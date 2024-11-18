騎士連勝創隊史紀錄 挑戰瘋狂20連勝有無可能？

NBA開季最火球隊是創隊史最長14連勝紀錄騎士，挑戰20連勝有一道難關。騎士未來六戰分別迎戰黃蜂、塞爾蒂克、鵜鶘、暴龍、老鷹兩場，只有塞爾蒂克一支勝率逾5成球隊，騎士只要闖過塞爾蒂克這一關，有機會締造開季20連勝。

理論上塞爾蒂克是騎士連勝之路最難跨越關卡，但現實很殘酷。黃蜂和老鷹都是亂刀流球隊，經常有神來之筆，打出冷門驚奇，暴龍、鵜鶘儘管勝率都在3成以下，但這兩支樂透球隊專咬熱門球隊，經常以下克上，鵜鶘短兵缺將贏了金塊，暴龍開季只有兩勝，但有一勝來自國王。

連勝球隊往往栽在出奇不意和輕敵失算，接下來騎士六個對手只有塞爾蒂克不平凡，這很可能就是騎士要避免大意輸球必須克服的天命。

騎士挑戰20連勝之路，即將遇上的對手大多是一些小卡拉米，只有衛冕冠軍的塞爾蒂克是強大的挑戰。騎士在上季季後賽第二輪就是以1：4遭到綠衫軍淘汰。 美聯社資料照片

今年騎士確實很怪 怪到難以預期

季前熱身賽騎士四戰全敗，加上內線只有莫布里、艾倫兩名先發主力長人輪換頂上，騎士禁區替補陣容被普遍質疑，一旦莫布里和艾倫有一個陷入犯規麻煩或狀況不好，騎士輪換陣容很容易陷入困境。

賽季開打騎士教練亞特金森第一年執教騎士沒有適應期，球員輪換馬上就定位，攻防節奏清析，亞特金森9-10人輪換深度夠，開季14連勝已經引起廣泛重視和針對。騎士不但打出精英防守強度，三分投瘋，進攻效率聯盟第一，板凳得分48分排名聯盟第二。

騎士總教練亞特金森第一年帶領騎士，竟能在陣中沒有超級球星的情況下，把球隊練成攻守都是頂尖的球隊。 美聯社

我不確定亞特金森是不是未卜先知，早就知道騎士是一支擁有非凡實力爭冠級別球隊，但騎士開季14連勝打出許多不可思紀錄和瘋狂表現。

投籃命中率5成21聯盟第一 三分命中率4成18聯盟第一 進攻效率122.3聯盟第一 防守效率110.45聯盟第六 板凳得分48分聯盟第二

現代籃球最完美輪換9-10人 沒有一名球員上場時間超過32分鐘

亞特金森最出色執教表現是，把騎士幾名角色球員用到極致，後衛勒佛特場均12.4分，投籃命中率5成5，三分命中率4成89。後衛傑若米場均9.8分，投籃命中率5成9，三分命中率5成3，前鋒奧科羅場均5.9分，三分命中率4成57。這些不起眼卻打出關鍵性和超高效率角色球員，都在亞特金森手下打出生涯最高命中率和高效表現。

騎士最重要兩名控場主攻核心球員是控球葛蘭德和後衛米契爾。葛蘭德場均21.1分，三分命中率4成58，三分球準到難以置信。米契爾場均24.6分，三分命中率4成21，米契爾已經不只是一名擅長打爛仗球星，他更加了解比賽，懂得分配球權，解讀攻防細節，頻頻打進關鍵球還能帶動團隊。

騎士的14連勝發揮出團隊最佳戰力，後衛米契爾與葛蘭德默契良好又都不貪功是很大的關鍵。 影片來源：騎士 YouTube 官方頻道

贏球治百病，亞特金森現在看來像個神仙，創造許多不可能，長人能扛會守，後衛壓得住陣腳還能頻頻打進關鍵球，角色球員個個生猛有力，延續最佳投籃手感和得分火力。

只要沒有傷病來襲，騎士今年有機會創造更多輝煌和更好戰績，從14連勝到20連勝會是一個大坎，就看亞特金森會如何延續他的神奇魔法。

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