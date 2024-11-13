12強賽／有大巨蛋+球迷加持 中華隊晉級複賽不是夢

中華隊今天晚上在台北大巨蛋迎戰勁敵韓國，展開本屆世界棒球12強B組預賽的賽程。中華隊這次的陣容不算華麗，目前各方預測也不看好能搶下分組前二名晉級複賽，但其實同組的對手也多半在徵召的過程遇到和中華隊類似的困境。在日本獨強、其餘戰力相當的五隊爭剩下一個晉級名額的預想下，首戰對宿敵韓國一定要有背水一戰的決心。如果能先過了韓國這關，接著應該力求全力抓下第二戰的對手多明尼加，在場地熟悉度、主場應援雙重優勢下，要在強敵環伺的小組出線，雖然仍然是高難度的任務，但不是沒有希望。

中華隊賽程先對韓國、多明尼加，休息一天後連續三天迎戰日本、澳洲、古巴。這個賽程安排其實已經相對有利，因為考量日本應該就是預想中的分組第一，對日本或許不一定要硬拚勝利，投手戰力可以相對保留到後面兩場比賽。另外，中間的休兵日也讓前兩場對韓、多明尼加的關鍵比賽，主力牛棚可以精銳盡出，力求先拿到兩場勝利。

至於中華隊的投手安排，首戰對韓國由陣中的王牌投手林昱珉主投應無懸念。第二戰對多明尼加，要派低肩側投的黃子鵬，還是左投陳柏清、或是近況較好的郭俊麟擔任先發，就比較有討論的空間。不管最後教練團是點名誰來肩負這個重任，關於這一場，我想要進一步談的是，多明尼加其實很可能是這一組「最好打」的對手，力拼拿下這一場，對於中華隊的晉級之路至關重要。

眾所周知，多明尼加的棒球實力絕對是世界頂尖，那為什麼這支12強代表隊，卻是中華隊應該全力搶勝的目標？主要原因當然是因為列名大聯盟40人名單的球員無法參加這次賽事，讓大聯盟一海票來自多明尼加的球星先直接被排除在外。其實，不看這支球隊的名字、把心中對於多明尼加作為棒球強權的印象先拿掉，就可以發現這支球隊實力雖然不差，但特性和弱點其實跟中華隊有點像：牛棚不錯，但先發投手戰力較弱，而打線上則是安打型的打者居多，但少有能一棒改變江山的重砲手。

丹尼爾／製表

多國這次的球員名單，雖然仍有多位有豐富大聯盟經驗的選手，但並沒有潛力很高的年輕新秀在陣中，大部分的球員是在墨西哥聯盟和屬於獨立聯盟的大西洋聯盟打滾的中生代球員。以野手來說，多明尼加的先發打線上可能有多達五到六位球員效力墨西哥聯盟的球員，包括陣中大聯盟經驗最為豐富、去年打過日本火腿的內野手韓森（Alen Hanson）和待過皇家和金鶯的三壘手古鐵雷斯（Kelvin Gutiérrez），他們今年在墨聯的OPS+（與聯盟平均比較的進攻指數，100為聯盟平均）分別是129.6和125.8，他們和27歲的內野手、今年在墨西哥打出.342/.389/.537、OPS+ 138.3的柯戴羅（Andretty Cordero）組成多明尼加打線中的「墨聯鐵三角」，是投手務必提防的重點打者。中外野手岡薩雷茲（Pedro Gonzalez）今年在屬獨立聯盟的大西洋聯盟敲出29轟，官辦熱身賽對中信兄弟也開轟，是多國陣中少數長打能力優異的重砲手。除此之外，馬林魚體系的狄佛斯（José Devers）主守游擊，和效力藍鳥小聯盟的一壘手紐那斯（Rainer Nunez）算是年紀輕、未來頗有機會在大聯盟穩定出賽的年輕球員。

多明尼加外野手岡薩雷茲是中華隊要特別小心的大砲。 圖／中華棒協提供

但整體來說，多明尼加長程火力並不出色，有穩定開轟能力的打者就只有岡薩雷茲和韓森兩人，單論進攻面，大概就是「中職對決墨聯」的態勢，以中職主力球員為主體的中華隊，實力上並不見得輸給這一支以墨聯為主、中、低階小聯盟球員為輔的多明尼加隊。

至於投手端，多國雖然有培洛塔（Wily Peralta）、卡斯提歐（Diego Castillo）、羅德里奎茲（Joely Rodríguez） 這些名氣大、過去有大聯盟實績的投手，但曾在2014年於大聯盟拿下單季17勝的培洛塔和巔峰時期的狀態相差甚遠（今年在3A投了32.2局，防禦率高達7.44），應該也不會對上台灣，卡斯提歐、羅德里奎茲、效力統一獅的裴瑞茲（Héctor Pérez）將會是牛棚中的主要戰力。不過，跟中華隊很像的是，多明尼加先發投手戰力較弱，牛棚的工作量會相當大。據傳效力樂天桃猿的威能帝（Pedro Fernández）將對中華隊先發，這對於中華隊來說並不是壞事，因為威能帝今年球季的防禦率3.5，比去年完全宰制的2.09要高上許多，威能帝今年球季末的狀況尤其不理想（九月份防禦率高達6.23），而在投打相對熟悉的情境下，攻擊方是會稍佔優勢的。在主場優勢的加持下，中華隊要拿下多明尼加這場，機率真的不低。

多明尼加在12強賽預賽可能派出威能帝對中華隊先發，除了他效力的桃猿外，中職其他各隊今年至少都有與他交手過5次以上，對他的球路應該是相當熟悉。 圖／中華棒協提供

說到主場優勢，中華隊五場預賽賽程都排在台北大巨蛋，這絕對是不可忽視、可能影響比賽結果的因素之一。早在去年底大巨蛋剛啟用時，我就曾在一篇文章中提到，相較於開放式球場，巨蛋型球場會讓主隊擁有更多的主場優勢，最知名的例子之一就是明尼蘇達雙城使用了28年的都會巨蛋球場（Metrodome）。這座已拆除的巨蛋球場，特殊的球場特性和極高的觀眾加油音量，讓當時的雙城（1982-2009）在家裡特別會贏球，也兩度（1987、1991）在巨蛋球場的加持下拿下世界大賽冠軍。台北大巨蛋在塞滿觀眾時，加油、應援的音量也確實相當可觀，給對手造成的防守壓力，對中華隊是戰力之外的利多。

如果中華隊真能順利連過韓、多兩關，握有兩勝的優勢對上日本就不需全力硬拼，接下來對上實力在伯仲之間的澳洲、古巴，士氣勢必站在我們這邊，在調度上也會更有餘裕，晉級複賽的門就已經打開一半了。當然，這是最樂觀的結果，身為地主隊的球迷，我們欣賞各國代表隊的精湛球技之餘，是可以允許自己樂觀一點。

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