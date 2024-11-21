12強賽／全壘打成中華隊贏球要素 朱育賢能否發威很關鍵

世界12強棒球錦標賽的複賽將於今日上午11點正式開打，中華隊首場比賽要對上南美洲棒球強權委內瑞拉，由於複賽是沒有休兵日的4連戰，投手調度是最大的困難點，而且在短期賽中先搶勝也相當重要，如果在前2戰都取勝，就有極高的機會能打進到最後的冠軍賽。

黃子鵬在預賽面對多明尼加時，憑藉著低角度的出手點加上橫向變化球，發揮十足的壓制力，主投6局沒有被打安打只投出1次保送，最終戰面對古巴再度先發，1又1/3局也是無安打，是中華隊在預賽表現最優異的先發投手，因此在對上同樣是中南美洲的委內瑞拉，推出黃子鵬先發是可預期的；委內瑞拉派出今年在富邦效力的羅戈，羅戈本季投出2.16防禦率、10勝及156次三振的成績，都排在聯盟前3名內，對中華隊來說是場硬仗。

預賽投7又1/3局尚未被打出安打的黃子鵬將擔任複賽首戰先發。 聯合報系資料照片

如此推測，明日對美國的投捕就會是林昱珉搭配林家正，雙林配在美國拼戰多年，對於美國打者習性有一定了解度；郭俊麟則是對日一戰的先發人選之一，他日職生涯都在西武，4年一軍未曾在東京巨蛋登板過，與這屆中華隊大多數成員對於這個場地一樣陌生，去年曾打過亞冠的球員如戴培峰、江國豪、陳傑憲等人，對於東京巨蛋就有多一點的熟悉度，在只有短短幾小時的練球時間裡，要怎麼樣去了解場地特性也攸關著接下來的比賽內容，而究竟郭俊麟會不會成為晉級與否一戰的決定性人物，就要看前面2場的結果，如果都取勝，那壓力就不會太大，反之，可能投手總力戰就要在這場提早啟動。

而日本媒體推測對台灣的先發投手是樂天的早川隆久，早川是樂天的王牌左投，本季投出進入職棒4年來的生涯年，先發25場、170又1/3局、18場優質先發、11勝及2.54防禦率都是全隊之冠，球種以直球為主，搭配卡特球、變速球及曲球等變化球，對左右打的被打擊率都不到2成5，帳面上成績雖不如預賽對台灣先發的才木浩人，但身處不同聯盟，打者強度也不同，2人都是強投，何況早川又擁有左投優勢，而他生涯在東京巨蛋出賽2場，拿到2勝，14局只失2分，投出12次三振，防禦率只有1.29。

戴培峰在對日本的預賽中開轟，複賽即將對上身在委內瑞拉國家隊的悍將隊友羅戈。 聯合報系資料照片

打擊方面，中華隊的打線有一名要趕緊醒過來的球員，那就是朱育賢，中華隊在預賽5場比賽共打出6轟，其中對韓國、多明尼加的比賽，全壘打更是決定勝負的關鍵，複賽場地東京巨蛋因球場設計及氣流等因素，向來是個全壘打產量較多的球場，近年也都只輸給較小的神宮球場，當然這會隨著主隊打者的長打能力而變動，像今年就因為巨人主力打者火力減弱，因此東京巨蛋掉到第6名，不過時間拉長來看，東京巨蛋仍是較容易打出全壘打的球場。

朱育賢是中華隊的固定先發一壘手，但預賽打擊近況不佳。 聯合報系資料照片

在這樣的場地比賽，中華隊的幾名重砲手如吉力吉撈·鞏冠、曾頌恩、林安可等，都有靠全壘打一棒幫中華隊打下分數的機會，當然也包括生涯169轟的朱育賢在內，但他在預賽15個打數只打出2支安打，雖然最後2場都有安打，不過都是短程一壘安打，長打火力尚未發揮，而他又是隊上的主要一壘手，另外一名能替補的一壘手則是固定先發的三壘手潘傑楷，因此如果朱育賢打擊仍然不振，而又因要提升打擊火力做陣容上的調動，必定是牽一髮動全身的局面，現階段只能寄望朱育賢的打擊手感趕緊回溫，增強中華隊的進攻能力。

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