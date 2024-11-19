12強賽／投手表現比日本隊還強 看見不一樣的中華隊

第3屆世界12強棒球賽中華隊勢如破竹，前4戰就以3勝1敗戰績提前拿到4強複賽門票，前進東京巨蛋，相信跌破不少人的眼鏡，中華隊每一場比賽都打得非常精采，晉級可說毫無僥倖成分。

大賽前中華隊不被看好的原因，主要在於投手戰力不足，先發投手只有林昱珉和黃子鵬比較值得信賴，預計投先發的郭俊麟、陳柏清、江國豪都不算是能夠獨當一面的大投手，牛棚方面，黃恩賜傷癒復出後下半季才上一軍，莊昕諺本季才站穩一軍腳步，林凱威一整季投得跌跌撞撞，陳冠偉季末球威明顯下滑，張奕已不是5年前那個大殺四方的張奕，郭俊麟也不是旅日巔峰時期的郭俊麟。

結果，中華隊投手群非常爭氣，12強賽預賽前4場打完，團隊防禦率只有2.25，被打擊率1成80，每局被上壘率0.89，這3項數據甚至比日本隊更出色，相信是多人所料想不到的事情。

在12強賽開打之前，中華隊投手群被認為是較為薄弱的一環，普遍被看衰，但想不到開打之後，不論先發還是後援，中華隊投手群大多有非常出色的表現。 聯合報系資料照片

各別牛棚投手方面，張奕中繼出賽2場都拿到勝投，共投2.2局無失分，陳冠宇出賽3場共投2.2局無失分，莊昕諺出賽3場共投2局無失分，黃恩賜中繼1.1局無失分，王志煊後援0.1局無失分，陳冠偉、林凱威、吳俊偉雖有掉分、但整體表現都算相當不錯，先發投手部分，黃子鵬6局無安打為掉分當然是首屈一指，林昱珉、陳柏清、郭俊麟也是可圈可點。

中華隊總教練曾豪駒認為，投手教練林岳平和王建民調度是關鍵，這當然是關鍵因子，但我覺得最重要的是球員自己非常爭氣，其實在幾個時間點換上部分投手的時機有討論空間，不過該名投手都能化險為夷，頂住壓力回報教練團的信任，這在以往中華隊是比較少看到的地方。

中華隊總教練曾豪駒(右)認為中華隊投手群能有超水準的表現，投手教練王建民(左)和林岳平的調度相當關鍵。 聯合報系資料照片

另外一位關鍵人物是捕手林家正，當初中華隊公布28人名單，很多人質疑為什麼不選高宇杰，而且林家正的手在8月就已受傷開刀，很長一段時間沒有實戰，真的能扛重任嗎？如果林家正只是林昱珉的「御用捕手」，其他場次由鞏冠或戴培峰敦，如此一來，林家正的功用未免不足。

比賽開打林家正用實際行動粉碎外界質疑，他不但連續擔任先發捕手重任，而且配球相當大膽且靈活，不斷用肢體語言或言語激勵場上的投手，稱職扮演指揮塔的角色，也是中華隊投手群表現出色的影子功臣。

捕手林家正(右)跟大多數選自中華職棒的投手沒有什麼搭配經驗，但想不到的他配球功力讓人滿意，而且很能激勵他的投手搭檔。 聯合報系資料照片

今年中職總冠軍戰中信兄弟長打火力完全輾壓統一獅，順利拿下總冠軍，12強賽同樣是長打決勝負，中華隊在第一戰靠陳晨威滿貫砲、陳傑憲兩分砲扳倒南韓，第2戰靠江坤宇陽春砲先馳得點，第3戰戴培峰對日本驚喜開轟，第4戰林立和鞏冠的3分砲重拳擊倒澳洲，中華隊4戰敲6轟，每一發全壘打都很關鍵，團隊長打率破4成，表現相當不錯。

中華隊能過關斬將的因素很多，除了情蒐團隊發揮功效，中華隊有比較多的時間適應大巨蛋場地，單場數萬名球迷助威，給對方極大心理壓力，這都是不可忽視的因子。

中華隊終於有數萬球迷可以一起幫忙加油的場地，讓球員能保持高昂的士氣，對手則是心驚膽跳！ 聯合報系資料照片

今年中職在大巨蛋效應加持下，平均每場觀眾人數衝到7684人，締造35年來新高數據，如今在12強賽中華隊亮眼表現下，明年球季中職各對票房可望雨露均霑，2024年對中職而言，真的是不可思議的一年，明年票房可望再創新高。

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