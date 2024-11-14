12強賽／必關注的12大新秀 澳洲狀元、林昱珉都不能錯過

本屆12強已開打，儘管大聯盟未開放40人名單內的球員參賽，但因過往也不乏仍在小聯盟打拚的大物新秀參加，整體還是相當有看頭。前兩屆甚至有幾位還稱不上大物的球員也有打，日後還入選了明星賽，例如上屆就有柯朗沃斯(Jake Cronenworth)、豪克(Tanner Houck)、魯克(Brent Rooker)與波姆(Alec Bohm)等日後的球星參賽，日韓更是徵召過眾多日後挑戰大聯盟的球員，包括大谷翔平、山本由伸、前田健太、今永昇太、鈴木誠也、吉田正尚、松井裕樹、筒香嘉智、金河成和李政厚。而這屆又有哪些值得關注的新秀呢？以下12位24歲以下的年輕新星，是這次12強絕對不能錯過焦點。

1. 巴札納 / 澳洲隊二壘手，22歲

巴札納 影片來源：小聯盟 YouTube官方頻道

巴札納(Travis Bazzana)是今年大聯盟的選秀狀元，也是史上第一位澳洲籍的狀元郎，自然是本屆最受矚目的新秀。巴札納以895萬美元的簽約金加入守護者隊，今年他在奧勒岡州立大學轟出了隊史紀錄的26發全壘打，表現比同為選秀狀元的學長拉契曼(Adley Rutschman)還要猛。他在NCAA也有單季36盜的紀錄，兼具頂尖的打擊能力與速度，預計明年就有機會登上大聯盟。這次澳洲與中華隊同組，因此台灣球迷將親眼見證巴札納的球技。

2. 高橋宏斗 / 日本隊先發投手，22歲

高橋宏斗 法新社資料照片

中日王牌高橋宏斗去年就入選經典賽，當時才20歲的他還是日本隊年紀最小的球員，如今已成長為防禦率僅1.38的防禦率王。不僅如此，他還打破指叉球之神杉下茂高懸50年的隊史最佳防禦率紀錄。高橋的速球約落在93到95英里，在日職已算相當快，其指叉球與曲球是他的最佳武器。他的控球也進步神速，保送率已由去年的3.1進步到今年的2.1，未來肯定會是大聯盟各隊爭奪的日職大物。

3. 蕭爾 / 美國隊三壘手，23歲

蕭爾 美聯社資料照片

蕭爾(Matt Shaw)是小熊隊去年第一輪第13順位選中的大物，儘管與他的偶像派卓亞(Dustin Pedroia)同樣只有175公分，但也是門小鋼砲，季初獲選Baseball America百大新秀第31名。今年他也不負眾望，在小聯盟2A、3A總計繳出21轟、31盜、71打點、.284打擊率、.867OPS的成績，並獲選2A南方聯盟的MVP。

4. 威廉斯 / 美國隊游擊手，21歲

光芒隊2021年第一輪第28順位選進的威廉斯(Carson Williams)，球速可到95英里，曾被視為未來的投手，但最終還是以游擊手養成。他季初名列Baseball America百大新秀第37名，今年在小聯盟2A有20轟、33盜、69打點、.256打擊率、.821OPS的表現，展現優異的打跑能力。他的守備功夫也相當卓越，曾於2022年拿下小聯盟游擊金手套獎。

5. 強森 / 美國隊二壘手，20歲

強森 美聯社資料照片

海盜隊體系的強森(Termarr Johnson)高中時曾被視為選秀狀元的人選，最終於2022年第4順位被選中。只有170公分的他去年名列Baseball America百大新秀第49名，今年則下滑到77名。本季他在2A與高階1A總和成績為.237打擊率、.753OPS、15轟、22盜、54打點，他的打擊率雖然偏低，但有相當優異的選球眼，靠著大量的保送讓上壘率依舊可達.367。

6. 克勞佛 / 美國隊中外野手，20歲

這位克勞佛(Justin Crawford)就是前光芒看板球星卡爾˙克勞佛(Carl Crawford)的兒子，水手隊的好手J.P. 克勞佛(J.P. Crawford)則是與他同輩的家族成員。克勞佛於2022年在首輪第17順位被費城人隊選中，巧合的是J.P. 克勞佛當年也是費城人隊在第16順位選進的球員。小克勞佛季初被Baseball America評為百大新秀第63名，他與老爸一樣有相當好的擊球能力與速度，今年在2A與高階1A合計成績為.313打擊率、.805OPS、9轟、42盜、61打點，此外他的守備也和老爸一樣極有水準。

林昱珉 記者曾原信／攝影

林昱珉季初名列Baseball Prospectus百大新秀第74名，是繼2008年胡金龍後首位被任一媒體選進百大新秀的台灣球員，更是曹錦輝之後台灣投手的第一人。王建民與郭泓志其實都沒入選過百大新秀，可見林昱珉的天賦有多難能可貴。林昱珉本季主要在響尾蛇隊體系2A出賽，最終有在3A主投一場，小聯盟合計成績為104.1局、4.05防禦率、8.7三振率、3.3保送率。他的球速並不算快，約落在92英里，但有相當出色的變速球與曲球，同時也運用滑球與卡特球，讓他未來有機會成為響尾蛇隊的中段輪值。

8. 戶郷翔征 / 日本隊先發投手，24歲

戶郷翔征 聯合報系資料照片

戶郷翔征是讀賣巨人隊的王牌投手，連續三年防禦率都壓在2.62以下，今年更來到1.95，並第二度拿下央聯三振王。他去年也有入選經典賽，其指叉球相當犀利，控球在這兩年也明顯進步，保送率由2022年的2.7降到今年的2.2，已被評為具備大聯盟中後段輪值的實力。

9. 金倒永 / 韓國隊三壘手，21歲

金倒永 中央社

效力起亞虎的金倒永是今年竄起的超級新星，今年繳出.347打擊率、1.067OPS、38轟、40盜、109打點的恐怖成績，並成為韓職史上最年輕達成30/30的球員。近年韓職球員直接輸出大聯盟的例子不勝枚舉，年紀輕輕就寫下如此優異表現的金倒永，未來挑戰大聯盟也是指日可待。

10. 朴英賢 / 韓國隊後援投手，21歲

朴英賢在去年杭州亞運技驚四座，出賽四場主投5.1局飆出8K，並摘下2次救援成功，是韓國隊拿下金牌的大功臣。效力KT巫師的他去年拿下32次中繼點，成為韓職史上最年輕的中繼王。今年他轉任終結者，也拿下了25次救援成功，並以.833的勝率榮膺勝率王。朴英賢的偶像是韓國史上最偉大終結者吳昇桓，年紀輕輕的他目前頗有吳昇桓接班人的架式。

11. 鮑德溫 / 美國隊捕手，23歲

鮑德溫(Drake Baldwin)在大聯盟官網的勇士農場排名第5，今年在3A及2A層級總計繳出.276打擊率、.793OPS、16轟、88打點的成績，以捕手來講已算不錯。他的選球能力相當好，讓他今年的上壘率得以站上.370，並入選了未來之星明星賽，明年就有機會站上大聯盟。

12. 辛普森 / 美國隊中外野手，23歲

辛普森(Chandler Simpson)具備田徑選手的爆炸性速度，讓他在大聯盟官網的光芒農場排名第4，並入選今年的未來之星明星賽。他今年在2A與高階1A共完成了驚人的104次盜壘成功，儘管只有1發全壘打，但打擊率與OPS分別達.355與.807，不免讓人想起同樣速度極快但沒什麼長打能力的漢米爾頓(Billy Hamilton)。

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