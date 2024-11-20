12強賽／過關斬將挺進東京 中華隊想更上層樓仍有隱憂

第三屆世界12強棒球賽B組賽事在11月13日於台、日三地開打，17日中華隊戰勝澳洲隊後，確定以分組第二名前進東京參加複賽。本屆中華隊雖然組訓及徵召不順，許多旅外球員及大咖球星都陸續辭退，新生代也有不少球員因球團保護或傷勢無法參加，讓陣容一度不被看好。

還好這次中華隊不再臨時抱佛腳，賽前備妥完整的情蒐資料及分析，成為教練團最強後盾。雖然少了許多球星助拳，反而使教練團在調度上更加靈活，沒有以往球星迷失的束縛，得以在適當的時機斷然換上合適的球員。這讓中華隊在預賽時人人都是可用之兵，沒有人只是啦啦隊，因此收到不錯的效果，一舉前進四強，成為繼1992年巴塞隆納奧運後，在一級賽事的最佳成績。

然而晉級複賽後，中華隊面臨的挑戰更加艱鉅，不容過度樂觀。在外在條件上，因為預賽在台灣舉行，有讓國外球團驚豔又震耳欲聾的台式應援，中華隊氣勢就是高人一截。然而東京巨蛋對於音樂及擴音器材有限制，加上確定沒有啦啦隊，無法復刻磅礡的加油聲，雖然球員應專心在場上，但就少了點氣勢。

10號隊友是中華隊場上最重要的夥伴，然而台式應援無法複製到東京巨蛋，少了這股氣勢，球員表現恐怕會受到影響。 聯合報系資料照片

打擊是中華隊進入複賽後最大的隱憂，預賽時為了配球及守備穩定度，讓部份打擊不振球員獲得較多機會。然而團隊打擊三圍只有0.258/0.337/0.405，是4強中唯一打擊率不到3成的球隊，雖5戰攻下22分看似不錯，但其中17分集中在澳洲與韓國2場比賽，對戰日本、多明尼加及古巴隊的3場比賽，得分都在2分內。得分中有14分是靠6支全壘打攻下，只有8分是安打、推進得來，其中又有5分是在對澳洲賽事，2分為對戰古巴，突顯打線有不小的串聯問題。

目前先發打線的問題，包含捕手林家正、一壘手朱育賢、二壘手李凱威。林家正就是被視為帶領投手群投出好表現的功臣，但他16打數只有1支安打，而替補最火熱的打者都是捕手，戴培峰及吉力吉撈．鞏冠都有開轟，但偏偏他們又未曾試過改守一壘，最多只能擔任指定打擊，這代表攻、守只能取其一，選擇並不容易。

林家正能夠有效引導投手降低失分，戴培峰(圖)則是手感最火燙的捕手，如何在攻守選擇中排出最佳陣容，將影響中華隊複賽成績。 聯合報系資料照片

另外就是投手的安排，預賽中華隊投手防禦率僅有1.8，表現非常亮眼。不過要面對一直打不贏的日本，加上2支強攻型的美洲球隊，要如何找到能夠壓制對手的投手，恐怕會讓總教練非常苦惱。本屆中華隊實力最強的的投手是林昱珉，但美國及委內瑞拉多是2A層級以上打者，有一定的攻擊技巧，對他恐怕並不畏懼。另一方面，他與陳柏清及郭俊麟都被視為有穩定度的問題，不知道他們前進東京後會骰到1還是6？如何排出奇兵，實在是一大難題。

中華隊牛棚在預賽屢屢展現漂亮拆炸彈能力，不過接下來很難保持完美地堅不可破。複賽的打者技巧更好，攻擊也更加強力，並不畏懼這些速球派的投手。像是吳俊偉、陳冠偉投球時常常轉速或變化表現不好，這就很容易遭到對手狙擊。要如何重現預賽時的壓制力，除了球員心理素質要更強外，如何更針對性的調度，就成為勝敗關鍵。

本屆世界12強棒球賽，中華隊在6搶2的預賽力克韓國及古巴兩大勁旅，確實展現極佳的身手。不過到了複賽，贏球難度將會更高，就怕球迷及球員都太過興奮太過樂觀。該想想如何展現應有的打擊水準，再度過關斬將。另一方面，這些硬仗也將是替後續更難打的經典賽鋪路，別每次都落得要打資格賽的窘境。

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