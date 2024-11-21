快訊

雨繼續下！北北基宜4縣市豪雨特報 下到晚上

美首位公開跨性別者入國會 眾院議長反對讓「她」用議會女廁

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／全壘打成中華隊贏球要素 朱育賢能否發威很關鍵

聯合新聞網／ 福耳
在較容易打出全壘打的東京巨蛋球場，擁有不錯長打能力的朱育賢能否回溫，可能會是中華隊取勝的關鍵。 聯合報系資料照片
在較容易打出全壘打的東京巨蛋球場，擁有不錯長打能力的朱育賢能否回溫，可能會是中華隊取勝的關鍵。 聯合報系資料照片

世界12強棒球錦標賽的複賽將於今日上午11點正式開打，中華隊首場比賽要對上南美洲棒球強權委內瑞拉，由於複賽是沒有休兵日的4連戰，投手調度是最大的困難點，而且在短期賽中先搶勝也相當重要，如果在前2戰都取勝，就有極高的機會能打進到最後的冠軍賽。

黃子鵬在預賽面對多明尼加時，憑藉著低角度的出手點加上橫向變化球，發揮十足的壓制力，主投6局沒有被打安打只投出1次保送，最終戰面對古巴再度先發，1又1/3局也是無安打，是中華隊在預賽表現最優異的先發投手，因此在對上同樣是中南美洲的委內瑞拉，推出黃子鵬先發是可預期的；委內瑞拉派出今年在富邦效力的羅戈，羅戈本季投出2.16防禦率、10勝及156次三振的成績，都排在聯盟前3名內，對中華隊來說是場硬仗。

預賽投7又1/3局尚未被打出安打的黃子鵬將擔任複賽首戰先發。 聯合報系資料照片
預賽投7又1/3局尚未被打出安打的黃子鵬將擔任複賽首戰先發。 聯合報系資料照片

如此推測，明日對美國的投捕就會是林昱珉搭配林家正，雙林配在美國拼戰多年，對於美國打者習性有一定了解度；郭俊麟則是對日一戰的先發人選之一，他日職生涯都在西武，4年一軍未曾在東京巨蛋登板過，與這屆中華隊大多數成員對於這個場地一樣陌生，去年曾打過亞冠的球員如戴培峰、江國豪、陳傑憲等人，對於東京巨蛋就有多一點的熟悉度，在只有短短幾小時的練球時間裡，要怎麼樣去了解場地特性也攸關著接下來的比賽內容，而究竟郭俊麟會不會成為晉級與否一戰的決定性人物，就要看前面2場的結果，如果都取勝，那壓力就不會太大，反之，可能投手總力戰就要在這場提早啟動。

而日本媒體推測對台灣的先發投手是樂天的早川隆久，早川是樂天的王牌左投，本季投出進入職棒4年來的生涯年，先發25場、170又1/3局、18場優質先發、11勝及2.54防禦率都是全隊之冠，球種以直球為主，搭配卡特球、變速球及曲球等變化球，對左右打的被打擊率都不到2成5，帳面上成績雖不如預賽對台灣先發的才木浩人，但身處不同聯盟，打者強度也不同，2人都是強投，何況早川又擁有左投優勢，而他生涯在東京巨蛋出賽2場，拿到2勝，14局只失2分，投出12次三振，防禦率只有1.29。

戴培峰在對日本的預賽中開轟，複賽即將對上身在委內瑞拉國家隊的悍將隊友羅戈。 聯合報系資料照片
戴培峰在對日本的預賽中開轟，複賽即將對上身在委內瑞拉國家隊的悍將隊友羅戈。 聯合報系資料照片

打擊方面，中華隊的打線有一名要趕緊醒過來的球員，那就是朱育賢，中華隊在預賽5場比賽共打出6轟，其中對韓國、多明尼加的比賽，全壘打更是決定勝負的關鍵，複賽場地東京巨蛋因球場設計及氣流等因素，向來是個全壘打產量較多的球場，近年也都只輸給較小的神宮球場，當然這會隨著主隊打者的長打能力而變動，像今年就因為巨人主力打者火力減弱，因此東京巨蛋掉到第6名，不過時間拉長來看，東京巨蛋仍是較容易打出全壘打的球場。

朱育賢是中華隊的固定先發一壘手，但預賽打擊近況不佳。 聯合報系資料照片
朱育賢是中華隊的固定先發一壘手，但預賽打擊近況不佳。 聯合報系資料照片

在這樣的場地比賽，中華隊的幾名重砲手如吉力吉撈·鞏冠、曾頌恩林安可等，都有靠全壘打一棒幫中華隊打下分數的機會，當然也包括生涯169轟的朱育賢在內，但他在預賽15個打數只打出2支安打，雖然最後2場都有安打，不過都是短程一壘安打，長打火力尚未發揮，而他又是隊上的主要一壘手，另外一名能替補的一壘手則是固定先發的三壘手潘傑楷，因此如果朱育賢打擊仍然不振，而又因要提升打擊火力做陣容上的調動，必定是牽一髮動全身的局面，現階段只能寄望朱育賢的打擊手感趕緊回溫，增強中華隊的進攻能力。

世界棒球12強 中華職棒 中華隊 戴培峰 曾頌恩 朱育賢 林安可 林家正 林昱珉 棒球專欄

福耳

追蹤

相關新聞

12強賽／全壘打成中華隊贏球要素 朱育賢能否發威很關鍵

世界12強棒球錦標賽的複賽將於今日上午11點正式開打，中華隊首場比賽要對上南美洲棒球強權委內瑞拉，由於複賽是沒有休兵日的4連戰，投手調度是最大的困難點，而且在短期賽中先搶勝也相當重要，如果在前2戰都取

NBA開季五大驚奇球員 「人體吸塵器」丹尼爾斯最亮眼

本季的NBA有沒有讓你覺得很不一樣？開季成績最好的居然是騎士？勇士在放走K湯後居然打得更好？公鹿、七六人和獨行俠是在爛幾點鐘的？開季的頭一個月，我們看到NBA近年來罕見的版圖變化。我來盤點一下讓人驚豔

中職／台灣大賽林佳緯 初生之犢不畏虎

【撰文・鍾亞芳】 19歲林佳緯生涯第一個完整球季就獲得體驗台灣大賽機會，系列賽5戰皆為獅隊先發開路先鋒，23打數擊出9安打，3成91打擊率及3成91上壘率皆在陣中名列前茅，表現毫無年輕球員生澀，以1

12強賽／不再只有「敗者的美談」 台灣棒球寫下歷史時刻

曾帶領西鐵獅創下三連霸，頗受栗山英樹推崇的日職傳奇教練三原脩，有過這麼一段名言：「敗者只會留下美談，勝者才能寫下歷史。大眾雖然喜歡美談，但是真正創造歷史的是德川家。」三原用這段話，指出「勝利」這件事情

誰簽誰倒楣 為什麼布萊格曼不值得頂薪合約？

當全聯盟都在為自由市場的最大魚索托（Juan Soto）著迷，盤算著要端出什麼樣等級的合約時，太空人明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）也悄悄加入30支球團的討論中，這位曾為球隊帶來兩座世界

12強賽／過關斬將挺進東京 中華隊想更上層樓仍有隱憂

第三屆世界12強棒球賽B組賽事在11月13日於台、日三地開打，17日中華隊戰勝澳洲隊後，確定以分組第二名前進東京參加複賽。本屆中華隊雖然組訓及徵召不順，許多旅外球員及大咖球星都陸續辭退，新生代也有不少

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。