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曾頌恩大隻雞晚啼 啟蒙教練林聖雄爆料兒時頑皮趣事

聯合新聞網／ 王婉玲
曾頌恩(左)與台北市社子國小啟蒙教練林聖雄(中)。 林聖雄／提供
曾頌恩(左)與台北市社子國小啟蒙教練林聖雄(中)。 林聖雄／提供

中信兄弟強打曾頌恩拿下今年台灣大賽MVP，再入選世界12強國手，實力無庸置疑，自台北市社子國小開啟棒球路，啟蒙教練林聖雄透露他的兒時趣事，並以「大隻雞晚啼」來形容他的崛起。

曾頌恩的父親曾旨堅是橄欖球國手，也是林聖雄文化大學學長，曾短暫打過棒球，他認為打橄欖球未來較沒前途，加上曾頌恩展現對棒球的興趣，因此升小五時讓他從淡水國小轉學到社子國小打球，曾頌恩小學身材中等，以投手、外野為守位。

林聖雄說，曾頌恩個性脫線，就像天兵，早上到學校經常在車上睡過頭，直接坐到最後一站，自捷運竹圍站就坐到象山站，換成搭公車就坐到三重，很少能準時到校，「他沒遲到不正常，還以為那天是他爸載他來的。」

曾頌恩愛玩、愛哭，個性也很調皮，林聖雄透露，曾母在淡水老街開店，曾頌恩放學後就會在老街吃吃喝喝逛一圈再回家，媽媽只好用月結帳方式給商家。他還說，有次曾頌恩做錯事被處罰，爸媽來找他，「他爸媽跟我很熟，就讓他們等，結果他們陪他罰站半小時。」

曾頌恩(中，比手勢7者)小時候相當活潑。 林聖雄／提供
曾頌恩(中，比手勢7者)小時候相當活潑。 林聖雄／提供

林聖雄坦言曾頌恩還有點小聰明，「有次他比賽忘記帶球衣，就跟教練謊稱手痛，無法上場，結果被識破，「我問他熱身為什麼不把球衣穿起來，一直穿著外套，他才承認是沒帶球衣。」

林聖雄說，曾頌恩國小丟球有力，但因起步較晚，直到小六重光盃時控球變好才提升上來，在下學期台北市小馬選拔賽，投贏東園、福林國小等強隊，「有次對到東園主力孫易伸，他自己喊暫停跟捕手講話，下來後我問他講什麼？他說『二縫線(速球)對決』，他在決勝時刻企圖心強。」

曾頌恩少棒時期以擔任投手為主，好勝心強。 林聖雄／提供
曾頌恩少棒時期以擔任投手為主，好勝心強。 林聖雄／提供

曾頌恩的好勝心就是遺傳自老爸，林聖雄笑說，曾看他爸爸打橄欖球比賽，不管對手怎麼拖行，他就是抱著人在地上爬，不輕易放開。而曾頌恩的運動神經也是其一，林聖雄說，高中空白兩年，還能找回球感並不容易，「打擊這東西有七成是天生的，那兩年應該讓他的心態成長許多，現在看起來不是壞事。」

曾頌恩拿下台灣大賽MVP，林聖雄一直有關注他的狀況，坦言「替他開心」，也盼他往後棒球路能走得踏實而順遂。

中信兄弟 中華職棒 曾頌恩 棒球專欄

王婉玲

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