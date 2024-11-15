選秀弱年的開季大驚奇 灰熊霸榜新人王前兩名

今年開季的曼菲斯灰熊非常有趣且充滿了話題性，雖然頭號王牌莫蘭特(Ja Morant)本季回歸後近期再次因臀部傷勢而缺陣，但灰熊團隊氣氛仍相當不錯。莫蘭特缺陣期間，球隊拿下兩勝一敗，目前則是以7勝5敗暫居西區第七。上季的灰熊受到團隊傷兵一籮筐的影響，整季僅繳出27勝55敗，西區第13名坐收。灰熊今年的開季依舊陸續受到傷病紛擾無法以最佳陣容出賽，主力大鎖貝恩(Desmond Bane)，上季新秀第二隊的19歲前鋒傑克森(GG Jackson)，加上近期缺陣的莫蘭特都只能作壁上觀。但不一樣的是即便灰熊的主力處於傷兵狀態，但團隊中陸續有人跳出來分擔勝負責任，使得球隊運轉沒有受到太大衝擊與影響，是一支化學效應良好的球隊。

灰熊至今五戰輸球中有三場輸在五分之內，目前的戰績絕不足以代表他們今年的新氣象。以場均數據來說，我會說現在的灰熊更像夢迴2021-2022，2022-2023連續兩季高居西區第二的那支新興強權。本季團隊得分121.1分聯盟第四，而舉凡助攻、火鍋、籃板、投籃命中率、罰球次數，單場跑動距離，以及限制對手的投籃命中率，幾項數據攤開看都是聯盟二、三名的頂級水準。而灰熊本季僅有西班牙前鋒艾爾達瑪(Santi Aldama)出賽時間站上30分鐘，其餘主力輪換高達8人場均在20分鐘以上，兩名15分鐘，不僅分配得相當平均外，還透過更多球員參與到攻防體系的建立，進而挖掘出更多的潛力與驚奇，這對灰熊迎戰漫長賽季絕對是好事。

灰熊3大主將受傷，只能大量讓年輕球員輪替上場，反而收到不錯效果。 影片來源：灰熊 YouTube 官方頻道

今年灰熊替補後衛以雙向轉為正式合約的二號控球小皮本(Scotty Pippen Jr)為主且表現就超乎預期，場均12.3分6.2助攻4.1籃板1.2抄截，三分球命中率44%，還拿下過大三元，詮釋著從發展聯盟熬出頭的血淚。此外，灰熊還有全聯盟最矮，本季最勵志故事沒有之一的小人物代表河村勇輝(Yuki Kawamura)，期許他盡可能待在灰熊久一點的時間吸收養份，挑戰夢想，持續在主客場都擁有高人氣。

小皮本的平均年薪才200多萬美元，灰熊真是撿到寶了！ 影片來源：灰熊 YouTube官方頻道

至於側翼與內線部份，過往灰熊在傑克森(Jaren Jackson Jr.)不在的時候，禁區的規格、高度大打折扣，但是今年第九順位新秀周志豪(Zach Edey)的加入帶給球隊攻防屏障相當大的實質助益。眾多皆知本屆是選秀小年，在老鷹狀元里薩赫(Zaccharie Risacher)單場拿過33分前根本就存在感不足，甚至很多人不知道這球員打哪來，榜眼薩爾(Alex Sarr)一如預期的防守有料但仍是粗糙的未完成品。

這種時空背景下，外界更難看好大齡新秀，更別提像速度較慢的超大型中鋒周志豪，也不太會留意到處都是的二輪鋒線像灰熊的威爾斯(Jaylen Wells)。但是這兩名灰熊菜鳥硬生生的擠進輪值，甚至把握住先發機會，還占據了最新的聯盟新人王排行榜一二名，堪稱灰熊開季兩大驚奇。

周志豪的打法傳統，但腳步與放球手感不錯，掩護質量紮實，肯跑肯搶，身材龐大打法又硬，場上碩大的身軀就像是保鑣一樣的存在，且正好能與喜好在外線攻擊的傑克森互補。周志豪目前場均20分鐘能繳出11.3分6.8籃板，投籃命中率高達62%，無愧於NCAA最佳中鋒名號，即便是大齡新秀，但在普遍菜鳥潛力上限不夠高的狀態下，周志豪在現今在灰熊陣容中的定位與發揮空間反而更令人期待。

周志豪(左)雖然是菜鳥球員，但已有多場比賽硬是扛下先發中鋒重任，上場時間不多，不過他打得是中規中舉。 美聯社

而21歲的威爾斯同樣以選秀標準來看，也算偏大齡，但他正好就是把握住貝恩受傷期間頂替先發而竄出頭來。目前威爾斯場均上陣26分鐘11.2分3.3籃板1.7助攻，三分球命中率37%，有裡有外的進攻，能作接應射手，也有無球良好的無球跑動觀念，要他自主終結進攻，突破籃下的技能也是有兩把刷子，加上他有6尺7吋身高，朝培養成貝恩之外的另一個大型側翼3D球員對灰熊來說戰力將大大加分。

威爾斯(中)也是把握住機會，在主力球員缺陣時，擔任先發後衛有不錯的表現。 美聯社

灰熊在這些新進球員的加入後，團隊戰力更加平均，等待主力戰將一一歸隊後，他們的陣容深度將更可觀，只要灰熊持續保持現在的良好氛圍與團隊打法，等待全員合體時灰熊的強度肯定又是往上一個級別的隊伍。

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