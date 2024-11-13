爭冠黃金期可遇不可求 金鶯新老闆休賽季該打開錢包了

若要問今年季後賽最令人失望的球隊是哪支，金鶯隊絕對榜上有名，過去三年來作為聯盟中最被看好的新生代勁旅，本季的金鶯在外卡系列賽就慘遭滑鐵盧，早早結束季後賽之旅，去年被世界大賽冠軍游騎兵隊橫掃還可以解釋為經驗不足，但此次面對季後賽菜鳥居多的皇家隊仍兩戰盡墨，這就說不過去了，休賽季金鶯投打兩端皆有招牌球星出走，若想維持戰力，操盤上勢必得不同於近年的保守作風。

本季金鶯團隊薪資為1.09億美元，排名全聯盟第22，堪稱小資球隊之光，陣中僅有今年底成為自由球員的伯恩斯（Corbin Burnes）、桑坦德（Anthony Santander）年薪破千萬，其餘明星主力包括韓德森（Gunnar Henderson）、拉契曼（Adley Rutschman）都還在跑新人約，這支球隊骨幹的巔峰期看似還有很長一段時間，但連兩年在季後賽一勝難求、苦吞歷史第4長的季後賽10連敗，上次季後賽贏球台灣球星陳偉殷還在陣中，這學費顯然繳得有點痛。

金鶯游擊手韓德森在生涯第3季打出.281打擊率、37轟、92分打點的好成績，已成為球隊招牌球星。 影片來源：金鶯 YouTube官方頻道

去年金鶯狂掃101勝於美聯東區封王，以第一種子之姿闖入季後賽，本季雖然同樣揮軍十月戰場，但相比之下例行賽少了整整10勝，下半季不穩定的後防戰力和低迷打線成為主要原因，事實上季中金鶯曾一度位居龍頭，和洋基激烈廝殺，但下半季球隊集體失速，讓出了分區王座，從交易大限雙方不同的操作就能看出端倪。

金鶯近年能崛起主因在於聯盟公認最優秀的農場體系，也是補強的一大籌碼，上季挾著頂尖戰績，季中卻只補進了不穩定的先發投手弗列爾提（Jack Flaherty），季後賽僅出賽1場投了2局，只能說毫無幫助；本季球隊理應更加成熟，季中管理層仍不願「幹大事」，放棄追求史庫柏（Tarik Skubal）、克羅謝（Garrett Crochet）等前段輪值，找來了艾佛林（Zack Eflin）和羅傑斯（Trevor Rogers）等先發，牛棚則補進了多明奎茲（Seranthony Dominguez）和索托（Gregory Soto），一個百大新秀都沒有動到。

這些交易來的球員以艾佛林1.7的WAR值（勝場貢獻值）居首，再來就只有多明奎茲的0.2是正值，其餘球員全是負值，尤其是動用到兩名高完成度新秀打者換來的左投羅傑斯表現更只有災難可言，入隊後僅出賽5場就繳出WAR值-0.4的慘澹成績，更一度被下放到3A，反觀洋基季中補強的奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）以全能表現扛起洋基中心棒次，短短46場就貢獻11轟、18盜，一來一往差距體現在戰績。

金鶯今年季中補強除了艾佛林表現還可以之外，其他球員是乏善可陳。 影片來源：Swing and Miss YouTube 官方頻道

巴爾的摩當地富商魯賓斯坦（David Rubenstein）年初成為金鶯隊的新老闆，在他正式接手後的第一個休賽季就有不少課題待解決，除了要與明星中線韓德森、拉契曼談續約，還要盡可能補上伯恩斯、桑坦德的戰力缺口。

前者是金鶯本季王牌，雖然三振率有逐年下滑隱憂，但還是繳出了15勝9敗、防禦率2.92的塞揚獎等級成績，估計會追求年薪逼近3000萬美元的長約；而桑坦德是金鶯自家養出來的外野強打，合約年扛出生涯新高44轟，全聯盟僅次於大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）兩位名滿天下的重砲手，這一投一打今年合計繳出6.3WAR值，無論少了誰都是重傷害。

金鶯外野手桑坦德打出全聯盟第3多的44轟，想要留下他恐怕是非常困難。 影片來源：金鶯 YouTube 官方頻道

攤開金鶯本季陣容，又有兩名前百大新秀威斯柏格（Jordan Westburg）、考瑟（Colton Cowser）成功收割，前者入選全明星，後者是新人王熱門人選，強打製造機名不虛傳；然而，金鶯雖坐擁傲人農場，農場還有梅歐（Coby Mayo）、巴薩羅（Samuel Basallo）兩名聯盟前15等級的新秀入選百大，但隨著連年後段順位、新秀陸續畢業，農場作物逐漸稀缺也是不爭的事實。

金鶯總管艾力亞斯（Mike Elias）在總管會議上提及休賽季的補強目標，包括王牌等級的先發、右打外野手和牛棚深度，帶回伯恩斯自然是頭號選項，但若留不住人，勇士王牌弗里德（Max Fried）、塞揚強投史奈爾（Blake Snell）也會是考慮選項；桑坦德若投效他隊，補強目光可能轉移至「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）。

2016年奪冠的小熊隊可以當作參考對象，前一季他們剛以外卡身分重返季後賽，但隔年季前簽下了強投雷基（John Lackey）、工具人佐布里斯特（Ben Zobrist）、明星外野手海沃德（Jason Heyward），合計豪擲近3億美金，季中一有機會就決定梭哈，以頭號新秀托瑞斯（Gleyber Torres）為代價換回了半季控制權的查普曼（Aroldis Chapman），此舉也發揮關鍵效果，小熊季後賽打了17場，其中查普曼就出賽了13場，包括世界大賽5場，可說是用好用滿，最終順利終結了百年魔咒。

望向美聯東區的局勢，剛重返世界大賽的洋基自然無須多言；重整完畢的紅襪季末宣示要有一番作為；小市場光芒年年都有機會是季後賽黑馬，未來美東仍是一級戰區。以操盤的積極程度而言，金鶯的動作實在不像是爭冠球隊，甚至稍顯保守，乍看之下雖還有時間，但若不趁團隊薪資還有餘裕、主力身價還有新秀紅利時主動出擊，那麼爭冠的窗口可能稍縱即逝，頭洗下去就沒有回頭路，金鶯不該把年紀輕當成等待的藉口，反倒該以此為優勢盡可能補足缺陷。

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