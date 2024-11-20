誰簽誰倒楣 為什麼布萊格曼不值得頂薪合約？

當全聯盟都在為自由市場的最大魚索托（Juan Soto）著迷，盤算著要端出什麼樣等級的合約時，太空人明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）也悄悄加入30支球團的討論中，這位曾為球隊帶來兩座世界大賽冠軍的好手，成為球隊在索托爭奪戰失利後的備案；本文並非是要吹噓布萊格曼值得多大張的合約，相反地，他或許是今年自由市場最言過其實的球員之一。

攤開布萊格曼今年的進攻數據：.260/ .315/ .453、75分打點與26發全壘打、118的wRC+，這是他近三年繳出來最差的成績，尤其在本壘板紀律上，本季6.9%的保送率是生涯最差，相較2018-2023年約11%的保送率，可謂大幅退步，導致他的上壘率同時寫下生涯新低；此外，他的揮棒頻率44.9%雖相較過去有所提升，但多出來的進攻慾望並沒有轉換成更好的擊球品質，從23.6%的壞球追打率便可見一斑。

布萊格曼今年的選球能力出現明顯的下滑，但市場似乎是忽略了這點。 影片來源：MLB官方網站

本賽季的布萊格曼敲出26發全壘打，看似長打能力依舊，但誰能保證換了件球衣，他還能保持高檔的長打威脅？尤其他的炮瓦其實並不出色，40.5%的扎實擊球比率（HardHit%）其實只有聯盟平均水準，生涯甚至只有一季繳出高於平均的數據，之所以能多次扛出外野大牆，仰仗於太空人主場——美粒果球場左外野的Crawford Boxes；就連自家打擊教練史尼克（Troy Snitker）也曾在訪問中提及，布萊格曼的長打能力並不是因為他能比別人把球打得更強勁，而是他比別人更會將球打到空中；也就是說，比起擊球強度，布萊格曼其實還利用了擊球仰角以及主場左外野短牆的優勢，數據上也指出，若過去三年的比賽全數於主場進行，他的全壘打數將增加 11 支。

此外，大聯盟投手們也更了解布萊格曼的擊球策略，本季對上布萊格曼，投往打者內角的頻率大減，且更傾向投往外角，避免他製造具有威脅性的拉打，而此舉也確實對布萊格曼的身價造成重創，整季下來，他所面對的失投球比任何賽季都少，導致揮棒決策變差，出現更多游擊方向的滾地球，抑或不營養的無效飛球，成績也大幅下降。

最後，布萊格曼的巔峰期主要集中在2018年與2019年，兩個賽季都入選明星賽，並於2019年獲得美聯 MVP 票選第二名，然而，在那之後的表現顯著下滑，這也加深了外界對他是否因作弊事件受益的質疑，使其巔峰期數據的真實性大打折扣。

布萊格曼在2019年時的攻守表現都是生涯最佳，這也讓他拿下美聯MVP票選第二名。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

布萊格曼基本上不會拿到如馬恰多（Manny Machado，11年3億5000萬）、狄佛斯（Rafael Devers，10年3億1350萬）、亞瑞納多（Nolan Arenado，8年2億6000萬）等人的三壘手頂薪；可以參考的，理應參考查普曼（Matt Chapman，6年1億5100萬）這樣的數字，而就在近日，其經紀人波拉斯（Scott Boras）也向各球團喊話，表示布萊格曼也可以移防二壘，表面上展現了他工具人的特性，但實際上卻也透露出他的市場行情不如預期。

即便靠著獨特的進攻策略一度創下佳績，但布萊格曼數據上的下滑是不爭的事實，有意簽下他的球隊必須做好準備，失去了美粒果球場的庇護，他還能否貢獻如同過往的進攻水準？就讓我們繼續看下去。

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