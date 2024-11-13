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12強賽／後段選秀的黑馬 陳柏清也是中華隊奇兵

聯合新聞網／ Tzuyi
陳柏清雖然選秀順位不佳，但經過一軍洗禮、調整及磨練後，他目前的球路並不好打，成為12強賽的奇兵，可望納入中華隊先發輪值中。 聯合報系資料照片
陳柏清雖然選秀順位不佳，但經過一軍洗禮、調整及磨練後，他目前的球路並不好打，成為12強賽的奇兵，可望納入中華隊先發輪值中。 聯合報系資料照片

第三屆世界12強棒球賽已經正式展開，相較於前二屆中華隊有多位3A或日職球員助拳，本次僅有2位響尾蛇2A的小將，也就是說必須靠中職打天下。然而備受矚目的年輕強投古林睿煬、徐若熙、陳仕朋都未能參戰，因此除了林昱珉外，誰可以扛下先發重任成為焦點。

中華隊本次共帶13位投手，其中林昱珉、黃子鵬陳柏清在球季中都擔任先發投手，郭俊麟及江國豪是先發及牛棚兩頭跑。其中最大的黑馬則是陳柏清，他是台鋼雄鷹唯一入選的球員，曾入選今年中職最佳新人王票選，可惜不敵隊友曾子祐而失之交臂。這將是他棒球生涯首次參加正式的國際賽，過去他只有參與交流賽。

陳柏清並非出身棒球強權，青棒期間最速僅135公里並不突出，他自稱投得很爛，高中沒拿過勝投，更別說投出代表作。後來加入南華大學成棒隊，成為甲組球隊成軍的第二屆球員，與翁瑋均同屆。他大三時左肘韌帶部分撕裂，還好不用開刀僅需接受半年PRP治療。經由休養、復健及重訓，讓他在2021年的春季聯賽投出更快速的144公里，並入選U-23世界盃棒球賽中華培訓隊40人名單。

2021年陳柏清首度叩關選秀會，不過這年時機很不好，是味全及台鋼兩支新球團大肆招兵買馬中間的空檔年，入選人數相對較少。由於他不是棒球名校畢業，又有傷病史，加上不少球隊愛好高中生球員，讓他未能等到任何球隊指名。雖有他機會獲得自行培訓球員合約，但還是聽從蔡仲南建議，先到安永鮮物磨練後再重新叩關。2022年台鋼雄鷹正式加盟，陳柏清總算等到機會，不過選秀順位落在第8輪，在第47順位才被選入。

陳柏清加入職棒的首個球季，台鋼還無緣登上一軍，他與球隊一起在二軍磨練。這時的雄鷹仍在測試每位球員的狀態，嘗試調整出最適合的定位。陳柏清很快的就成為球隊鎖定的先發人選，雖有時候他的表現有如骰骰子般，但只要他全力發揮時，壓制力就不容小覷，首年拿下二軍防禦率及三振雙冠王。他在二軍有不錯的成績，季前的經典賽熱身賽也有亮眼的表現，讓他漸漸受到關注，還沒在一軍亮相就入選亞洲職棒冠軍爭霸賽，得以藉此多吸取一點經驗。

陳柏清在台鋼有很大的發揮空間，洪總特別關注他的養成，指導他投球心態時更是努力溝通，讓他越投越好。 聯合報系資料照片
陳柏清在台鋼有很大的發揮空間，洪總特別關注他的養成，指導他投球心態時更是努力溝通，讓他越投越好。 聯合報系資料照片

即使陳柏清在二軍成為王者，但熱身賽的不穩，使他無緣開季就從一軍出發。直到4月中他才首度升上來，不過表現依舊落差很大，好的時候可以壓制中信兄弟7局無安打，但狀況差時1局就被打爆退場。他整季出賽19場，貢獻102局，防禦率3.53，WHIP為1.30，整體成績看似不差，但仔細看他的投球內容，BB/9的4.77大於K/9的4.14，控球明顯不穩。

不過陳柏清的優勢在於他的球並不好打，今年最快球速已來到146公里，以大量具有高轉速的直球，搭配速差近20公里的滑球及變速球，讓打者打得到卻打不好。他在進階數據中，ERA+為104及BABIP為0.240，都是先發投手中的佼佼者，比陳仕朋、林詔恩都優異，是今年中職最強的本土先發左投。

陳柏清雖是生涯首度披上中華隊戰袍，但在狀況好時他的球並不好打，本屆賽事沒有旅外球星助陣，他有機會一躍成為頂級賽事先發投手之一。 聯合報系資料照片
陳柏清雖是生涯首度披上中華隊戰袍，但在狀況好時他的球並不好打，本屆賽事沒有旅外球星助陣，他有機會一躍成為頂級賽事先發投手之一。 聯合報系資料照片

經過一年的職棒洗禮，加上教練及資深球員的協助，球季後段陳柏清表現越來越穩定。即便是大場面的潘威倫引退賽，他都可以繳出7局無失分的表現，讓嘟嘟生涯停留在149勝。因此他若是能夠調整得宜，將會是可能的先發投手之一，有機會站上頂級賽事的投球丘，成為中華隊本屆的奇兵。

世界棒球12強 中華職棒 台鋼雄鷹 林昱珉 棒球專欄 陳柏清 黃子鵬

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