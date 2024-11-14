173公分河村勇輝雄心比天高 NBA今年最勵志故事

人們喜歡勵志的故事，河村勇輝具備成為故事主角要素，一位闖蕩NBA的日本人、身材矮小，無法靠高度、身體素質鞏固地位，只能以過人籃球智商、假動作與紮實基本功爭取上場時間，隨著球季進行他曝光度日增，正成為本季最佳故事腳本之一。

河村身高僅5呎8吋（173公分）、體重72公斤，就是個素人身材。但也是靠這原因竄紅，成為籃球場新偶像，證明你不必長到6呎4吋、250磅重，也可以縱橫球場作出貢獻，他贏得的掌聲並非來自太平洋彼端的日本，而是整個美國籃壇。上周日，曼菲斯灰熊隊與波特蘭拓荒者隊之戰板凳出發，一舉創下生涯最高上場時間7分57秒，繳出3分、4次助攻成績，在場上打出靈性，與隊友默契十足合作無間，方得以贏球迷青睞。

根據美國媒體《運動畫刊》報導，河村勇輝在客場出賽，竟受拓荒者隊球迷喝采，認為以其平庸條件打進NBA很不簡單，每一次持球就有人鼓掌，文中提及那瞬間彷彿波特蘭變成灰熊隊主場，顯示其人氣超高。轉播賽事的球評說：「波特蘭觀眾給予河村強力聲援，加油聲此起彼落，這現象前所未有。」 最妙是剩41秒時第四節結束，河村一記轉身跳投得分，觀眾亢奮非常歡呼，NBA官方X帳號轉貼畫面，各種讚嘆之聲湧入，人人紛紛肯定那記漂亮的動作，若換成其他人根本不會有這掌聲，原因是投進的是河村勇輝。

我們換個角度看，河村正以他的風格詮釋籃球運動，你在這位矮個身上看不到飛身灌籃，也沒禁區卡位爭搶籃板，取而代之是出色靈活性，以及神來一筆的妙傳。當初被灰熊隊相中，是因為犀利的外線投射，熱身賽時表現亦是滾燙，上場36分鐘送出多達10次助攻，最重要是這些傳球非基本動作，凸顯場上判斷力非一般人，無須轉頭就洞悉隊友位置，彷彿後腦長了對眼睛。另一亮點則是韌性，即使比賽剩下最後幾秒，其他球員步履蹣跚拖時間，河村仍全速奔跑，執行包夾並試圖製造失誤，毫不畏懼身材高大對手施壓且速度極快。

河村勇輝有很好的視野和空間感，臨場反應快判斷力強，常常能傳出不可思議的助攻。 影片來源：緯來體育台 YouTube官方頻道

優點說完就提缺點，河村被視為具潛力但屬未完成品，或許是仍在適應NBA強度，以及對位者的驚人身高和運動能力，目前沒發揮出百步穿楊的準度。種種跡象顯示，他還無法克服防守取分，奧運會能在戈貝爾（Rudy Gobert）這種長人面前飆進外線，每場出手11次，命中率達40.6％，然而目前還未移植到NBA，他在有限的出場時間命中率只有12.5％。球隊期望河村成致命的三分射手，才能給予一定時間，他在奧運成名是因出手快、動作流暢。

年僅23歲，以成長曲線觀之日後河村仍有可為，關鍵是用行動告訴外界不需身材，也能在籃球場生存，靈動的傳球表現贏得掌聲，時機、角度堪稱完美，掌握隊友位置從籃下、外線進攻得手。曼菲斯的媒體 Grind City Media採訪河村隊友哈夫（Jay Huff），他表示：「河村有籃球的天賦，能見證他成長真是太棒了！」這位替補球員同樣拿到雙向合約，日前才獲一紙正式合約，與河村展現極佳默契，兩人搭配能裡能外。同樣地，當河村跳投得分時，場邊的哈夫會跟著興奮大叫。NBA是殘酷舞台，一旦打不好隨時被換下去，河村靠個人本事站穩腳步，要想繼續增加上場時間，他得持續進步並發揮個人能耐才行。

NBA是個殘酷的舞台，河村勇輝(左)要在灰熊想站穩腳步，就得合乎球團期待，包括拿出奧運會上成名的外線神射，否則一旦傷兵歸隊，他可能又會被下放發展聯盟討生活。 美聯社

赴美之前，河村勇輝過往於日本B1聯賽活躍，平均每場可拿20分，並入選日本國家男籃於奧運亮相。出色的投射能力獲灰熊隊球探關注，遂以雙向合約簽下，今來到競技水平更高的美國，屬於截然不同環境，5呎8吋為全聯盟最矮（多名球員登記6呎），河村雖不是史上最矮小，但矮將討生活必有過人之處，在這方面他得找出路方可穩固地位。終究，你無法靠球迷在社群媒體的暖心留言生存，背負戰績壓力的總教練只要發現你不好用，隨時就會替換。往好處想，隨著灰熊陣中傷兵頻傳，竟多達五名後衛掛病號，加上河村自己爭氣掌握機會卡位，僅靠8場比賽刷出存在感，從垃圾時間一路晉升至替補，如今莫蘭特（Ja Morant）、史馬特（Marcus Smart）均抱病號，往後可望仍有河村登場機會。

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