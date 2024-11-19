快艇空有豪華新球場 不送走雷納德恐難讓球迷捧場

儘管座落於洛杉磯，快艇隊卻始終未能獲得粉絲青睞，只要提及這南加最大城市的NBA隊伍，人們腦海第一個聯想到的是湖人隊。每次媒體報導洛杉磯時，焦點均集中在有詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）的湖人，而不是快艇隊，即使後者斥資20億美元打造新場館亦然，相較於高朋滿座的Crypto.com體育館，在英格塢的主場館Intuit Dome還沒坐滿過，展現南加州籃球迷厚此薄彼的情結。

快艇隊並非沒有具號召力的大牌，陣中擁有前MVP哈登（James Harden）、雷納德（Kawhi Leonard），本季第一周表現火熱，雖開幕夜以些微差距輸給鳳凰城太陽隊，隨後卻在客場擊敗丹佛金塊和金州勇士隊，展現了強大實力。只是，隊中最佳球員雷納德再度因膝蓋腫脹傷退，別說是球迷就連管理高層也坐不住，有關他的交易傳聞甚囂塵上。巔峰狀態的他，依然是場上最具影響力的球員之一，但他奇差的出勤率始終是問題，在效力快艇隊的五年有四個球季未健康地打完整季，包括最近連續四個球季。

這對一支亟欲擺脫湖人陰影、走出自己路的快艇隊，並不是好消息！雷納德是一名攻防兩端的頂級好手，曾經將快艇隊提升到難以置信的高度。然而，近幾年只留下季後賽早早出局的結果，球迷們總說出類似的話：「當雷納德健康時，一切都會不一樣。如果全隊沒有傷兵，我們就能贏得總冠軍。」問題在於，當一位球員連打滿例行賽都是一種奢求時，你如何寄望在季後賽走的更遠？快艇隊年復一年等候雷納德滿血回歸，然而五年悄悄地過去，連戰友喬治（Paul George）都遠走費城，快艇隊仍在等雷納德歸來。

快艇球迷對雷納德已失去耐心，不再對他抱持太多幻想，儘早把他交易出去，恐怕才是快艇翻身的契機。 美聯社資料照片

今年夏天，快艇和喬治分道揚鑣，顯示上層用完耐心，既然確定這一套組合無效、達到了潛力上限，或許管理層應該用相同思維重建，是否還應將雷納德視為絕對核心。不到一年前，你可以對這樣的說法嗤之以鼻，但2024-25球季開打後他仍在傷兵缺陣，加上這支隊伍逐漸打出新氣象，那何必繼續痴痴等候？尤其，雷納德的交易價值可觀，交易難度應該不會太高。

到底何謂A級隊伍、B級隊伍？只有靠戰績說話，事實是湖人隊至今累積17座NBA總冠軍金盃而快艇隊是零，所以即便擁有一座洛杉磯奧運的豪華場館，仍無法擺脫次等隊伍的命運。在南加州長大、曾效力快艇隊多年的喬治，就對前東家發出毫不客氣的批評，在自己的播客（Podcast）節目 Podcast P with Paul George 中，對洛杉磯籃球生態地位高低評論，他提到：「我有說錯什麼嗎？我並沒說快艇隊是『B 隊』，我是說它感覺像一支B 隊。…但他們（球團）證明我是對的，新的球館沒有滿座， Intuit Dome 沒有滿座。那是你們的主場、你們的球隊，去支持他們吧！每晚都去那裡看球。」

快艇本季搬遷新場館想要洗心革面，但問題是看板球星雷納德傷退、另一明星喬治已遠走費城，球隊處於青黃不接的狀態，新球場、新球衣都很難令球迷興奮起來。 美聯社

長年以來，快艇隊是與湖人隊共享一座體育場Crypto.com Arena，直到大老闆鮑默（Steve Ballmer）斥資20億美元、雄心壯志在同一座城市蓋新球館，要與湖人分庭抗禮之際，兩隊人氣立見高下。Intuit Dome科技感十足，配備了先進的LED 記分看板，以及創新的加油牆，只是這並未扭轉劣勢，人們仍舊去同一座體育場看湖人隊，那裡的氣氛依舊高漲。上周，費城76人隊造訪快艇主場，喬治首次近距離接觸這間新場館，儘管他對 Intuit Dome 的高科技設施和精緻設計讚賞，但對於部分空蕩蕩的觀眾席感到失望，他指出：「我希望這裡能坐得更滿一些，我並不覺得對快艇自己的家來說，這算是真正滿座。」當晚這棟可容納 1萬5000 人的場館，湧入約 83%觀眾，本季快艇隊平均入場觀戰人數比上季跌了超過 2000 人。戰績說話，喬治曾與雷納德撐起快艇招牌，讓NBA一度將這隊伍列入冠軍競爭者。然而，自 2019 年以來僅在 2021 年打進西區決賽，兩位球星輪流受傷，喬治這五年只有一季出賽超過 56 場。

大老闆不會無動於衷，仍舊期盼分食洛杉磯這塊市場大餅，日前透過行銷團隊發表本季的城市版（City Edition）球衣。新設計據球隊表示，是地方藝術家伍德（ Jonas Wood） 的創作故事，慶祝這座城市、文化和組織的籃球之愛。球衣與褲子的主色為太平洋藍（Pacific Blue），象徵快艇的航海根源。胸前的黑色 Clips 字樣與過去的球衣風格相似。配合新球衣，快艇還推出新的場地設計，將在球隊穿著新球衣的主場比賽使用。場地設計包括新快艇「L.A.」標誌，「A」旁邊以伍德風格呈現綻放的花朵。可以察覺，快艇隊正努力洗心革面，讓外界能重新喜歡並支持，只是現實仍得靠贏球奠定價值，針對這部分仍有很長的一段路要走，但送走雷納德重建會是個不錯的開端。

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