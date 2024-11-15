飆50分變種斑馬是養壞了嗎？ 頂級中鋒竟打得像杜蘭特

馬刺220公分中鋒「斑馬」溫班亞瑪對巫師一戰砍進50分，成為史上第四年輕「50分先生」，前三人是詹寧斯(Brandon Jennings)、詹姆斯(LeBron James)、和布克(Devin Booker)。馬刺139：130擊敗巫師，開季6勝6敗勝率五成，這是溫班亞瑪加入馬刺一年多來以來球隊勝率第一次達五成。

溫班亞瑪這場史詩級表演只上場32分鐘，29投18中，攻下50分6籃板3火鍋，其中三分球16投8中。最近三場比賽溫班亞瑪場均36分12籃板4.3火鍋，打出超級表現和比賽主宰力，三分球37投20中，三分命中率6成67，跟今年開季前11場比賽場均19.7分10.5籃板，三分命中率3成13有極大反差。

溫班亞瑪近來手感加溫，3場比賽攻下108分！ 影片來源：馬刺YouTube官方頻道

依馬刺波波維奇總教練過去一年多「斑馬」養成計畫，波波並沒把溫班亞瑪當中鋒或內線球員，因為溫班亞瑪在禁區很難扛出空間，另外就是擋拆順下輾壓性和力量都不夠。波波更多把溫班亞瑪當前鋒在養，飄在外圍，面框攻擊，甚至給溫班亞瑪進攻端更多自主發揮空間，讓溫班亞瑪出色投籃手感和高度、對位都能在比賽中發揮最大作用。

目前溫班亞瑪發展模版更像杜蘭特，雖然身高是頂級中鋒，但力量像前鋒，主要進攻技巧是小前鋒，以跳投、三分球、面框攻擊為主。今年絕大多數對手都用前鋒防守溫班亞瑪，速度機動性更快，有利包夾，更早踩死溫班亞瑪的突破和下球路線。

溫班亞瑪(左)在場上打得越來越像杜蘭特(右)，難到是被死神在背後下了咒術？ 美聯社資料照片

上季溫班亞瑪每場還能製造5.2次罰球，今年只有3.5次，上季每場出手5.5次三分球，今年每場將近8次。溫班亞瑪今年球季三分球投得更多，禁區靠近籃框攻擊更少，投籃命中率和三分命中率跟上季對比都在下滑，不過罰球命中率竟然高達87.2%！最近三場比賽溫班亞瑪表現超級搶眼，馬刺打出2勝1敗戰績，贏巫師、國王，卻輸給戰績西區墊底爵士。

溫班亞瑪究竟是該像個中鋒，更多往禁區和內線去打，還是繼續目前波波教練養成路線，讓溫班亞瑪打得像杜蘭特，進攻端讓他自由發揮，即使每場出手7.5個三分以上也無所謂，最終還是要看馬刺戰績以及未來季後賽前景才能定論。馬刺戰績和季後賽競爭力會給大家一個更好答案，時間會驗證一切。

馬刺總教練波波維奇目前還是執行「放羊吃草」策略，看溫班亞瑪(中)想怎麼打就怎麼打，沒有什麼限制或特別的戰術。 美聯社

如果溫班亞瑪能像過去三場比賽一樣，投籃命中率5成9，三分命中率6成67，每場至少投進6個三分球，場均36分、12籃板，外加4.3記火鍋，那麼不管溫班亞瑪打得像個中鋒還是杜蘭特都無所謂，他的超級表現和數據都能為馬刺帶來所有戰力。

但溫班亞瑪這樣的超級表現並非常態，甚至更多是偶而為之神來之筆。對馬刺來說，最重要的是打好防守，儘快建立防守體系，再進一步以溫班亞瑪為戰術核心，打造一支防守一流，進攻快速高效團隊，這才是馬刺習慣贏球、成為贏家、一步步成為爭冠級別球隊最重要過程。

三分吃手氣，跳投吃手感，這是籃球亙古不變真理。溫班亞瑪投籃很棒，基本動作優異，手感一流，又有220公分超級身高和出手點優勢，運動能力、敏捷度都令所有對手防不勝防，或許溫班亞瑪應該要考慮更多往籃下和禁區攻擊，創造威脅性和牽制力，這才是統治比賽更有效打法和球路。

如果馬刺想成為真正的強隊，強化全隊的防守才是最重要的事。溫班亞瑪(中)則是需要更多主宰禁區的攻防能力。 美聯社

我對溫班亞瑪的期待

更多往禁區攻擊，更多靠近籃框持球比重，產生牽制力並展現統治力，這才是展現主宰力的長人，三分空檔當然可以投，也可以不受限，但防守更是溫班亞瑪主要戰術核心，他必須成為所有對手防守噩夢和壓力，那麼馬刺才能成為爭冠級別球隊，溫班亞瑪未來也有機會成為歷史前10球員。

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