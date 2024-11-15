快訊

要確欸！川普欽點「反疫苗大將」小羅勃甘迺迪當衛生部長

天兔將侵台！氣象署最新風雨預測曝 2地區今晚颱風假達標

天兔減弱持續進逼！「2時間點」降雨最明顯 各地影響曝

聽新聞
0:00 / 0:00

飆50分變種斑馬是養壞了嗎？ 頂級中鋒竟打得像杜蘭特

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
上季新人王溫班亞瑪在經過暑假的巴黎奧運之旅後，新球季開始身手又進化了不少。在對巫師之戰投進8個三分球，寫下個人生涯首次單場50分紀錄。 美聯社
上季新人王溫班亞瑪在經過暑假的巴黎奧運之旅後，新球季開始身手又進化了不少。在對巫師之戰投進8個三分球，寫下個人生涯首次單場50分紀錄。 美聯社

馬刺220公分中鋒「斑馬」溫班亞瑪對巫師一戰砍進50分，成為史上第四年輕「50分先生」，前三人是詹寧斯(Brandon Jennings)、詹姆斯(LeBron James)、和布克(Devin Booker)。馬刺139：130擊敗巫師，開季6勝6敗勝率五成，這是溫班亞瑪加入馬刺一年多來以來球隊勝率第一次達五成。

溫班亞瑪這場史詩級表演只上場32分鐘，29投18中，攻下50分6籃板3火鍋，其中三分球16投8中。最近三場比賽溫班亞瑪場均36分12籃板4.3火鍋，打出超級表現和比賽主宰力，三分球37投20中，三分命中率6成67，跟今年開季前11場比賽場均19.7分10.5籃板，三分命中率3成13有極大反差。

溫班亞瑪近來手感加溫，3場比賽攻下108分！ 影片來源：馬刺YouTube官方頻道

依馬刺波波維奇總教練過去一年多「斑馬」養成計畫，波波並沒把溫班亞瑪當中鋒或內線球員，因為溫班亞瑪在禁區很難扛出空間，另外就是擋拆順下輾壓性和力量都不夠。波波更多把溫班亞瑪當前鋒在養，飄在外圍，面框攻擊，甚至給溫班亞瑪進攻端更多自主發揮空間，讓溫班亞瑪出色投籃手感和高度、對位都能在比賽中發揮最大作用。

目前溫班亞瑪發展模版更像杜蘭特，雖然身高是頂級中鋒，但力量像前鋒，主要進攻技巧是小前鋒，以跳投、三分球、面框攻擊為主。今年絕大多數對手都用前鋒防守溫班亞瑪，速度機動性更快，有利包夾，更早踩死溫班亞瑪的突破和下球路線。

溫班亞瑪(左)在場上打得越來越像杜蘭特(右)，難到是被死神在背後下了咒術？ 美聯社資料照片
溫班亞瑪(左)在場上打得越來越像杜蘭特(右)，難到是被死神在背後下了咒術？ 美聯社資料照片

上季溫班亞瑪每場還能製造5.2次罰球，今年只有3.5次，上季每場出手5.5次三分球，今年每場將近8次。溫班亞瑪今年球季三分球投得更多，禁區靠近籃框攻擊更少，投籃命中率和三分命中率跟上季對比都在下滑，不過罰球命中率竟然高達87.2%！最近三場比賽溫班亞瑪表現超級搶眼，馬刺打出2勝1敗戰績，贏巫師、國王，卻輸給戰績西區墊底爵士。

溫班亞瑪究竟是該像個中鋒，更多往禁區和內線去打，還是繼續目前波波教練養成路線，讓溫班亞瑪打得像杜蘭特，進攻端讓他自由發揮，即使每場出手7.5個三分以上也無所謂，最終還是要看馬刺戰績以及未來季後賽前景才能定論。馬刺戰績和季後賽競爭力會給大家一個更好答案，時間會驗證一切。

馬刺總教練波波維奇目前還是執行「放羊吃草」策略，看溫班亞瑪(中)想怎麼打就怎麼打，沒有什麼限制或特別的戰術。 美聯社
馬刺總教練波波維奇目前還是執行「放羊吃草」策略，看溫班亞瑪(中)想怎麼打就怎麼打，沒有什麼限制或特別的戰術。 美聯社

