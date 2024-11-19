12強賽／陳傑憲帶台灣前進東京 進場球迷更是隱藏的MVP

世界12強棒球錦標賽台灣區預賽已在昨日全部結束，中華隊早在17日打敗澳洲之後，就確定能以分組前兩名的成績晉級到在東京開打的複賽，回顧這屆中華隊從組隊選訓之初就遇到一堆困難，首先是大聯盟40人名單內球員不放行，吳念庭、張育成、王柏融等去年經典賽大將辭退，台灣大賽又傷了預定的王牌古林睿煬，先發投手戰力變弱，守備方面也被質疑替補深度不足，眾多不利因素襲來，使得各界普遍都不看好這次的中華隊。

沒想到中華隊首戰力克宿敵韓國，接著打敗強敵多明尼加，雖然在第三場小輸給日本，但穩穩拿下最有把握的澳洲，即使因同一天日本打敗古巴提早確定晉級，但天助自助者，也要有前面的精彩表現，才能創下三屆12強的最佳排名。

綜觀預賽中華隊的表現，如果要在先發、後援及打者方面各選一位表現突出的球員，那分別是黃子鵬、張奕及陳傑憲。

黃子鵬在第二戰面對多明尼加的賽事先發，這場比賽的勝負十分重要，贏球的話就能延續首戰打敗韓國的高昂士氣，並且拿下2勝後晉級機會大增，黃子鵬在關鍵一役投出國際賽的生涯代表作，低角度的出手及變化球在這場比賽面對多明尼加的打者依然收到成效，主投6局沒有被打出安打，還投出4次三振，要不是有1次保送，否則就是6局的完全比賽，接手上場的中繼投手也表現不錯，僅讓多明尼加得到1分，守下可說是這次預賽中最關鍵的一場勝利，黃子鵬的6局也是這次預賽中華隊投球局數最長的先發投手。

牛棚方面則是張奕，張奕在今年季中選秀加入富邦後，以中繼投手角色出賽24場，投出4.24防禦率、1.46WHIP的成績，雖有2勝及7次中繼成功，卻同時也有3敗及3次救援失敗，內容不算理想，在他被選進本屆的中華隊後，即使在19年上一屆12強有鬼神般的表現，仍有許多不同的聲音出現，不過張奕在本屆賽事至今登板兩場，分別是首戰對韓國，在第5局2出局一壘有人的狀況下上場中繼，順利解決危機，該役投2/3局無失分；17日對澳洲的比賽再度在第5局上場，如同之前的文章中提到，充分發揮長中繼的功能，投2局只被打出1支安打，還有3次三振，而且這2場比賽勝投都歸在張奕身上，目前在12強累積16又1/3局無失分，防禦率不但是完美的0，還有4勝，是12強史上勝投王，到東京後要面對美國及委內瑞拉這2隊更強一級的打者，張奕長中繼的工作應該會更吃重。

張奕雖在今年中職球季表現不理想，但這屆12強出賽2場無失分且都拿下勝投，生涯累積4勝已是12強勝投王。 聯合報系資料照片

打者方面則是台灣隊長陳傑憲，陳傑憲在球季尾聲及台灣大賽時的打擊狀況不佳，但在集訓期間獲得休息，打擊狀況似乎調整到位，12強首場賽事對韓國3打數打出2分打點全壘打在內的2安打，且有1次保送，這場的打擊表現讓他釋放禁錮，接下來對多明尼加4打數3安打，對日本4打數2安打，對澳洲3打數1安打，也選到3次保送，跑回3分，這4場比賽下來，打擊率高達5成71，OPS則是超過1的1.453，完全就是MVP等級的成績，好表現也帶動隊友，是個以身作則，非常稱職的隊長。

陳傑憲在前4場預賽的打擊率高達5成71，筆者認為他是這次預賽中華隊的MVP。 聯合報系資料照片

當然，除了這3人之外的其他中華隊成員，包括教練、球員、後勤行政防護團隊等，都值得大家的掌聲讚賞，但在大巨蛋中賣力加油應援的球迷，更是中華隊能創下12強史上最佳排名，挺進東京的隱藏MVP。

大巨蛋雖然從啟用以來，漏水、工安、動線等的問題層出不窮，但球迷仍踴躍進場，這次12強是大巨蛋首次一級國際賽事，球迷更加捧場，中華隊的比賽場場滿座，來台的國外球隊中雖不乏曾多次在台灣參賽的球員，但在大巨蛋出賽過的只有寥寥數人，更遑論感受全場4萬名台灣球迷的齊聲吶喊，日本隊先發才木浩人就指出今永昇太跟他說過在台灣比賽時球迷的歡呼聲就像工地一樣嘈雜，如今在大巨蛋應該如同一次身處好幾個工地吧，在這種狀況下，對手的表現要說不受影響是不太可能的，中華隊的勝利，包括你我這些有進場的球迷也有所貢獻，大家都是隱藏的MVP。

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