離譜，還好格林在攻守兩端都有讓人驚奇的表現，給球隊帶來不少希望。 影片來源：公鹿官方推特

公鹿開季前十場比賽居然只贏了兩場，可能是今年NBA最大驚奇之一，公鹿少了米道頓，進攻端完全只能倚賴字母哥和里拉德，兩人得分幾乎佔全隊一半，但在他們貧瘠的板凳中，冒出了一個默默無名的白人射手格林。這位來自愛荷華州的三年級生前兩年主要的舞台都在G League，但今年格林寫下一個紀錄，就是開季前53次出手，全都是三分球，直到他上的第十一場比賽，對活塞時才首次在禁區出手（還不進！）。格林的出手動作比起現在流行的方式較大較長，但他還是有.468的三分命中率，每場比賽投進的三分數量僅次於小里飛刀，進攻效率值高達129，比公鹿雙王牌還高，在急須外線射手的公鹿隊，格林絕對不愁沒上場時間。

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