如果溫班亞瑪能像過去三場比賽一樣，投籃命中率5成9，三分命中率6成67，每場至少投進6個三分球，場均36分、12籃板，外加4.3記火鍋，那麼不管溫班亞瑪打得像個中鋒還是杜蘭特都無所謂，他的超級表現和數據都能為馬刺帶來所有戰力。

但溫班亞瑪這樣的超級表現並非常態，甚至更多是偶而為之神來之筆。對馬刺來說，最重要的是打好防守，儘快建立防守體系，再進一步以溫班亞瑪為戰術核心，打造一支防守一流，進攻快速高效團隊，這才是馬刺習慣贏球、成為贏家、一步步成為爭冠級別球隊最重要過程。

三分吃手氣，跳投吃手感，這是籃球亙古不變真理。溫班亞瑪投籃很棒，基本動作優異，手感一流，又有220公分超級身高和出手點優勢，運動能力、敏捷度都令所有對手防不勝防，或許溫班亞瑪應該要考慮更多往籃下和禁區攻擊，創造威脅性和牽制力，這才是統治比賽更有效打法和球路。

如果馬刺想成為真正的強隊，強化全隊的防守才是最重要的事。溫班亞瑪(中)則是需要更多主宰禁區的攻防能力。 美聯社
如果馬刺想成為真正的強隊，強化全隊的防守才是最重要的事。溫班亞瑪(中)則是需要更多主宰禁區的攻防能力。 美聯社

我對溫班亞瑪的期待

更多往禁區攻擊，更多靠近籃框持球比重，產生牽制力並展現統治力，這才是展現主宰力的長人，三分空檔當然可以投，也可以不受限，但防守更是溫班亞瑪主要戰術核心，他必須成為所有對手防守噩夢和壓力，那麼馬刺才能成為爭冠級別球隊，溫班亞瑪未來也有機會成為歷史前10球員。

NBA NBA專欄 杜蘭特 波波維奇 溫班亞瑪 馬刺

特約記者李亦伸

追蹤

相關新聞

飆50分變種斑馬是養壞了嗎？ 頂級中鋒竟打得像杜蘭特

馬刺220公分中鋒「斑馬」溫班亞瑪對巫師一戰砍進50分，成為史上第四年輕「50分先生」，前三人是詹寧斯(Brandon Jennings)、詹姆斯(LeBron James)、和布克(Devin Bo

選秀弱年的開季大驚奇 灰熊霸榜新人王前兩名

今年開季的曼菲斯灰熊非常有趣且充滿了話題性，雖然頭號王牌莫蘭特(Ja Morant)本季回歸後近期再次因臀部傷勢而缺陣，但灰熊團隊氣氛仍相當不錯。莫蘭特缺陣期間，球隊拿下兩勝一敗，目前則是以7勝5敗暫

曾頌恩大隻雞晚啼 啟蒙教練林聖雄爆料兒時頑皮趣事

中信兄弟強打曾頌恩拿下今年台灣大賽MVP，再入選世界12強國手，實力無庸置疑，自台北市社子國小開啟棒球路，啟蒙教練林聖雄透露他的兒時趣事，並以「大隻雞晚啼」來形容他的崛起。 曾頌恩的父親曾旨堅是

173公分河村勇輝雄心比天高 NBA今年最勵志故事

人們喜歡勵志的故事，河村勇輝具備成為故事主角要素，一位闖蕩NBA的日本人、身材矮小，無法靠高度、身體素質鞏固地位，只能以過人籃球智商、假動作與紮實基本功爭取上場時間，隨著球季進行他曝光度日增，正成為本

12強賽／必關注的12大新秀 澳洲狀元、林昱珉都不能錯過

本屆12強已開打，儘管大聯盟未開放40人名單內的球員參賽，但因過往也不乏仍在小聯盟打拚的大物新秀參加，整體還是相當有看頭。前兩屆甚至有幾位還稱不上大物的球員也有打，日後還入選了明星賽，例如上屆就有柯朗

中職／台灣大賽MVP曾頌恩 新生代主砲火力放送

【撰文・鄧心瑜】 生涯首度參與台灣大賽，5戰全先發且場場敲安，更貢獻兩發全壘打、台灣大賽在大巨蛋首轟，整個系列賽繳出全隊最佳11安、7打點，打擊率0.524、長打率0.857，宣布台灣大賽MVP時隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。