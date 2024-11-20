12強賽／不再只有「敗者的美談」 台灣棒球寫下歷史時刻

曾帶領西鐵獅創下三連霸，頗受栗山英樹推崇的日職傳奇教練三原脩，有過這麼一段名言：「敗者只會留下美談，勝者才能寫下歷史。大眾雖然喜歡美談，但是真正創造歷史的是德川家。」三原用這段話，指出「勝利」這件事情重要性有多高。一場比賽，或者說一次賽會，就算過程打得再好，再感動，但能不能打出實際成果，帶來的意義總是大不相同。

回顧2015年首屆十二強賽，當年中華隊其實有不少精彩表現，像是和加拿大火力對轟、郭俊麟徹底壓制義大利和波多黎各、高國輝長傳阻殺打者、以及林智勝三分砲等等經典鏡頭。然而，該屆小組賽儘管是六取四晉級，中華隊最終卻排名第五慘遭淘汰。上述那些，就止步於三原口中的「敗者美談」。無論說比賽過程有多精彩，可最終名次不佳就是事實，球隊在被淘汰後，關注賽事的熱潮也瞬間退去，後續就只剩下非常忠實的球迷，還會繼續追蹤世界列強打得如何而已。

過程有些精彩之處，但整體成績並不理想，只能安慰是「雖敗猶榮」，也是過往中華隊在一級成棒賽事（十二強、奧運、經典賽）常見的通病。2008年北京奧運、2017年經典賽，中華對上韓國都一度上演大比分落後追平。2023經典賽，中華隊只差一勝，就能以小組第一之姿風光前進八強複賽。2019經典賽，張奕好投搭配陳俊秀三分砲抗韓成功。2004雅典奧運，中華隊精銳盡出，陣中坐擁王建民、曹錦輝、陽建福、陳金鋒、彭政閔等一票好手，對上日本菁英隊還一度看到獲勝希望。但以上這些賽會，最終都未能留下令人滿意的結果。

過去中華隊在國際賽經常未能留下理想成績，只能安慰是「雖敗猶榮」。 聯合報系資料照片

在此無意責怪球員們不夠好、不夠優秀，選手的拼戰精神絕對值得肯定。只是現實來看，外界議論難免還是會用帳面成績取人。一旦國際賽打不好，各種對台灣棒球的否定言論就會傾巢而出。雖然夠資深的球迷，都知道棒運發展的好不好，跟短期賽成績並非絕對關係，但這點很難跟「一日球迷」去解釋清楚。而棒球發展要好，絕對是需要有更多人、更多資源的投入，國際賽的高關注度，是最能爭取到外界肯定，吸引他們參與的絕佳時機。而無法掌握這樣的機會，進一步茁壯台灣棒運，總是比較可惜。

要吸引非球迷願意投入，就得展現出臺灣棒球吸引人的地方。最簡單粗暴的方式，就是贏球。並不是說每一場比賽都非得勝出不可，而是要打出能值得一提的帳面表現。台灣過去的棒球發展也屢屢驗證：只要能打出超乎預期的成績，就會吸引更多球迷投入。好比2001年世界杯拿到第三名、2013年經典賽淘汰韓國首次進軍複賽，乃至於業餘時期的幾次國際賽，都證明了打出超乎預期的成果，就是帶動棒球風潮的保證。

歷經多年的惋惜後，本次十二強賽的結果，或許就是台灣期盼已久的勝利。自從國際賽開放職業選手參賽後，在奧運、十二強這級別的大會中，中華隊目標往往除了日本、美國或弱化前的古巴等強權會抓放之外，剩下碰上韓國等隊伍都是要拼贏球，目標擺在打進四強甚至拿下一張獎牌。只是攤開過去成績，中華隊最好的名次就是第五起跳。如今，中華隊在艱難的六取二賽制下晉級，確定穩坐四強位置，已經是樹立新高了，且接下來或許還有可以期待驚奇的機會。

而隨著終於揚眉吐氣打出耀眼成績，也越來越能明顯感受到開賽後，國內確實吹起了一股棒球熱潮。無論是傳統媒體還是社群網站，都被滿滿的棒球消息洗版，也有不少表達祝賀的二創作品。更不乏看到許多新球迷談起被誰圈粉了，或不熟名字，急著問某某表現精采的選手是誰。一些平常沒看球的人，在現實中閒聊時，偶爾也可能談到幾句棒球打得怎麼樣。

中華隊本次在12強的好表現確實帶起了棒球熱。 聯合報系資料照片

接下來還有幾場賽事要打，有望持續延燒棒球話題。也期盼這股熱潮也能轉化成具體的形式，像是讓未來職棒有更多球迷入場、更多贊助資源投入棒運發展，或吸引到更多人開始嘗試棒球運動等等，替台灣棒球注入更多能量。當然，一定要謝謝中華隊這些奮鬥的選手，以及無數相關人員的默默付出，才能讓台灣棒球歷史能夠寫下新頁。

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